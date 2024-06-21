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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь от мифической Евроатлантики к безопасной Евразии

    Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Америка продолжает кормить своих демонов

    Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.

    8 комментариев
    21 июня 2024, 09:02 • Новости дня

    Посла России вызвали в МИД Южной Кореи

    В МИД Южной Кореи вызвали посла России из-за договора Москвы с Пхеньяном

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД республики Корея был вызван посол России в Сеуле Георгий Зиновьев, сообщает агентство Ренхап.

    Послу выразили протест в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи, передает ТАСС.

    В среду в ходе визита президента Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что южнокорейским властям не о чем переживать, российская помощь КНДР возможна лишь в случае агрессии.

    20 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщили в силовых структурах.

    Бомба была использована для удара по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    В марте в России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

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    18 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР
    Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, который подпишет на встрече с лидером республики Ким Чен Ыном, следует из распоряжения главы государства.

    Путин разрешил МИД России вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера, а также счел целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне, следует из распоряжения президента России.

    «Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», – говорится в документе.

    Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

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    19 июня 2024, 12:57 • Новости дня
    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Председатель Госдумы Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не будет мириться с ситуацией, учитывая тот факт, что Москве не позволяют высказать собственную позицию в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и не собирается «финансировать этот шабаш», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, в такой ситуации Россия даже не может выразить свою позицию, передает ТАСС.

    Володин отметил, что позиция Москвы абсолютно открыта и понятна, правительство не собирается финансировать «этот шабаш, где пляшут «под дудку США».

    В то же время вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой предложил палате парламента приостановить участие в работе этой организации и выплату всех взносов в бюджет.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о приостановке участия делегации России в работе ПА ОБСЕ.

    Напомним, Румыния отказалась выдать визы членам российской делегации на сессию ПА ОБСЕ, которая должна пройти в Бухаресте в конце июня.

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    20 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Опубликован текст договора России и КНДР

    ЦТАК опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

    Опубликован текст договора России и КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР носит бессрочный характер и предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения, говорится в тексте документа.

    Документ опубликован ЦТАК. В нем сказано, что и Россия, и КНДР имеют право приостановить действие договора, при этом следует уведомить о своем решении вторую сторону в письменном виде – через год после получения уведомления действие договора будет считаться прекращенным, передает ТАСС.

    В документе сказано, что «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.

    Россия и КНДР для предотвращения войны, обеспечения мира и безопасности в регионе собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок.

    Оба государства обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.

    Россия и КНДР хотят нарастить объем двусторонней торговли, планируется обеспечить «благоприятные условия для экономического сотрудничества в таких областях, как таможня, финансы». Стороны намерены поддерживать специальные или свободные экономические зоны, сотрудничать в реагировании на угрозы в сфере продовольствия и энергетики.

    Также Россия и КНДР будут поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса. Они планируют укрепить сотрудничество в сфере СМИ и информационных технологий с целью противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

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    19 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Корейскому лидеру преподнесли новый «Аурус» и чайный сервиз, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, Путин подарил машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что главе российского государства преподнесли «тоже хорошие подарки». Известно, что главе государства подарили несколько вариантов художественных изображений, включая бюсты.

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве.

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    19 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР

    Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Северную Корею

    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Реакция коллективного Запада на визит президента Владимира Путина в Северную Корею является истерической и судорожной в связи с исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому всё то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику», передает радио Sputnik.

    Захарова отметил, что такая судорожная реакция связана с исторической ненавистью США к КНДР, республика при этом не сдается, не желая повторять «путь Ливии».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития».

    Дипломат подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что стала объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Коментарии (9)
    20 июня 2024, 09:07 • Новости дня
    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Собаки корейской породы пхунсан (такие были подарены президенту России Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном) преданы своему хозяину и безжалостны к противнику. Такую характеристику породе, которая считается возможным предком известных японских пород акита и сиба, дал заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген.

    По его словам, эта порода для жителей КНДР является спутником жизни, она стала «одним из государственных символов КНДР», ее национальной собакой, передает ТАСС.

    Чо Иль Ген добавил, что туловище собаки пхунсан небольшое, но она очень умная, проворная и настойчивая, собака одним махом налетает на противника и вгрызается в горло. Собаки пхунсан известны как «охотники на тигров» и легко справляются даже с большим и хищным зверем.

    Ранее президент Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    19 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», – передает ТАСС слова Путина.

    В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

    «Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возможности развития военно-технического сотрудничества (ВТС) с КНДР в связи с подписанным соглашением о стратегическом взаимодействии.

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    18 июня 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин прибыл в Пхеньян

    Путина в Пхеньяне встретил Ким Чен Ын

    Путин прибыл в Пхеньян
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына прибыл в Пхеньян.

    В аэропорту Путина встретил лидер КНДР, передает ТАСС.

    Путин и Ким Чен Ын прошли от трапа по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караула вооруженных сил КНДР. Путину вручили цветы, лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов покинул аэропорт.

    Встреча с Ким Чен Ыном для Путина стала уже третьей по счету с 2019 года. Начинающийся визит российского лидера носит статус государственного.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Коментарии (40)
    20 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирные переговоры с Украиной невозможны, пока Киев связывает их начало с выводом российских войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин допустил изменение предложений России по Украине.

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    19 июня 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР

    Политолог Ткаченко: Запад считает военное сотрудничество России и КНДР самой опасной угрозой

    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. В среду президент России и лидер КНДР подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет отношения Москвы и Пхеньяна на уровень стратегического партнерства. При этом на Западе особенно внимательно следят за переговорами глав государств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    «Зарубежные лидеры нечасто посещают Северную Корею с государственными визитами. Вместе с тем, то, как встречали Владимира Путина в Пхеньяне, говорит о многом. Фактически Ким Чен Ын приветствовал российского лидера как союзника и политика, чья позиция по основным проблемам евразийской безопасности перекликается с северокорейской», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    Он напомнил, что торжественная встреча лидеров в Пхеньяне сопровождалась атмосферой праздника – улицы украсили воздушными шарами, а в руках встречающих были цветы. «Это еще один элемент, символизирующий сближение двух государств», – считает собеседник.

    При этом на повестке максимально важные вопросы, добавил Ткаченко. «Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. Теперь Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет наши отношения на уровень стратегического партнерства. В Азии не любят пользоваться термином «союзник» и «союзничество», но то, что будет зафиксировано договором, – это максимум, который азиатская сторона может предложить России», – убежден спикер.

    Вместе с тем, обсуждение военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна привлекает максимальный интерес Запада. Так, американские эксперты уже называют визит Путина в КНДР «самой опасной со времен Корейской войны угрозой» для безопасности США, напомнил политолог.

    Ткаченко допускает, что в выступлениях российского и северокорейского лидеров еще прозвучат важные для всего мира сигналы. «Ключевым является то, в каком направлении отношения двух стран будут развиваться. Заявления, которые в Пхеньяне сделают Путин и Ким Чен Ын, будут взвешенными и осмысленными, их следует внимательно изучить», – заключил собеседник.

    Ранее в Пхеньяне состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они длились более полутора часов. С российской стороны присутствовали ряд министров, в том числе – глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер России Александр Новак, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и председатель правления компании РЖД Олег Белозеров.

    В ходе встречи с лидером КНДР Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940-1950 годы. Президент РФ также поблагодарил КНДР за поддержку, которую республика оказывает российской политике. «Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», – отметил он.

    После кратких вступительных заявлений президент России и председатель КНДР продолжили общение в закрытом формате. Личная встреча продолжалось порядка двух часов. По итогам переговоров главы государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подробности о содержании документа пока неизвестны. Путин говорил, что договор ляжет в отношений двух стран «на длительную перспективу». Газета ВЗГЛЯД писала о том, в каких сферах возможно наиболее тесное сотрудничество России и КНДР и как на это отреагирует Запад.
    Напомним, Путин накануне прибыл с государственным визитом в Пхеньян. В аэропорту президента России встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Это второй визит главы российского государства в Северную Корею, первый раз Путин посещал Пхеньян в 2000 году.

    При этом визит российского лидера в Пхеньян сопровождается опасениями Запада и азиатских союзников США. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому будут усиливать сотрудничество со странами Азии. «Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение. Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», – сказал он.

    На визит Путина в Пхеньян обратила внимание и западная пресса. В частности, газета The New York Times называет целью поездки президента России в КНДР – якобы получение вооружения. «Путин – первый крупный глава государства, посетивший Северную Корею после пандемии, что подчеркивает ее важность для России», – говорится в материале.

    Мария Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Пхеньян. По словам официального представителя МИД, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому все то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития». Захарова подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что была объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

    Коментарии (5)
    19 июня 2024, 08:39 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи
    Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета, заявил на переговорах с президентом Владимиром Путиным председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

    По его словам, отношения между странами вступают в период нового «высокого расцвета», который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века, передает ТАСС.

    Также Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что во время визита Путина «пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться».

    Глава Северной Кореи тепло приветствовал Путина, заметив, что данный визит подтверждает качество российско-корейских отношений, вступивших в период самого высокого развития.

    Кроме того, Ким Чен Ын обратил внимание на то, как российского лидера встречали жители Пхеньяна – с радостью и энтузиазмом.

    Также Ким Чен Ын отметил, что намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой в связи с осложняющейся обстановкой в мире.

    Также лидер КНДР выразил надежду, что во время встречи с Путиным удастся обменяться идеями и конструктивным мнением для активизации сотрудничества двух стран.

    Ранее Путин рассказал, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.

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    20 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ задержала в ДНР подозреваемого в разжигании ненависти к русским в соцсетях

    Tекст: Александра Юдина

    Житель Горловки в ДНР задержан по подозрению в публичном разжигании ненависти к русским людям в социальных сетях, сообщили в УФСБ по региону.

    Известно, что задержанный публиковал в социальных сетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, передает ТАСС.

    Ранее были раскрыты детали работы украинских кол-центров против россиян.

    Коментарии (5)
    19 июня 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин призвал пересмотреть запущенный США режим санкций СБ ООН против КНДР
    Путин призвал пересмотреть запущенный США режим санкций СБ ООН против КНДР
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Режим санкций Совбеза ООН против КНДР, запущенный США, должен быть пересмотрен, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», – передает его слова ТАСС.

    Глава российского государства добавил, что постоянно воспроизводимые Западом пропагандистские штампы уже не могут замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии.

    Кроме того, подчеркнул Путин, Россия категорически отвергает попытки возложить на КНДР ответственность за ухудшение обстановки в мире.

    «КНДР вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета», – сказал президент.

    Он добавил, что «Россия и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности».

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян между Россией и Северной Кореей был заключен новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Коментарии (24)
    19 июня 2024, 16:57 • Новости дня
    ЕС намерен ввести санкции против певицы Гагариной
    ЕС намерен ввести санкции против певицы Гагариной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз намерен ввести ограничения в отношении российской певицы Полины Гагариной в рамках 14-го пакета санкций против Москвы, пишет издание EUObsever.

    Санкции также могут быть введены против предпринимателей Игоря Алтушкина, Романа Троценко, Таймураза Боллоева и гендиректора Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского, передает ТАСС.

    По данным EUObsever, всего в проект 14-го пакета санкций ЕС против России внесены 20 физических и 22 юридических лица. Они станут персонами нон грата, если 27 стран ЕС достигнут консенсуса на переговорах в Брюсселе в среду, пишет издание.

    Ранее сообщалось, что в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС вошел запрет на экспорт марганцевой руды и оксида алюминия.

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    Валютный рынок России переживает определенный «санкционный шок». Только вместо ослабления рубль показывает неожиданное укрепление. Ситуация начала напоминать 2022 год, когда рубль сильно укрепился после начала СВО на Украине. Вот только в планах экономического блока страны на этот год такого не было. Почему рубль стал так быстро укрепляться? Подробности

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    Путин разрушил планы США вовлечь Вьетнам в противостояние с Россией и Китаем

    Президент Владимир Путин продолжает менять геополитический расклад сил в Азии. Во время визита в Ханой российский лидер и президент Вьетнама То Лам договорились не заключать соглашений с третьими странами, которые могут угрожать безопасности друг друга. Вопреки критике США, Москва и Ханой договорились развивать военное сотрудничество. Что означают эти решения для региона? И почему Вашингтон так ревностно относится к сближению России и Вьетнама? Подробности

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    США заставляют Южную Корею вооружать Украину

    Южная Корея готова рассмотреть вопрос о поставках летального оружия на Украину. Так Сеул отреагировал на заключенный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. До последнего Сеул ограничивался гуманитарной помощью Киеву и избегал прямых поставок. Какое решение примет республика и к каким последствиям оно может привести? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Конфликт Китая и НАТО

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

    • Визит Путина в КНДР: главное

      В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР, который вызвал истерику у западных стран, было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Что это означает в контексте конфликта на Украине? Чего испугался Запад?

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

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    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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