Овечкин травмировался перед первым предсезонным матчем «Вашингтона»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин не примет участия в первом предсезонном матче своей команды, передает ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Овечкин не смог завершить первую тренировку перед стартом нового сезона НХЛ 18 сентября и покинул лед из-за травмы. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил: «Травма не представляет серьезной опасности». Однако 19 и 20 сентября российский хоккеист не принимал участия в тренировках команды.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ – сейчас на его счету 897 голов. С 2005 года российский форвард выступает за «Вашингтон», с которым в 2018 году завоевал Кубок Стэнли и был признан самым ценным игроком плей-офф турнира.

Первый предсезонный матч сезона «Вашингтон» проведет на выезде против «Бостона» в ночь на 22 сентября.

