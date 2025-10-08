Вдова генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области

Институт социальной архитектуры будет создан на платформе «Россия – страна возможностей»

Tекст: Ольга Иванова

Институт социальной архитектуры будет создан на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), передает ТАСС. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на II Международном симпозиуме «Создавая будущее».

Харичев подчеркнул: «Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал – для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образа будущего. Мне кажется, это сегодня крайне актуально, на базе платформы "Россия – страна возможностей" принято решение создать институт социальной архитектуры». По словам чиновника, институт займется оперативным реагированием на социальные перемены, моделированием будущего и проектированием новых общественных практик.

Он добавил, что РСВ – это «очень практичная платформа», объединяющая конкурсы и социальные проекты, где можно реализовать таланты, получить знания и найти единомышленников.

Платформа «Россия – страна возможностей» создана по указу президента в мае 2018 года. За семь лет работы организацией реализовано более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я – профессионал», Международный строительный чемпионат и другие.