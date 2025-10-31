Юбилейный форум «Сообщество» собрал более 5 тыс. участников

Tекст: Вера Басилая

По словам Михеевой, форум проходит в особый для палаты год – двадцатую годовщину ее деятельности. на юбилейном форуме «Сообщество» в Москве зарегистрировались более 5 тыс. участников, включая гостей из зарубежных государств, передает РАПСИ.

Главная тема встречи – развитие институтов гражданского общества на разных этапах: прошлое, настоящее и будущее. Она акцентировала внимание на том, что такое количество зарегистрированных демонстрирует важность работы палаты и возлагает особую ответственность на ее участников.

Михеева отдельно сообщила, что ежегодно в Общественную палату поступают десятки тысяч обращений от граждан, на каждое из которых сотрудники стараются оперативно и внимательно реагировать. Помимо россиян, в этом году на форуме работают зарубежные гости, а также представители законодательной и исполнительной власти.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на форуме «Сообщество» заявил, что Общественная палата России пользуется доверием граждан, передает ТАСС.

Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, в сентябре 2025 года чуть более 38% россиян положительно оценили работу ОП России.

По словам Новикова, около 51% опрашиваемых знают о деятельности Общественной палаты, в то время как 49% не осведомлены о ее работе. Среди тех, кто знает о работе Палаты, одобрение уже выразили 59%.

Он пояснил, что в основном положительные оценки дают респонденты, гордящиеся российским гражданством, считающие развитие страны правильным и ощущающие себя счастливыми. Слабое одобрение деятельности ОП проявляют те, кто не поддерживает военнослужащих и их семьи, считает уровень альтруизма в обществе низким, не испытывает чувств к гражданству страны и не поддерживает спецоперацию на Украине.

Форум стартовал накануне Дня народного единства в национальном центре «Россия» и, по мнению организаторов, стал уникальной площадкой для обсуждения важных вопросов гражданского общества.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам форума «Сообщество» отметил активную поддержку бойцов спецоперации со стороны Общественной палаты России.

Президент также подчеркнул важность инициатив по укреплению некоммерческого сектора.