Международный день Черного моря и Всемирный день экономии отмечают 31 октября

Международный день Черного моря и День экономии отмечают 31 октября

Tекст: Катерина Туманова

Международный день Черного моря – экологический праздник, появившийся 31 октября 1996 года, когда шесть стран региона – Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина – подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря, напомнили в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Еще один глобальный праздник в эту пятницу отметят в честь городов. Всемирный день городов в этот раз будет посвящено теме умных городов, ориентированных на человека. В центре внимания торжества – способность использовать данные, цифровые технологии и искусственный интеллект для улучшения городской жизни и восстановления после кризисов, рассказали в ООН, генассамблея которой в 2013 году учредила эту дату.

Всемирный день экономии или Всемирный день сбережений тоже отмечается в эту пятницу. В далеком уже 1924 году 27 октября представители сберегательных банков из 29 стран собрались в Милане на Первый международный конгресс сберегательных банков, а в последний день, 31 октября, решено было закрепить в истории факт этого мероприятия. Профессор Филиппо Равизза назвал праздник Всемирным днем экономии, которая затрагивает не только деньги, но и время, силы, энергию, ресурсы и т.п. Официально в 1989 году праздник был закреплен директивой ООН.

Популярный в десятках стран мира праздник, ставший элементом масс-культуры и масс-маркета – Хэллоуин, и берущий начало не то в традициях ирлано-шотландских кельтов, не то в традициях языческого Самхейна–Самайна, не то это осовремененное поминовение усопших.

В любом случае, для стран, где эту дату отмечают, работает индустрия сувениров, подарков и шоу, связанных с высмеиванием и обесцениванием того, что в другие дни вызывает страх и ужас. Более того, в России, как рассказал адвокат Зернов, празднуя Хэллоуин можно стать правонарушителем.

В России 31 октября отмечается также профпраздник День работников СИЗО и тюрем ФСИН России. Дату утвердил приказ директора ФСИН России 14 сентября 2006 года в связи с днем создания следственных изоляторов в 1963 году.

При этом в США 31 октября отмечают День магии, в Ирландии – Праздник окончания уборки урожая «Самайн», в Перу –День креольской музыки, в Германии, Чили и Словении – День Реформации (Reformationstag) - Германия, Чили, Словения.

Именинный тыквенный пирог сегодня для Андрея, Гавриила, Давида, Иосифа, Луки, Николая, Сергея, Семена, Федора, Юлиана, Евфросинии, Елизаветы и Златы.