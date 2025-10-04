Овечкин попал в заявку на последний предсезонный матч «Вашингтона»

Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?6 комментариев
Российский хоккеист Александр Овечкин вошел в заявку клуба НХЛ «Вашингтон» на последний предсезонный матч против «Коламбуса», передает ТАСС. Стартовый свисток прозвучит пятого октября в 02:00 по московскому времени.
Ранее Овечкин принял участие только в одном из пяти предсезонных матчей – с «Бостоном», не сумев отличиться результативными действиями, совершив один бросок по воротам. В середине сентября спортсмен досрочно завершил тренировку из-за полученной травмы.
В апреле текущего года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и довел свой показатель до 897 голов. Первый матч регулярного сезона «Вашингтон» проведет против «Бостона» в ночь на 9 октября.
Ранее Александр Овечкин вышел на тренировку с «Вашингтон Кэпиталз» после травмы нижней части тела, работая без контакта с партнерами.
Клуб НХЛ «Вашингтон» решил выпустить бумажные билеты с изображением Овечкина.
Овечкин, Кучеров и Малкин были названы лучшими хоккеистами НХЛ.