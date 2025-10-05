В Грузии заявили об украинском следе в подготовке диверсий в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Обнаружены большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и детонаторы к ней. Все это по указанию воюющего на Украине члена грузинского подразделения приобрел гражданин Грузии, объявленный в розыск», – сообщил он на брифинге.

По его словам, «оружие и взрывчатку планировалось использовать для диверсионных актов 4 октября во время акций протеста у парламента и президентского дворца». «СГБ превентивно нейтрализовало круг лиц, которые, предположительно, должны были все это доставить в центр Тбилиси», – сказал Лаша Маградзе.

По его мнению, «идентифицировано лицо, изготовившее пульты для приведения в действие взрывчатки, с ним в СГБ проводят следственные мероприятия».

Следствие ведется по статье УК, которая подразумевает от пяти до восьми лет лишения свободы за незаконное приобретение, изготовление, хранение, ношение оружия и взрывчатки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что попытка переворота в Грузии провалилась. Замминистра Александр Дарахвелидзе сообщил, что все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье.