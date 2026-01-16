«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Сотни колумбийцев вышли на протест против похищения Мадуро
В центре Боготы возле посольства США собрались сотни людей, выразивших возмущение предполагаемым похищением президента Венесуэлы и его супруги.
Сотни колумбийцев вышли на акцию протеста у посольства США в Боготе против похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, сообщает РИА «Новости».
Манифестация была организована по призыву Колумбийской федерации работников образования (Fecode), крупнейшего профсоюза учителей страны.
Активисты выразили возмущение произошедшим, обвиняя организаторов похищения в «ужасающем варварстве». По словам адвоката и участника акции Хуана Фернандо Ромеро, «это акт сопротивления жестокому убийству более 130 человек и похищению президента Николаса Мадуро и его супруги, депутата Силии Флорес». Он подчеркнул, что участники считают произошедшее позорным преступлением.
