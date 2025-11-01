Суд приговорил российскую туристку за поджог пуха в Сеуле

Российскую туристку приговорили к условному сроку в Сеуле за поджог тополиного пуха

Tекст: Мария Иванова

Южнокорейский суд приговорил российскую туристку к шести месяцам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения в один год из-за поджога тополиного пуха в Сеульском лесу, передает ТАСС со ссылкой на телеканал YTN.

Инцидент произошел 11 июня: молодая женщина, находясь в парке, увидела на земле тополиный пух и подожгла его зажигалкой. По версии южнокорейских правоохранителей, девушка могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Однако агентство Newsis сообщало ранее, что полиция не нашла подтверждений употребления алкоголя или наркотиков: оба участника происшествия были трезвы. Несмотря на это, туристка не стала звонить в экстренные службы и покинула место возгорания.

В результате пожара огонь распространился на площадь около 500 кв. м, и его удалось ликвидировать лишь через час после начала происшествия. Южнокорейские СМИ подчеркивают, что причиной инцидента стало сочетание большого количества легковоспламеняющегося пуха и сухих веток вокруг.

В суде заявили: «Подсудимая осознавала, что тополиный пух легко загорается, несмотря на это, из любопытства она подожгла пух. Она понимала высокий риск распространения огня, но не обратилась в экстренные службы и скрылась с места происшествия». Суд считает, что действия россиянки создали угрозу общественной безопасности.

Напомним, в октябре посольство России опровергло информацию о массовых отказах российским гражданам во въезде в Южную Корею.

В пррошлом году российские туристы столкнулись с запретом сойти с парома на территории Южной Кореи.

Ранее полицейские на Бали поместили туристку из России в психиатрическую клинику из-за нарушений порядка на вилле.