Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.0 комментариев
Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество
Главы оборонных ведомств России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин провели в Алма-Ате двустороннюю встречу, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
Встреча прошла на полях Совета министров обороны государств – участников СНГ, передает ТАСС.
В ходе переговоров Андрей Белоусов и Виктор Хренин обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.
Пресс-служба министерства обороны Белоруссии подчеркнула: «Сотрудничество между Беларусью и Россией носит стратегический характер, поэтому заседание СМО СНГ – еще один повод встретится и сверить часы по актуальным направлениям военного сотрудничества».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии провели проверку боеготовности армии.
Президенту Александру Лукашенко предложили создать женские полки в вооруженных силах.