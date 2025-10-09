Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю

Tекст: Елизавета Шишкова

Нобелевская премия по литературе в 2025 году присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, передает РИА «Новости».

Нобелевский комитет отметил его «за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».

Объявление лауреата состоялось в четверг в Стокгольме, где решение огласил Нобелевский комитет. Краснахоркаи стал первым венгерским автором, удостоенным этой престижной награды за последние десятилетия.

Премия по литературе вручается по совокупности достижений или за выдающееся произведение и присуждается Шведской академией, состоящей из 18 человек. Процесс выдвижения кандидатов начинается в сентябре и продолжается до конца января следующего года, а окончательное решение принимается большинством голосов в октябре.

За всю историю премии с 1901 года награда вручалась 117 раз. Среди лауреатов – такие известные авторы, как Бернард Шоу, Томас Манн, Эрнест Хемингуэй, Габриэль Гарсиа Маркес, а также шесть литераторов, связанных с Россией, включая Ивана Бунина и Александра Солженицына. В 2024 году лауреатом стала южнокорейская писательница Хан Ган.

Нобелевская премия по литературе часто отмечает авторов, внесших значительный вклад в развитие мировой прозы, поэзии и драматургии, а также работавших на стыке истории и философии. Самому молодому лауреату на момент вручения было 41 год, самому пожилому – 88 лет.

Среди соотечественников лауреатами стали Иван Бунин, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский и Светлана Алексиевич. Борис Пастернак в 1958 году отказался от премии под давлением властей СССР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лауреатами Нобелевской премии по химии в 2025 году стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за инновации в области металлоорганических каркасов.

Нобелевскую премию по физике в 2025 году присудили за работы по квантовой физике.

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2025 году стали Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи за вклад в исследование иммунной толерантности.