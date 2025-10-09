Международные резервы России выросли до 722,5 млрд долларов к 3 октября

Tекст: Денис Тельманов

Международные резервы России с 26 сентября по 3 октября выросли на 1,3% и достигли 722,5 млрд долларов, передает РИА «Новости». Это стало новым историческим максимумом для золотовалютных резервов страны. За неделю резервы увеличились на 9,2 млрд долларов, главным образом из-за положительной переоценки.

По состоянию на конец дня 26 сентября показатель составлял 713,3 млрд долларов, также являясь рекордным на тот момент уровнем. В течение года резервы демонстрировали устойчивый рост.

В начале 2025 года объем международных резервов составлял 609,1 млрд долларов, что на 1,8% превышало показатель предыдущего года. В структуру резервов входят монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ и иностранная валюта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, изъятие прибыли с замороженных российских активов для кредитования Украины может привести к дополнительным расходам для бюджета Евросоюза в случае дефолта по этим займам. Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю и позволяет проводить операции вне SWIFT и доллара.

США пытались ввести санкции против нового способа торговли, но их попытка оказалась неудачной. На форуме «Валдай» генеральный директор Института экономических исследований при Технологическом университете Цване отметил, что расчеты в национальных валютах БРИКС+ открывают новые возможности для участников объединения.