Артековцы представили портрет поколения на симпозиуме в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

На II Международном симпозиуме «Создавая будущее» прошла дискуссия с участием подростков-спикеров и экспертов. В ходе мероприятия был представлен портрет поколения, основанный на опросе более тысячи подростков: 67% из них уверены в своем будущем и смотрят на него с оптимизмом. Главными целями молодые люди называют получение качественного образования, карьерный рост, создание счастливой семьи и личную полезность для страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники отметили важность внутренних ценностей – доброты, поддержки других, наличия крепкой семьи и верных друзей. Большинство опрошенных подростков выразили чувство ответственности за будущее России.

Эксперт мероприятия, первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, подчеркнул, что несмотря на развитие технологий, человеческий фактор остается ключевым: «Наших родителей никогда не заменят машины. Особенно ценно, что молодежь понимает важность единства народа, стремления к развитию и заботы об экологии».

Директор департамента Минпросвещения Игорь Юргин напомнил о значимости сохранения исторической памяти и традиционных семейных ценностей. По его словам, семья всегда будет основой государства, а история – предметом гордости.

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко заявил, что вечные ценности не меняются, а достижения должны быть направлены на благо страны. По итогам симпозиума подростки сформулировали образ человека будущего, подчеркивая, что важна не технология, а мудрость ее применения.