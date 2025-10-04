Аэропорт Мюнхена рекомендовал авиакомпаниям отменить рейсы в ближайшие часы

Tекст: Вера Басилая

Международный аэропорт Мюнхена настоятельно рекомендовал авиакомпаниям рассмотреть отмену рейсов в ближайшие четыре часа, передает ТАСС. Как сообщил источник агентства в диспетчерской службе, соответствующее уведомление направлено всем пользователям воздушного пространства и действует с 18:00 по всемирному времени (21:00 мск) до 21:59 по всемирному времени (00:59 мск воскресенья).

Он уточнил, что рекомендация связана с сокращением пропускной способности аэропорта, но не пояснил, что вызвало такую ситуацию и в чем именно выражается это сокращение. Пресс-служба аэропорта пока не комментировала ситуацию, официальная причина не называется.

Ранее беспилотные летательные аппараты, которые были замечены 3 октября над аэропортом Мюнхена, оказались военными разведывательными дронами.

Сообщалось, что аэропорт Мюнхена был парализован из-за появления неопознанных беспилотников, и их запуск не удалось отследить.

МИД Германии ранее предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на подобные инциденты с беспилотниками.