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Российским туристам запретили сойти с парома в Южной Корее
Южная Корея отказала во въезде 16 россиянам на пароме в Тонхэ
Российские дипломаты выехали в Тонхэ для встречи с гражданами РФ, которым запретили въезд в Южную Корею, и они остаются на борту парома компании Duwon Shipping, следовавшего из Владивостока, сообщило посольство России в своем Telegram-канале.
Как говорится в сообщении, российские дипломаты направились в Тонхэ, чтобы встретиться с соотечественниками, которым было отказано во въезде на территорию Южной Кореи. 21 сентября южнокорейская миграционная служба отказала 16 гражданам России в разрешении на въезд, передает ТАСС. В соответствии с двусторонним безвизовым соглашением между странами, власти Южной Кореи имеют право отказать во въезде гражданам России без объяснения причин.
В настоящее время российские граждане находятся на борту парома компании Duwon Shipping, который прибыл из Владивостока. Консульский представитель РФ, Роман Быков, выехал в Тонхэ для переговоров с южнокорейскими иммиграционными властями и встречи с российскими гражданами. Российская сторона отметила, что южнокорейские власти сочли, что цели поездки россиян не соответствуют заявленным.
На портале южнокорейской миграционной службы указывается, что наличие электронного разрешения K-ETA не гарантирует въезд в страну. Окончательное решение принимается должностным лицом на пункте контроля в месте прибытия.
Ранее посол России в Сеуле Георгий Зиновьев в ходе встречи в МИД республики Корея заявил о недопустимости попыток угроз и шантажа в адрес России, сообщили в посольстве в столицы Южной Кореи.