12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.0 комментариев
В Невинномысске дроны ВСУ повредили промзону
В городе Невинномысск украинские беспилотники попали в промышленную зону, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Массированная воздушная атака на Ставрополье отражена. Спасибо бойцам ПВО, для них это была очень напряженная ночь», – сообщил Владимиров в Max.
По оперативной информации главы региона, в результате инцидента никто не пострадал. В Солнечнодольске последствий на земле не зафиксировано.
Вместе с тем в промышленной зоне Невинномысска выявили повреждения от упавших обломков дронов. Специалисты продолжают осматривать места падения и оценивать ущерб, рабочие уже приступили к устранению последствий.
Во вторник беспилотники атаковали промышленные объекты в Невинномысске и Солнечнодольске.
В воскресенье силы противовоздушной обороны сбили за ночь 479 украинских дронов над 18 российскими регионами.
В прошлом месяце военные отразили налет БПЛА под Невинномысском.