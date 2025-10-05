  • Новость часаВ Грузии заявили об украинском следе в подготовке диверсий в Тбилиси
    Китай вторгся в самое сердце французской моды
    Путин назвал последствия поставок Tomahawk Украине
    Глава МИД Турции Фидан назвал контроль ДНР главным препятствием мира на Украине
    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту (фото)
    В Турции назвали главное препятствие для мира на Украине
    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак (видео)
    Названа причина «тормоза» переброски войск Франции на Восток
    В США отметили «удивительное терпение» России на фоне провокаций
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    5 октября 2025, 17:31 • Новости дня

    В Грузии заявили об украинском следе в подготовке диверсий в Тбилиси

    В Грузии заявили об украинском следе в подготовке диверсий в Тбилиси
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Служба государственной безопасности Грузии сообщила об обнаружении в лесном массиве близ Тбилиси тайника с оружием, боеприпасами и взрывчаткой для организации диверсий, след ведет на Украину, заявил первый замруководителя ведомства Лаша Маградзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Обнаружены большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и детонаторы к ней. Все это по указанию воюющего на Украине члена грузинского подразделения приобрел гражданин Грузии, объявленный в розыск», – сообщил он на брифинге.

    По его словам, «оружие и взрывчатку планировалось использовать для диверсионных актов 4 октября во время акций протеста у парламента и президентского дворца». «СГБ превентивно нейтрализовало круг лиц, которые, предположительно, должны были все это доставить в центр Тбилиси», – сказал Лаша Маградзе.

    По его мнению, «идентифицировано лицо, изготовившее пульты для приведения в действие взрывчатки, с ним в СГБ проводят следственные мероприятия».

    Следствие ведется по статье УК, которая подразумевает от пяти до восьми лет лишения свободы за незаконное приобретение, изготовление, хранение, ношение оружия и взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что попытка переворота в Грузии провалилась. Замминистра Александр Дарахвелидзе сообщил, что все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье.

    5 октября 2025, 11:11 • Новости дня
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье, сообщил заместитель министра Александр Дарахвелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.

    Задержаны оперный певец Паата Бурчуладзе, отставной полковник Лаша Беридзе и оппозиционные политики, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, - Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава. Зоделава при Саакашвили был Генпрокурором Грузии.

    По данным министерства здравоохранения, во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.

    4 октября 2025, 21:20 • Новости дня
    Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси

    Премьер Грузии Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил на посла Евросоюза ответственность за организацию и поддержку беспорядков в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза, заявив, что представители ЕС поддерживали попытки дестабилизации, передает РИА «Новости».

    По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС.

    «На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», – заявил премьер Грузии.

    Он призвал европейского дипломата выйти к публике и публично осудить происходящее на улицах Тбилиси.

    Также Кобахидзе назвал уголовным преступлением беспорядки у президентского дворца, отметив, что участники акции будут наказаны.

    «Мы предупредили этих людей, что примем самые строгие меры, эти строгие меры будут приняты сегодня на улице, конечно, любая попытка насилия будет пресечена», – подчеркнул Кобахидзе.

    По словам премьера, один полицейский находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Кобахидзе подчеркнул, что государство будет «очень строгим по отношению к любому человеку, который поднимет руку на полицейского».

    Кроме того, глава правительства пообещал полностью нейтрализовать иностранную агентуру, которую он обвинил в организации беспорядков.

    Ранее кандидат в мэры Тбилиси Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитполов. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Полиция Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих. Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    По словам Кобахидзе, правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.

    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    4 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Правящая партия Грузии получила более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней

    ЦИК сообщил о 80% голосов у «Грузинской мечты» после подсчета 55% бюллетеней

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набрала свыше 80% голосов на муниципальных выборах после подсчета 55% бюллетеней, следует из данных ЦИК Грузии.

    По результатам подсчета более половины бюллетеней на муниципальных выборах в Грузии партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила свыше 80% голосов, передает ТАСС.

    На втором месте оказалась партия «Сильная Грузия» с результатом более 6,8%. Третью позицию занимает оппозиционная партия «Гахария за Грузию», получившая 3,8% голосов.

    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе по итогам обработки почти 74% бюллетеней получил 71,29% голосов, о чем сообщила Центральная избирательная комиссия. Кандидат от партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе занял второе место с 12,52%, а третьим стал Яго Хвичия из либертарианской партии «Гирчи» с поддержкой 7,62% избирателей.

    Представители ЦИК подчеркнули, что результаты основаны на данных после частичной обработки бюллетеней и могут измениться после окончательного подсчета.

    Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитпола.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии, по словам Кобахидзе, одержала победу во всех муниципалитетах.

    4 октября 2025, 18:53 • Новости дня
    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией

    Полиция применила водометы против митингующих у президентского дворца в Тбилиси

    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На акции протеста у президентского дворца в Тбилиси силовики применили спецсредства после того, как митингующие пробили ограждения и бросали камни.

    Дополнительные бригады спецназа были мобилизованы у президентского дворца в Тбилиси, когда протестующие прорвали железные ограждения. Сотрудники спецназа выстроились в ряд, а после этого к месту событий был подогнан и использован водомет, передает РИА «Новости».

    Силовики применяли перцовый спрей против участников митинга, передает ТАСС. Митингующие бросают камни в сторону президентского дворца и запускают пиротехнику по направлению к сотрудникам полиции.

    Министерство внутренних дел Грузии выпустило заявление, в котором назвало акцию незаконной и призвало участников разойтись. Спецназ задействовал спецсредства для разгона толпы, отмечено в официальном сообщении.

    Ранее митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Кобахидзе заявил, что правящая партия одержала победу во всех муниципалитетах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.

    5 октября 2025, 11:40 • Новости дня
    Премьер Грузии объявил о провале попытки устроить «майдан»
    Премьер Грузии объявил о провале попытки устроить «майдан»
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Попытка переворота в Грузии провалилась, заявил в воскресенье журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя беспорядки в Тбилиси в день муниципальных выборов 4 октября, выигранных правящей «Грузинской мечтой» с подавляющим преимуществом, премьер-министр сообщил о «провале попытки свергнуть власть».

    По его словам, отныне правительство Грузии «ответственно перед одним миллионом ста тысячами проголосовавших за нее избирателей окончательно избавить страну от «коллективного «Единого национального движения», иностранных агентов, экстремистских группировок, действующих по инструкциям иностранных спецслужб и на их финансы».

    Ираклий Кобахидзе заявил, что это уже была пятая за последние четыре года попытка устроить в Грузии «майдан» и свергнуть власть. «Государство ответило соответствующим надлежащим образом», – отметил он.

    Глава правительства отметил, что часть экстремистских группировок действует на базе «Сакартвелос университети» («Грузинский университет»), который принадлежит матери экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания. Ираклий Кобахидзе отметил, что «глубинное государство» попыталось заменить власти Грузии оппозиционными партиями, но это «практически провалилось».

    При этом премьер-министр заявил, что Грузия «готова забыть попытки внешнего вмешательства и протянуть руку дружбы Евросоюзу и США».

    «Еще многие годы «Грузинская мечта» будет ответственной за развитие Грузии и желательно с прагматичной точки зрения для всех перезагрузить отношения с народом Грузии, правительством страны и правящей партией», – заявил Кобахидзе.

    По его словам, в Грузии сформировалась «концепция односторонней дружбы в международной политике». «Мы готовы со всеми к односторонней дружбе, но готовы все вмешательства забыть и перегрузить отношения, начать с чистого листа, обновить отношения. Наша рука протянута, мы готовы к отношениям и к дружбе», – сказал премьер-министр Грузии.

    «Это касается Евросоюза и это касается США. Наше желание – перегрузить отношения. Мы надеемся на ответные шаги с их стороны. Особенно это касается ЕС, откуда идет больше агрессии по отношению к народу Грузии из-за его поддержки «Грузинской мечты», – заявил он.

    Ранее заместитель министра Александр Дарахвелидзе сообщил, что все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских. Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти. В Грузии возбудили уголовное дело по четырем статьям после беспорядков в Тбилиси.

    4 октября 2025, 18:32 • Новости дня
    Митингующие ворвались во двор президентского дворца в Тбилиси

    Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

    Митингующие ворвались во двор президентского дворца в Тбилиси
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время массовой акции оппозиции в центре Тбилиси демонстранты сумели прорвать ограждение и проникли во двор президентского дворца, полицейские применили перцовый газ.

    Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца на улице Атонели. Во дворе произошла потасовка между протестующими и сотрудниками полиции, которые пытались оттеснить участников акции, используя перцовый газ. Протестующие были вынуждены временно отступить, но затем предприняли новые попытки штурма, снова прорвав ограждени, передает ТАСС.

    С трибуны митинга выступил бывший оперный певец, сторонник оппозиции Паата Бурчуладзе. Он заявил, что «власть в стране нелегитимна, и ее нужно вернуть народу». Кроме того, Бурчуладзе призвал задержать и передать суду премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Шалву Папуашвили, главу Службы госбезопасности Мамуку Мдинарадзе, вице-спикера парламента Тею Цулукиани, основателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и главу госохраны Анзора Чубинидзе.

    В акции протеста участвуют несколько тысяч сторонников оппозиции и гражданских активистов. Демонстрация началась у здания парламента на проспекте Руставели, после чего участники переместились на площадь Свободы. К протесту присоединились студенты, прошедшие маршем от Тбилисского государственного университета до площади Свободы.

    Ранее участники акции против итогов муниципальных выборов в Тбилиси перекрыли проспект Руставели.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ход и результат муниципальных выборов в Грузии имеют значение в том числе для России.

    4 октября 2025, 23:28 • Новости дня
    Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти

    Премьер Кобахидзе: Иностранные спецслужбы попытались свергнуть власть в Грузии

    Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Грузии готовы жестко отреагировать на попытки свержения власти, организованные иностранными спецслужбами, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

    Кобахидзе заявил, что беспорядки в Тбилиси были организованы иностранными спецслужбами. По словам Кобахидзе, все причастные к попыткам посягнуть на государственность страны получат «строгий ответ». «Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тбилиси после массовых беспорядков возбудили уголовное дело по четырем статьям, включая призывы к насильственному изменению конституционного строя. Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку беспорядков на посла Евросоюза.

    В субботу в Грузии прошли местные выборы, на которых жители 64 муниципалитетов и районов страны выбирали мэров и депутатов сакребуло (городских собраний).

    4 октября 2025, 23:58 • Новости дня
    В результате беспорядков в Тбилиси пострадали более 20 полицейских
    В результате беспорядков в Тбилиси пострадали более 20 полицейских
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время столкновений в центре Тбилиси пострадали более 20 полицейских и шесть участников акции протеста, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии.

    «В результате событий, которые развивались в Тбилиси 4 октября, пострадали шесть участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Большая часть протестующих в Тбилиси разошлась, на проспекте Руставели у парламента остались несколько десятков человек. Они не совершают противоправных действий, однако все еще находятся в районе парламента и продолжают присутствовать также у президентского дворца, передает РИА «Новости».

    На прилегающих территориях продолжают дежурить сотрудники спецназа. На Площади Свободы, которая ранее была основным местом сбора митингующих, сейчас никого нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на местных выборах в Грузии одержала победу правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку беспорядков на посла Евросоюза. Кобахидзе заявил, что власти Грузии готовы жестко реагировать на попытки свержения власти со стороны иностранных спецслужб.

    5 октября 2025, 02:19 • Новости дня
    В ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских
    В ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Более 30 полицейских пострадали в ходе беспорядков на протестной акции в Тбилиси, сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

    «Всего пострадали 32 полицейских. Из них 30 полицейских имеют легкие травмы, у одного тяжелые травмы, но, к счастью, его состояние стабильно, также у одного повреждение средней тяжести», – приводит слова Дарахвелидзе ТАСС.

    Дарахвелидзе сообщил, что задержаны пятеро организаторов акции. Паата Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе обвиняются в призывах к насильственному свержению власти и участии в организации насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

    Следствие установило, что во время митинга на площади Свободы в Тбилиси прозвучали призывы к насильственным действиям. Замминистра отметил, что несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов, участники акции снесли ворота президентской резиденции и пытались проникнуть внутрь здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» одержала победу на местных выборах. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку беспорядков на посла Евросоюза. Кобахидзе также заявил, что власти Грузии готовы жестко реагировать на попытки свержения власти со стороны иностранных спецслужб.

    4 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Митингующие в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди»

    Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди»

    Tекст: Вера Басилая

    Во время акции у президентского дворца в Тбилиси журналист и оператор телеканала «Имеди» подверглись нападению со стороны протестующих, повреждена съемочная техника.

    Инцидент произошел возле президентского дворца, когда протестующие пытались штурмовать здание, передает ТАСС.

    Согласно заявлению телеканала «Имеди», группа митингующих проявила агрессию по отношению к журналистам и операторам, после чего завязалась драка. Журналист и оператор получили травмы, а техника оказалась повреждена.

    Акция протеста была связана с недовольством ходом муниципальных выборов, которые в этот день проходили в Грузии.

    Ранее митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Полиция Тбилиси применила водометы и перцовый спрей против протестующих.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    По словам Кобахидзе, правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.


    4 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Митингующие в Тбилиси подожгли мебель кафе у президентского дворца

    Tекст: Вера Басилая

    Участники акции протеста в Тбилиси у президентского дворца подожгли инвентарь и мебель близлежащих кафе, которые использовались для строительства баррикад перед зданием.

    Участники акции протеста в Тбилиси у президентского дворца подожгли инвентарь и мебель близлежащих кафе, передает ТАСС. Протестующие использовали мебель для строительства баррикад перед зданием. Силовики полностью оттеснили демонстрантов от резиденции, но часть митингующих осталась у баррикад вместе со стражами порядка.

    Во время стычек с митингующими пострадали несколько сотрудников полиции. Как заявил представитель МВД Грузии Каха Бухрадзе телеканалу «ТВ Пирвели», точное число пострадавших полицейских назвать затруднительно.

    Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца. Полиция Тбилиси применила водометы и перцовый спрей против протестующих.

    Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии, по словам Кобахидзе, одержала победу во всех муниципалитетах.

    4 октября 2025, 19:35 • Новости дня
    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе набрал 77,4% голосов

    Экзитпол: Кандидат в мэры Тбилиси Каладзе набрал 77,4% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Каладзе Каладзе лидирует с 77,4% на выборах мэра Тбилиси, опережая ближайших соперников более чем в девять раз, следует из данных экзитпола.

    Данные экзитпола компании «Горби» опубликовал грузинский телеканал «Имеди», передает ТАСС.

    Согласно этим данным, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Каладзе получил 77,4% голосов на муниципальных выборах.

    Второе место занял представитель оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе, набравший 8,8%. Тройку лидеров замкнул кандидат от либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия с результатом 6,7%.

    Голосование на муниципальных выборах в Грузии завершилось в 20:00 по местному времени. Явка к 17:00 составила 33,5%. В стране открыли 3 061 избирательный участок, право голоса имели более 3,5 млн граждан. В более чем 90% участков применялись электронные урны для голосования.

    Ранее митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца. Полиция Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии по словам Кобахидзе одержала победу во всех муниципалитетах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.

    4 октября 2025, 22:17 • Новости дня
    Каладзе набрал 71,58% голосов после обработки 99,4% бюллетеней

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе уверенно лидирует на выборах мэра Тбилиси, получив 71,58% голосов после подсчета 99,4% бюллетеней.

    По информации Центральной избирательной комиссии, Каха Каладзе, выдвинутый партией «Грузинская мечта», набрал 71,58% голосов после обработки 99,4% бюллетеней. Его ближайший оппонент, единый кандидат от оппозиции Ираклий Купрадзе, получил 12,4% голосов, передает РИА «Новости».

    Местные выборы состоялись в Грузии в субботу, одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. Жители избирали мэров пяти крупнейших городов, мэров 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний – сакребуло.

    Всего за пост мэра Тбилиси боролись девять кандидатов. Голосование проходило на 3061 избирательном участке, большинство которых было оборудовано для электронного голосования. Избирательные участки работали с 08.00 до 20.00 по местному времени.

    Общее число избирателей составляло 3 млн 513 тыс. 818 человек. Депутаты сакребуло избирались по смешанной системе: часть по партийным спискам, часть – по мажоритарным округам.

    Ранее кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитполов.

    Правящая партия Грузии получила более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней. Партия также одержала победу во всех муниципалитетах страны, сообщил Кобахидзе.

    На фоне выборов в Тбилиси произошли массовые беспорядки на акции протеста оппозиции, а премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку беспорядков на посла Евросоюза.

    4 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    В Грузии возбудили уголовное дело по четырем статьям после беспорядков в Тбилиси

    МВД Грузии возбудило уголовное дело после беспорядков в Тбилиси

    Tекст: Вера Басилая

    В Тбилиси после массовых беспорядков возбуждено уголовное дело по четырем статьям, в том числе за призывы к насильственному изменению конституционного строя, сообщили в МВД Грузии.

    Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по четырем статьям уголовного кодекса в связи с беспорядками в столице. Ведомство указало, что среди них имеются статьи за призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти, передает ТАСС.

    Также в числе возбужденных дел указаны статьи об организации группового насилия, участии или руководстве им, захвате или блокировании учреждений телерадиовещания или стратегических объектов, а также за повреждение или уничтожение имущества. Эти меры связаны с событиями, произошедшими в Тбилиси.

    В заявлении подчеркивается, что расследование направлено на установление всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси. Он также пообещал полностью нейтрализовать иностранную агентуру, которую считает причастной к организации беспорядков.

    Напомним, митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Полиция в Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих.

    Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».

    5 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Каладзе получил более 71% голосов на выборах мэра Тбилиси

    Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,6%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победу на муниципальных выборах мэра Тбилиси одержал Каха Каладзе, уверенно опередив конкурентов и набрав свыше 71% голосов по итогам подсчета 100% бюллетеней, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

    Каха Каладзе, представляющий правящую партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», одержал победу на муниципальных выборах мэра Тбилиси, набрав 71,621% голосов, передает ТАСС. Эти результаты опубликованы Центральной избирательной комиссией Грузии после полной обработки всех бюллетеней.

    Второе место занял Ираклий Купрадзе, кандидат от партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию». За него проголосовали 12,275% избирателей. Замыкает тройку лидеров Яго Хвичия из партии «Гирчи», получивший 7,624% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских. Премьер-министр Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти. В Грузии возбудили уголовное дело по четырем статьям после беспорядков в Тбилиси.

