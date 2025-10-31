Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.0 комментариев
Белоусов заявил об усилении обороны Союзного государства
Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с главой военного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным перспективы сотрудничества Москвы и Минска в военной сфере.
Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным обсудил перспективы сотрудничества между Москвой и Минском в военной сфере, передает ТАСС.
Белоусов подчеркнул, что «регулярные переговоры способствуют укреплению единого оборонного пространства Союзного государства». Переговоры прошли в пятницу в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ в Алма-Ате.
Глава Минобороны России напомнил, что 5 октября на совместной коллегии министерств обороны двух стран были подведены итоги за прошлый год, обозначены направления сотрудничества и определены задачи по безопасности. По его словам, утвержденная программа стратегического партнерства на следующий пятилетний период призвана дать новый импульс двусторонним отношениям. Белоусов выразил уверенность в важности дальнейшего взаимодействия для укрепления обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министры обороны России Андрей Белоусов и Белоруссии Виктор Хренин провели двустороннюю встречу в Алма-Ате.