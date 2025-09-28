Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.4 комментария
Овечкин провел первую тренировку после травмы в Вашингтоне
Александр Овечкин впервые после травмы нижней части тела вышел на тренировку с «Вашингтон Кэпиталз», работая на льду без контакта с партнерами.
Александр Овечкин провел первую после травмы тренировку с «Вашингтон Кэпиталз» в бесконтактной форме, сообщает РИА «Новости». Нападающий получил повреждение нижней части тела 18 сентября и с тех пор занимался индивидуально.
Сейчас хоккеист работает на льду в специальной экипировке, не допускающей столкновений. Тренер Спенсер Карбери заявил, что Овечкин сможет вернуться в строй после выхода на лед в форме, разрешающей контакты. «Ему нужно выйти на лед в форме, допускающей полный контакт, прежде чем он сыграет в матче. У него есть потенциал сыграть обе домашние встречи», – отметил Карбери.
По словам тренера, россиянин может принять участие в двух заключительных предсезонных матчах команды против «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин получил травму перед первым предсезонным матчем команды. Жена Овечкина Анастасия организовала фотосессию с российским флагом в Вашингтоне.