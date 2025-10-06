  • Новость часаСуд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в синагоге Пятигорска
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    6 октября 2025, 21:38 • Новости дня

    Премьер Грузии: Началась операция по задержанию организаторов штурма президентского дворца

    Премьер Грузии заявил о начале операции по поимке организаторов штурма президентского дворца

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Грузии начали спецоперацию по поиску и задержанию лиц, подозреваемых в попытке насильственного проникновения в резиденцию президента два дня назад.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране проходит спецоперация по задержанию участников штурма президентского дворца, сообщает ТАСС. По его словам, мероприятие направлено против тех, кто 4 октября попытался прорваться на территорию резиденции главы государства.

    «Многие митингующие, совершившие насилие, должны ожидать надлежащих мер. Соответствующая спецоперация проводится и сегодня, несколько виновных будут задержаны уже сегодня, и этот процесс продолжится», – отметил Кобахидзе в эфире телеканала «Рустави-2». Он подчеркнул, что силовые структуры продолжат работу по привлечению к ответственности всех, кто принимал участие в беспорядках.

    По данным грузинских властей, среди участников акции есть лица, которые применяли насилие в отношении сотрудников полиции и нарушали общественный порядок. Ранее сообщалось, что столкновения произошли на фоне протестов, связанных с внутренней политической ситуацией в Грузии.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

    Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

    5 октября 2025, 11:11 • Новости дня
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье, сообщил заместитель министра Александр Дарахвелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.

    Задержаны оперный певец Паата Бурчуладзе, отставной полковник Лаша Беридзе и оппозиционные политики, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, - Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава. Зоделава при Саакашвили был Генпрокурором Грузии.

    По данным министерства здравоохранения, во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.

    6 октября 2025, 12:52 • Новости дня
    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»

    Лукьянов: Тактика «цветных революций» не сработала в Грузии из-за проблем у Европы

    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела Грузии, сейчас не до того. Тем не менее попытки будут продолжаться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал провалившуюся попытку оппозиции Грузии организовать «майдан».

    «В Грузии после выборов разыграли тривиальный сценарий, многократно испробованный и в самой республике, и в других странах, в том числе на Украине. Его суть – силовым путем через уличные протесты попытаться отменить результаты голосования и заставить пересмотреть их», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    Однако этот способ уже не работает, и Тбилиси – наиболее яркий тому пример, добавил собеседник. «Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки, которые способны оказать мощное политико-психологическое давление на власть. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела закавказской республики, сейчас не до того», – объяснил политолог.

    «Так, США смотрят на ситуацию издалека и без особого интереса. В Европе же наблюдается такое количество внутренних проблем, которые трудно маскировать, что тратить серьезный ресурс на Грузию хочется, но нет возможности. Поэтому «майдана» не случилось», – уточнил аналитик.

    «Грузинская мечта», пользуясь тем, что оппозиционеры предприняли насильственные меры, постарается существенно «придавить» радикалов. Возможно, запретят партию «Единое национальное движение». Тем самым правящая фракция также покажет европейским лидерам, что их планы не приносят результата», – рассуждает эксперт.

    Отношения Тбилиси и Брюсселя на этом фоне останутся плохими, считает политолог. «Евросоюз ненавидит нынешнее грузинское руководство по той причине, что ничего не может с ним сделать. Вопрос состоит в том, захотят ли европейские политики пойти дальше? У них есть инструменты воздействия на Грузию. Наиболее действенный и опасный для грузинского правительства – это отмена безвизового режима для граждан республики», – отметил спикер.

    «Для грузин «безвиз» в свое время был очень важным достижением. До сих пор население – хотя и поддерживает «Грузинскую мечту» – питает иллюзии относительно Европы. Если ЕС отменит или заморозит безвизовый режим, то это станет еще одной попыткой разжечь внутреннее недовольство. Впрочем, действия Евросоюза постепенно ведут к тому, что эта сильная карта слабеет», – заключил Лукьянов.

    Ранее Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

    Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

    «В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.

    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    6 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Радикалы Грузии после провала революции обменялись обвинениями в краже денег

    Грузинские радикалы после провала революции сцепились из-за денег и политической ответственности

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинские оппозиционеры и их активные сторонники ссорятся между собой, предъявляя друг другу претензии в провале революции 4 октября, в день муниципальных выборов, а также в исчезновении денег, собранных на амуницию для штурмовиков, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Один из лидеров «Единого национального движения» Леван Саникидзе отвергает обвинения, что сбежал с акции протеста, когда спецназ начал задерживать радикалов.

    «Я был там и оказывал первую помощь тем, против кого применили слезоточивый газ», – рассказывает он. При этом Саникидзе также говорит, что был уверен – лидеры оппозиции покинули проспект Руставели и отправились домой.

    Саникидзе утверждает, что «ничего не знал о плане переместиться к президентскому дворцу», который штурмовали радикалы.

    В свою очередь, член оппозиционной партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Анна Бучукури обвиняет «националов» в том, что те «бросили митингующих». «Наша партия ответственна за то, что политическим мейнстримом стали идеи других (радикалов) и мы не смогли переубедить граждан», – сказала она.

    Аналитик Зураб Кадагидзе полагает, что в случае успеха штурма в президентский дворец немедленно прибыла бы экс-президент Саломе Зурабишвили и провозгласила бы себя легитимным правителем страны. Он отмечает, что после провала этих планов Зурабишвили спешно отмежевалась от насильственной акции.

    Также радикалы обвиняют друг друга в хищении денег, которые они собирали в помощь штурмовикам. «Где деньги эмигрантов, на которые для участников акции и студентов должны были купить противогазы?», – задают они вопросы в социальных сетях.

    Пять организаторов акции по свержению власти уже арестованы, им грозит девятилетнее лишение свободы. Вероятно, круг задержанных расширится.

    4 октября 2025, 21:20 • Новости дня
    Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси

    Премьер Грузии Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил на посла Евросоюза ответственность за организацию и поддержку беспорядков в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза, заявив, что представители ЕС поддерживали попытки дестабилизации, передает РИА «Новости».

    По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС.

    «На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», – заявил премьер Грузии.

    Он призвал европейского дипломата выйти к публике и публично осудить происходящее на улицах Тбилиси.

    Также Кобахидзе назвал уголовным преступлением беспорядки у президентского дворца, отметив, что участники акции будут наказаны.

    «Мы предупредили этих людей, что примем самые строгие меры, эти строгие меры будут приняты сегодня на улице, конечно, любая попытка насилия будет пресечена», – подчеркнул Кобахидзе.

    По словам премьера, один полицейский находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Кобахидзе подчеркнул, что государство будет «очень строгим по отношению к любому человеку, который поднимет руку на полицейского».

    Кроме того, глава правительства пообещал полностью нейтрализовать иностранную агентуру, которую он обвинил в организации беспорядков.

    Ранее кандидат в мэры Тбилиси Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитполов. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Полиция Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих. Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    По словам Кобахидзе, правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.

    4 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Правящая партия Грузии получила более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней

    ЦИК сообщил о 80% голосов у «Грузинской мечты» после подсчета 55% бюллетеней

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набрала свыше 80% голосов на муниципальных выборах после подсчета 55% бюллетеней, следует из данных ЦИК Грузии.

    По результатам подсчета более половины бюллетеней на муниципальных выборах в Грузии партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила свыше 80% голосов, передает ТАСС.

    На втором месте оказалась партия «Сильная Грузия» с результатом более 6,8%. Третью позицию занимает оппозиционная партия «Гахария за Грузию», получившая 3,8% голосов.

    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе по итогам обработки почти 74% бюллетеней получил 71,29% голосов, о чем сообщила Центральная избирательная комиссия. Кандидат от партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе занял второе место с 12,52%, а третьим стал Яго Хвичия из либертарианской партии «Гирчи» с поддержкой 7,62% избирателей.

    Представители ЦИК подчеркнули, что результаты основаны на данных после частичной обработки бюллетеней и могут измениться после окончательного подсчета.

    Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитпола.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии, по словам Кобахидзе, одержала победу во всех муниципалитетах.

    4 октября 2025, 18:53 • Новости дня
    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией

    Полиция применила водометы против митингующих у президентского дворца в Тбилиси

    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На акции протеста у президентского дворца в Тбилиси силовики применили спецсредства после того, как митингующие пробили ограждения и бросали камни.

    Дополнительные бригады спецназа были мобилизованы у президентского дворца в Тбилиси, когда протестующие прорвали железные ограждения. Сотрудники спецназа выстроились в ряд, а после этого к месту событий был подогнан и использован водомет, передает РИА «Новости».

    Силовики применяли перцовый спрей против участников митинга, передает ТАСС. Митингующие бросают камни в сторону президентского дворца и запускают пиротехнику по направлению к сотрудникам полиции.

    Министерство внутренних дел Грузии выпустило заявление, в котором назвало акцию незаконной и призвало участников разойтись. Спецназ задействовал спецсредства для разгона толпы, отмечено в официальном сообщении.

    Ранее митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Кобахидзе заявил, что правящая партия одержала победу во всех муниципалитетах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.

    6 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Спикер парламента Грузии призвал ЕС извиниться

    Спикер парламента Грузии Папуашвили: Общество ждет от ЕС извинений

    Спикер парламента Грузии призвал ЕС извиниться
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Грузинское общество хочет услышать извинения от Евросоюза за поддержку попытки свержения власти, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    Совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос призвало стороны в Грузии отказаться от насилия и осудило «дезинформацию о роли Евросоюза» в этих событиях, передает РИА «Новости».

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства, в результате чего 25 полицейских пострадали во время нападения на президентский дворец Грузии, а это то, чего грузинское общество ожидает сегодня от Европейского союза», – заявил Папуашвили.

    Спикер также обратился к представителям Евросоюза с призывом воздерживаться от распространения ложных сообщений о выборах в Грузии и не вводить общественность в заблуждение. По его мнению, подобная риторика только усиливает стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что более 30 полицейских пострадали в ходе беспорядков на протестной акции в Тбилиси. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку этих беспорядков на посла Евросоюза.

    5 октября 2025, 17:31 • Новости дня
    В Грузии заявили об украинском следе в подготовке диверсий в Тбилиси
    В Грузии заявили об украинском следе в подготовке диверсий в Тбилиси
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Служба государственной безопасности Грузии сообщила об обнаружении в лесном массиве близ Тбилиси тайника с оружием, боеприпасами и взрывчаткой для организации диверсий, след ведет на Украину, заявил первый замруководителя ведомства Лаша Маградзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Обнаружены большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и детонаторы к ней. Все это по указанию воюющего на Украине члена грузинского подразделения приобрел гражданин Грузии, объявленный в розыск», – сообщил он на брифинге.

    По его словам, «оружие и взрывчатку планировалось использовать для диверсионных актов 4 октября во время акций протеста у парламента и президентского дворца». «СГБ превентивно нейтрализовало круг лиц, которые, предположительно, должны были все это доставить в центр Тбилиси», – сказал Лаша Маградзе.

    По его мнению, «идентифицировано лицо, изготовившее пульты для приведения в действие взрывчатки, с ним в СГБ проводят следственные мероприятия».

    Следствие ведется по статье УК, которая подразумевает от пяти до восьми лет лишения свободы за незаконное приобретение, изготовление, хранение, ношение оружия и взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что попытка переворота в Грузии провалилась. Замминистра Александр Дарахвелидзе сообщил, что все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье.

    6 октября 2025, 19:12 • Новости дня
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    @ IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Роль экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в сценарии предотвращенного 4 октября государственного переворота «лежит на ладони», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Не является случайностью, что организаторы государственного переворота попытались взять президентский дворец, при этом лежит на ладони роль Саломе Зурабишвили и то, как ее к этой роли готовили», – заявил он.

    По его словам, после отставки в декабре прошлого года «Зурабишвили продолжает незаконно использовать штандарт президента Грузии, что может делать только действующий президент, и особенно возмутительно, что эта самозванка использует эксклюзивный президентский символ во время встреч с иностранными послами» Шалва Папуашвили отметил, что «впервые в истории Грузии целью радикалов стал президентский дворец, и это произошло на фоне скрытой поддержки со стороны Зурабишвили».

    Председатель парламента заявил, что «участники переворота должны были ввести Зурабишвили в президентский дворец и так начать революцию». Он отметил, что «ни один иностранный покровитель радикалов к этому моменту не осудил террористическое нападение на дворец президента». «Осуждения уже мало, они должны разделить ответственность за случившееся», – считает председатель парламента Грузии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как грузинские радикалы после провала революции сцепились из-за денег и политической ответственности.

    5 октября 2025, 11:40 • Новости дня
    Премьер Грузии объявил о провале попытки устроить «майдан»
    Премьер Грузии объявил о провале попытки устроить «майдан»
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Попытка переворота в Грузии провалилась, заявил в воскресенье журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя беспорядки в Тбилиси в день муниципальных выборов 4 октября, выигранных правящей «Грузинской мечтой» с подавляющим преимуществом, премьер-министр сообщил о «провале попытки свергнуть власть».

    По его словам, отныне правительство Грузии «ответственно перед одним миллионом ста тысячами проголосовавших за нее избирателей окончательно избавить страну от «коллективного «Единого национального движения», иностранных агентов, экстремистских группировок, действующих по инструкциям иностранных спецслужб и на их финансы».

    Ираклий Кобахидзе заявил, что это уже была пятая за последние четыре года попытка устроить в Грузии «майдан» и свергнуть власть. «Государство ответило соответствующим надлежащим образом», – отметил он.

    Глава правительства отметил, что часть экстремистских группировок действует на базе «Сакартвелос университети» («Грузинский университет»), который принадлежит матери экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания. Ираклий Кобахидзе отметил, что «глубинное государство» попыталось заменить власти Грузии оппозиционными партиями, но это «практически провалилось».

    При этом премьер-министр заявил, что Грузия «готова забыть попытки внешнего вмешательства и протянуть руку дружбы Евросоюзу и США».

    «Еще многие годы «Грузинская мечта» будет ответственной за развитие Грузии и желательно с прагматичной точки зрения для всех перезагрузить отношения с народом Грузии, правительством страны и правящей партией», – заявил Кобахидзе.

    По его словам, в Грузии сформировалась «концепция односторонней дружбы в международной политике». «Мы готовы со всеми к односторонней дружбе, но готовы все вмешательства забыть и перегрузить отношения, начать с чистого листа, обновить отношения. Наша рука протянута, мы готовы к отношениям и к дружбе», – сказал премьер-министр Грузии.

    «Это касается Евросоюза и это касается США. Наше желание – перегрузить отношения. Мы надеемся на ответные шаги с их стороны. Особенно это касается ЕС, откуда идет больше агрессии по отношению к народу Грузии из-за его поддержки «Грузинской мечты», – заявил он.

    Ранее заместитель министра Александр Дарахвелидзе сообщил, что все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских. Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти. В Грузии возбудили уголовное дело по четырем статьям после беспорядков в Тбилиси.

    4 октября 2025, 17:42 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах

    Премьер Грузии Кобахидзе заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах

    Премьер Грузии заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» набрала более 70% голосов на выборах во всех муниципалитетах, включая Тбилиси, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что, согласно данным избирательных штабов правящей партии, «Грузинская мечта» одерживает победу как на выборах мэров, так и в муниципальных собраниях во всех регионах страны, передает ТАСС.

    По его словам, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах фиксируется результат выше 70% в пользу «Грузинской мечты».

    Ранее участники акции протеста против итогов муниципальных выборов в Тбилиси перекрыли проспект Руставели, который считается одной из главных улиц города.

    Опросы показали, что партия «Грузинская мечта» может получить две трети голосов на выборах 4 октября.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал максимально жестко реагировать на любые попытки свержения власти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ход и результат выборов в Грузии имеют важное значение и для России.

    4 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Митингующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у парламента
    Митингующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у парламента
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Собравшиеся у здания парламента в Тбилиси протестующие против муниципальных выборов перекрыли проспект Руставели, одну из главных магистралей города.

    Акция сторонников оппозиционных партий и гражданских активистов проходит в центре Тбилиси. Демонстранты перекрыли проспект Руставели у здания парламента, а сцену для выступлений политиков разместили на площади Свободы, прилегающей к проспекту, передает ТАСС.

    Во дворе первого корпуса Тбилисского государственного университета собрались студенты, которые планируют пройти маршем к парламенту по проспекту Илии Чавчавадзе. Ситуация у парламента остается спокойной, однако ранее МВД усилило присутствие правоохранителей во дворе здания парламента.

    Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акций о недопустимости нарушений закона и обещали строгое наказание за противоправные действия. Ранее были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа за антиправительственные призывы.

    Согласно данным опроса, правящая партия «Грузинская мечта» получит две трети голосов на местных выборах 4 октября.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.

    4 октября 2025, 18:32 • Новости дня
    Митингующие ворвались во двор президентского дворца в Тбилиси

    Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

    Митингующие ворвались во двор президентского дворца в Тбилиси
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время массовой акции оппозиции в центре Тбилиси демонстранты сумели прорвать ограждение и проникли во двор президентского дворца, полицейские применили перцовый газ.

    Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца на улице Атонели. Во дворе произошла потасовка между протестующими и сотрудниками полиции, которые пытались оттеснить участников акции, используя перцовый газ. Протестующие были вынуждены временно отступить, но затем предприняли новые попытки штурма, снова прорвав ограждени, передает ТАСС.

    С трибуны митинга выступил бывший оперный певец, сторонник оппозиции Паата Бурчуладзе. Он заявил, что «власть в стране нелегитимна, и ее нужно вернуть народу». Кроме того, Бурчуладзе призвал задержать и передать суду премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Шалву Папуашвили, главу Службы госбезопасности Мамуку Мдинарадзе, вице-спикера парламента Тею Цулукиани, основателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и главу госохраны Анзора Чубинидзе.

    В акции протеста участвуют несколько тысяч сторонников оппозиции и гражданских активистов. Демонстрация началась у здания парламента на проспекте Руставели, после чего участники переместились на площадь Свободы. К протесту присоединились студенты, прошедшие маршем от Тбилисского государственного университета до площади Свободы.

    Ранее участники акции против итогов муниципальных выборов в Тбилиси перекрыли проспект Руставели.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ход и результат муниципальных выборов в Грузии имеют значение в том числе для России.

    4 октября 2025, 23:28 • Новости дня
    Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти

    Премьер Кобахидзе: Иностранные спецслужбы попытались свергнуть власть в Грузии

    Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Грузии готовы жестко отреагировать на попытки свержения власти, организованные иностранными спецслужбами, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

    Кобахидзе заявил, что беспорядки в Тбилиси были организованы иностранными спецслужбами. По словам Кобахидзе, все причастные к попыткам посягнуть на государственность страны получат «строгий ответ». «Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тбилиси после массовых беспорядков возбудили уголовное дело по четырем статьям, включая призывы к насильственному изменению конституционного строя. Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку беспорядков на посла Евросоюза.

    В субботу в Грузии прошли местные выборы, на которых жители 64 муниципалитетов и районов страны выбирали мэров и депутатов сакребуло (городских собраний).

    5 октября 2025, 02:19 • Новости дня
    В ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских
    В ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Более 30 полицейских пострадали в ходе беспорядков на протестной акции в Тбилиси, сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

    «Всего пострадали 32 полицейских. Из них 30 полицейских имеют легкие травмы, у одного тяжелые травмы, но, к счастью, его состояние стабильно, также у одного повреждение средней тяжести», – приводит слова Дарахвелидзе ТАСС.

    Дарахвелидзе сообщил, что задержаны пятеро организаторов акции. Паата Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе обвиняются в призывах к насильственному свержению власти и участии в организации насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

    Следствие установило, что во время митинга на площади Свободы в Тбилиси прозвучали призывы к насильственным действиям. Замминистра отметил, что несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов, участники акции снесли ворота президентской резиденции и пытались проникнуть внутрь здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» одержала победу на местных выборах. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку беспорядков на посла Евросоюза. Кобахидзе также заявил, что власти Грузии готовы жестко реагировать на попытки свержения власти со стороны иностранных спецслужб.

