Эксперт Махарадж рассказал о перспективах торговли в нацвалютах для стран БРИКС+
На форуме «Валдай» генеральный директор Института экономических исследований при Технологическом университете Цване Расиган Махарадж высказал мнение, что переход на расчеты в национальных валютах между странами БРИКС+ откроет новые возможности для развития всех участников объединения.
Махарадж, слова которого приводит Telegram-канал RT, подчеркнул, что зависимость от одной страны, обладающей привилегированным статусом и контролирующей международный резерв, становится все более сомнительной из-за ее поведения и применения валютных инструментов в качестве оружия.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о планах БРИКС по переходу на расчеты в национальных валютах.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что расчеты между странами БРИКС в национальных валютах стали ответом на ограничения, введенные администрацией экс-президента США Джо Байдена, заблокировавшей доступ к долларовым операциям.