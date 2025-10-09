Аудиторы ЕС предупредили о рисках бюджета из-за активов России

В ЕС увидели риски для бюджета из-за планов использовать прибыль с активов России

Tекст: Елизавета Шишкова

Аудиторы Евросоюза указали на опасность возникновения бюджетных рисков из-за использования прибыли с замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине. В отчете отмечается, что при объявлении Украиной дефолта расходы понесет сам Евросоюз, поскольку кредиты обеспечены средствами и резервами бюджета ЕС, передает ТАСС.

В документе подчеркивается, что юридические сложности с использованием российских активов сохраняются, а продление санкций требует единогласного решения всех стран ЕС. Это делает поступления от активов уязвимыми для политических изменений.

Большая часть замороженных российских государственных активов – более 200 млрд евро – находится в Euroclear в Бельгии. Руководство депозитария неоднократно возражало против экспроприации активов, опасаясь ответных действий России и судебных разбирательств на международном уровне.

Президент России Владимир Путин заявлял, что попытки Запада конфисковать российские резервы приведут к разрушению мирового финансово-экономического порядка и усилению экономического сепаратизма. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться юридического преследования лиц, причастных к изъятию российских активов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия представила Евросоюзу свои требования по замороженным российским активам и обозначила строгие условия их использования для помощи Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о крайне жестких мерах со стороны России в случае передачи Евросоюзом российских активов Киеву.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард отметила необходимость согласованных решений по этим активам между всеми владельцами и соблюдения международного права.