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Посол России в Южной Корее заявил о неприемлемости шантажа
Вызванный в МИД Южной Кореи посол России заявил о неприемлемости шантажа
Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в МИД республики Корея заявил о неприемлемости попыток шантажа и угроз в адрес России, сообщили в посольстве в южнокорейской столице.
В Telegram-канале диппредставительства указано, что Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес России.
Также посол добавил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей не направлено против третьих стран, соответствует принципам и нормам международного права.
Ранее в пятницу посла России вызвали в МИД Южной Кореи, ему выразили протест в связи с заключением Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи.