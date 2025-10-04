ВСУ ударили по дому с укрывавшимися жителями в Купянске, погибли люди

Tекст: Денис Тельманов

Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Купянске, где в подвале укрывались местные мирные жители, передает ТАСС.

Российские силовые структуры сообщили, что момент атаки был зафиксирован оператором FPV-дрона, который направлялся на выполнение задачи, но был вынужден изменить маршрут из-за пожара в доме.

По словам силовиков, «на подлете стало ясно, что противник по ним нанес удар. Дрон пришлось посадить подальше, туда отправили штурмовиков, однако подобраться к дому не дали дроны противника». В силовых структурах уточнили, что среди тех, кто находился в подвале дома, выживших не осталось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировали ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

В Беловском районе Курской области в результате атаки FPV-дрона на машину молодая женщина обратилась за медицинской помощью с осколочными ранениями. Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.