Немцы раскупили серебряную монету в честь Путина

Tекст: Алексей Дегтярев

Презентация медали «патриот Путин» состоялась в посольстве России в Берлине, передает РИА «Новости».

Мероприятие организовал журнал Compact, участие приняли журналисты, сотрудники дипмиссии и сам посол Сергей Нечаев. Главный редактор издания Юрген Эльзессер подчеркнул, что для них большая честь презентовать серебряную медаль именно в день рождения российского президента.

По его словам, выпуск вызвал огромный интерес среди граждан Германии – вся прошлая партия монет была раскуплена за короткое время, а количество новых заказов уже составляет около 4 тыс. штук. На пресс-конференции также присутствовали депутаты партии «Альтернатива для Германии» из ландтага Саксонии-Анхальт.

Эльзессер отметил, что Compact воссоздает традицию выпуска медалей в честь иностранных лидеров, ранее практиковавшуюся правительством ФРГ. Он добавил, что, по его мнению, такие мероприятия должны бы проводить руководители страны, а канцлер Германии мог бы лично поздравить Владимира Путина.

Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить сотрудничество.

Также Путин принял поздравления с днем рождения от глав государств СНГ и лидеров зарубежных стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения.