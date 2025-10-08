Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.3 комментария
Вдова генерала Кириллова Светлана получила полномочия сенатора от Костромской области после избрания в региональную думу.
Решение о назначении Светланы Кирилловой сенатором принято на первом заседании нового состава Костромской областной думы, передает ТАСС.
Кириллова избрана депутатом от партии «Единая Россия» и теперь будет представлять регион в Совете Федерации.
Председатель областной думы Алексей Анохин заявил: «Светлана Михайловна Кириллова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя Костромской областной думы».
Светлана Кириллова является вдовой генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого в 2024 году. Он возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, организатора убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова установили, он находился в Дубае и объявлен в международный розыск.
В Москве появилась улица имени Героя России генерал-лейтенанта Кириллова.
Жителю Костромы назначили восемь лет колонии за публикации в Telegram, где он оправдывал теракт против генерала Кириллова.