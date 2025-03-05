Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Мосгорсуд оставил обвиняемого в убийстве генерала Кириллова под стражей
Обвиняемого в соучастии в убийстве начальника войск РХБЗ России генерала Игоря Кириллова Рамазана Падиева оставили под стражей по решению Московского городского суда.
Суд оставил решение первой инстанции об аресте Падиева без изменения, передает ТАСС.
Напомним, в феврале Басманный суд продлил арест подозреваемых в убийстве генерала Кириллова Батухана Точиева и Рамазана Падиева.
Точиев и Падиев, по версии следствия, действовали по указанию неустановленного куратора. Они обеспечили убийцу генерала Кириллова Курбонова жильем и передали ему ключи от комнаты. Брат обвиняемого Батухана Точиева по делу об убийстве генерала Кириллова оказался судим за разбой и угон.