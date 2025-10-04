Россиянка стала жертвой наводнения на Черноморском побережье Болгарии

Tекст: Антон Антонов

Тело российской гражданки обнаружили в апартаментах курортного комплекса Елените. Женщина стала четвертой жертвой наводнения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидениеБолгарское национальное телевидение.

Как передает РИА «Новости», российский гражданин прибыл в Болгарию после того, как не смог связаться с женой. Он указал спасателям местоположение их дома, после чего команда обнаружила тело погибшей женщины.

В консульском отделе посольства России заявили о готовности оказать помощь родственникам погибшей, а также о поддержке для российских граждан, потерявших документы из-за стихийного бедствия – уже поступило два соответствующих обращения. Дипломаты также помогут в восстановлении утерянных документов.

В связи с наводнением был введен режим чрезвычайной ситуации, проведена эвакуация жителей и туристов из комплекса Елените. Спасатели и добровольцы начали разбирать завалы, полиция сообщила о задержании двух мародеров с крупной суммой денег, украшениями и техникой. В городах Солнечный Берег, Несебр, Бургас и Царево стартовали восстановительные работы, предварительный ущерб оценивается более чем в 25 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за три года Европа понесла экономические потери свыше 162 млрд евро из-за экстремальных погодных явлений.