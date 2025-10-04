Tекст: Вера Басилая

Расчеты FPV-дронов группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» обнаружили позицию ВСУ по упаковке с водой, оставленной в лесополосе, передает РИА «Новости».

Оператор БПЛА с позывным «Муха» рассказал, что после уничтожения машины украинских военных расчеты отправились искать новую цель и заметили признаки пребывания противника.

«В данном случае увидели спайку воды. Залетели внутрь посадки, осмотрели, увидели вход в блиндаж и отработали по блиндажу противника», – сообщил оператор.

По его словам, неосторожность противника, который не замаскировал упаковку воды, упростила задачу российским военным. Было зафиксировано сильное возгорание блиндажа. Оператор отметил, что возгорание могло быть вызвано наличием большого количества дизельного топлива или боеприпасов.

Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1460 человек за сутки.

Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника.

На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области.



