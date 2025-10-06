Премьер Грузии: Началась операция по задержанию организаторов штурма президентского дворца

НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Власти Грузии начали спецоперацию по поиску и задержанию лиц, подозреваемых в попытке насильственного проникновения в резиденцию президента два дня назад.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране проходит спецоперация по задержанию участников штурма президентского дворца, сообщает ТАСС. По его словам, мероприятие направлено против тех, кто 4 октября попытался прорваться на территорию резиденции главы государства.
«Многие митингующие, совершившие насилие, должны ожидать надлежащих мер. Соответствующая спецоперация проводится и сегодня, несколько виновных будут задержаны уже сегодня, и этот процесс продолжится», – отметил Кобахидзе в эфире телеканала «Рустави-2». Он подчеркнул, что силовые структуры продолжат работу по привлечению к ответственности всех, кто принимал участие в беспорядках.
По данным грузинских властей, среди участников акции есть лица, которые применяли насилие в отношении сотрудников полиции и нарушали общественный порядок. Ранее сообщалось, что столкновения произошли на фоне протестов, связанных с внутренней политической ситуацией в Грузии.
Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.
Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.
Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.