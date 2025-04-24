Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Захарова объяснила необходимость расчетов в нацвалютах
Расчеты между странами БРИКС в национальных валютах стали ответом на ограничения, введенные администрацией экс-президента США Джо Байдена, заблокировавшей доступ к долларовым операциям, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, администрация Байдена фактически вынудила Россию и другие страны БРИКС переходить на расчеты в национальных валютах, передает ТАСС. Захарова отметила, что Россия не отказывалась от использования доллара, однако после блокировки американской валюты администрацией Байдена пришлось искать альтернативные инструменты.
Захарова подчеркнула, что дедолларизация стала глобальной тенденцией именно после действий администрации Байдена, которая первой заблокировала доступ к доллару для некоторых стран. Дипломат отметила: «Россия никогда не отказывалась от этого инструмента. Но когда у нас его из рук выхватили, заблокировали и сделали это с особым остервенением представители администрации Байдена, то тогда просто для того, чтобы рассчитываться, жить и развиваться, начали использовать другие механизмы».
По словам Захаровой, сейчас страны БРИКС сосредоточены на формировании условий для широкого применения национальных валют во взаимных расчетах. Она добавила, что структурная реформа глобальной финансовой системы требует времени, и страны настроены на достижение практических результатов, несмотря на сложности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.