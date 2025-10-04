Тунберг пожаловалась на клопов и обезвоживание в тюрьме в Израиле

Guardian: Тунберг пожаловалась на обезвоживание и клопов в израильской тюрьме

Tекст: Антон Антонов

Согласно электронному письму чиновника, который посетил активистку, МИД Швеции направил близким Тунберг информацию о ее состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

В письме говорится, что Тунберг пожаловалась на обезвоживание, нехватку воды и пищи, а также на сыпь, появившуюся, по ее мнению, из-за клопов. «Она рассказала о жестоком обращении и заявила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях», – говорится в письме.

Кроме того, еще один задержанный сообщил посольству другой страны, что видел, как Тунберг заставляли держать флаги во время фотографирования. Чиновник отметил, что израильские власти предлагали Тунберг подписать некий документ, но она отказалась, поскольку не поняла его смысл.

Как писала газета ВЗГЛЯД, международная флотилия «Сумуд» с более чем 40 судами отправилась из Туниса в Газу для доставки гуманитарной помощи. Израильские власти неоднократно заявляли, что не позволят судам приблизиться к сектору Газа из-за боевых действий. Израиль перехватил суда флотилии у побережья Газы. Участников флотилии, включая Тунберг, задержали.