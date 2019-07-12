Россиянку отправили в психиатрическую больницу на Бали

Полицейские округа Бангли на Бали отправили туристку из России в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщили местные СМИ.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Coconuts, россиянку нашли в неадекватном состоянии. Что послужило этому причиной остается неизвестным.

Полицейские пытались поговорить с туристкой, но она продолжала буянить и отказалась назвать свое имя. Тогда полицейские доставили ее в психиатрическую больницу, причем по дороге женщина продолжала сопротивляться.

По данным полиции, россиянка находилась на Бали две недели, а медики предположили, что причиной такого поведения туристки стала депрессия из-за отсутствия денег.

После того, как женщина придет в нормальное состояние, ее передадут дипломатическим сотрудникам, или отправят в Россию.

Напомним, в четверг россиянина приговорили на Бали к тюрьме за попытку вывоза орангутана.

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