Куратор убийства генерала Кириллова объявлен в международный розыск

Куратора убийства начальника РХБЗ Кириллова объявили в розыск

Tекст: Дмитрий Зубарев

Курировавший убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова объявлен в международный розыск, передает ТАСС. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, организатор преступления на момент совершения убийства находился в Дубае. Его личность установлена.

Собеседник агентства сообщил: «Организатор убийства генерала Игоря Кириллова на момент совершения преступления находился в Дубае. Личность его установлена, он объявлен в международный розыск». По данным источника, подозреваемый обратился к Батухану Точиеву с просьбой найти жильё для своего родственника Ахмаджона Курбонова.

Точиев, который ранее не был знаком с Курбоновым, через интернет подыскал подходящую квартиру, получил деньги от куратора и отправил своего двоюродного брата Рамазана Падиева передать ключи. Точиев познакомился с куратором – выходцем из Средней Азии – в 2022 году в колонии общего режима, где он отбывал срок за грабеж. После освобождения они поддерживали связь.

По версии следствия, утром 17 декабря 2024 года, когда генерал Кириллов и его помощник Поликарпов выходили из подъезда, Курбонов дистанционно привел в действие взрывное устройство. Его мощность составила около 500 г в тротиловом эквиваленте, бомба была замаскирована в самокате. В результате взрыва оба военных погибли.

