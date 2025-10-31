Братьям-близнецам смягчили приговор по делу о диверсии в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

Апелляционный военный суд уменьшил сроки наказания Мельниковым по делу о попытке совершения диверсии в воинской части Подмосковья, сказал собеседник РИА «Новости».

Приговор был смягчен на два месяца каждому из осужденных.

В то же время срок третьему фигуранту по этому делу, Юрию Михееву, оставили без изменений, информацию сообщил его адвокат. Он по-прежнему должен провести в колонии семь лет.

Первоначально суд приговорил Матвея Мельникова к 20 годам лишения свободы, а Тимофея Мельникова – к 19 годам. Им вменили покушение на диверсию, госизмену и участие в запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России».

Их приятель Михеев получил семь лет только за попытку совершения диверсии. Все обвиняемые признали свою вину.

В феврале Юрий Михеев и братья-близнецы Матвей и Тимофей Мельниковы признали вину в попытке устроить диверсию в воинской части Московской области.

По данным следствия, братья Мельниковы были завербованы спецслужбами Украины для поджога автомобилей и военной техники.