В Киеве сотрудники ТЦК задержали супруга актрисы Елены Репиной

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Политика Страны», Репина публично обратилась к мировой общественности, заявив: «Я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал: моего мужа забрали фашисты и увезли. С ним нет связи, а мне грозят надеть наручники».

Ранее Репина публично обвиняла Россию в «фашизме», однако теперь, после мобилизации мужа, она назвала фашистами представителей ТЦК. О задержании ее мужа сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Елена Владимировна Бондарева-Репина – известная украинская актриса, родившаяся 28 февраля 1966 года в городе Сумы. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Актриса участвовала более чем в 40 театральных постановках и снялась в свыше 60 фильмах и сериалах.

Российским зрителям Репина известна по ролям в сериале «Мажор» и по работе с Павлом Прилучным, а также по съемкам в проектах студии «Квартал 95» и сериале «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.

Ранее в Запорожской области пять священнослужителей канонической Украинской православной церкви были вынуждены пройти мобилизацию после применения психологического давления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы мобилизовали священников УПЦ. В Одесской области силовики задержали протодиакона и насильно мобилизовали его.