Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.0 комментариев
Братьям-близнецам смягчили приговор по делу о диверсии в Подмосковье
Наказание братьям-близнецам Матвею и Тимофею Мельниковым в апелляционном суде снижено на два месяца по делу о попытке диверсии, сообщил участник процесса.
Апелляционный военный суд уменьшил сроки наказания Мельниковым по делу о попытке совершения диверсии в воинской части Подмосковья, сказал собеседник РИА «Новости».
Приговор был смягчен на два месяца каждому из осужденных.
В то же время срок третьему фигуранту по этому делу, Юрию Михееву, оставили без изменений, информацию сообщил его адвокат. Он по-прежнему должен провести в колонии семь лет.
Первоначально суд приговорил Матвея Мельникова к 20 годам лишения свободы, а Тимофея Мельникова – к 19 годам. Им вменили покушение на диверсию, госизмену и участие в запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России».
Их приятель Михеев получил семь лет только за попытку совершения диверсии. Все обвиняемые признали свою вину.
В феврале Юрий Михеев и братья-близнецы Матвей и Тимофей Мельниковы признали вину в попытке устроить диверсию в воинской части Московской области.
По данным следствия, братья Мельниковы были завербованы спецслужбами Украины для поджога автомобилей и военной техники.