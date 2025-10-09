Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении AZAL

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, передает РИА «Новости». Сообщение прозвучало во время двусторонней встречи главы российского государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Во время встречи Путин заявил: «Начать нашу встречу хотел бы с наиболее чувствительной темы – с авиационной трагедии, которая произошла в нашем небе. И уже тогда, в нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. Хотел бы это все повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию». Глава государства особо подчеркнул, что разделяет горечь утраты вместе с азербайджанским народом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на встрече с Ильхамом Алиевым в Душанбе заявил, что для установления объективных причин крушения самолета AZAL потребуется время.

Президент Азербайджана объяснил, что катастрофу с самолетом AZAL не рассматривают как преднамеренное нападение. Министерство иностранных дел Азербайджана выдвинуло России претензии по расследованию катастрофы под Актау.

Причиной крушения Embraer 190 у Актау в AZAL назвали «физическое и техническое внешнее воздействие».

Российская сторона выразила готовность дождаться решений международных судов по иску Азербайджана.