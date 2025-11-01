Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.11 комментариев
СК возбудил дело о травле родителей погибшего от собак мальчика
На распространявших в Сети оскорбления в отношении родителей ребенка, погибшего в Красноярском крае после нападения собак, заведено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Уголовное производство начато по статье о публичном унижении достоинства, совершенном в интернете, решение принято по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По версии следствия, несколько жителей региона в одном из чатов мессенджера обменивались оскорбительными высказываниями в адрес родителей мальчика, погибшего от нападения собак. Личности троих участников установлены, все они были допрошены по факту случившегося.
В ходе дальнейшего расследования будут назначены судебные экспертизы и проверены действия других лиц, которые могли быть причастны к противоправным действиям.
По факту гибели ребенка заведено отдельное уголовное дело – по статье о предоставлении некачественных услуг, приведших к смерти по неосторожности. По подозрению задержали председателя региональной организации защиты животных, которая возглавляла службу отлова собак «Мой пес». Женщина арестована на два месяца по решению районного суда.
Напомним, в конце октября в Березовском районе Красноярского края бродячие собаки загрызли 10-летнего мальчика.
Глава города Сосновоборск Красноярского края Алексей Кудрявцев отмечал, что места обитания безнадзорных собак планируют выявлять с помощью дронов. В этом районе ввели режим повышенной готовности из-за бездомных животных.