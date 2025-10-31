Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Минобрнауки назвало направления в вузах с увеличенными бюджетными местами
На будущий учебный год запланировано расширение числа бюджетных мест в российских вузах по инженерным и сельскохозяйственным специальностям, сообщило в Telegram-канале Минобрнауки по итогам заседания по формированию проекта контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год.
«Хочу отметить, что начиная с этого года при формировании объема и структуры КЦП мы учитывали прогноз потребности экономики в кадрах, сформированный Минтрудом России. Кроме того, особое внимание уделялось целевой кадровой потребности, сформированной заказчиками. Подчеркну, что со следующего года все целевые места будут детализированными в интересах конкретных заказчиков», – приводит канал слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
Он указал на то, что общий объем контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год останется на уровне прошлого года и составит 620,5 тыс. бюджетных мест, из которых 28,5 тыс. установлено для воссоединенных регионов.
На бакалавриат и специалитет очной формы планируется выделить 371 тыс. мест, что обеспечит доступность для выпускников на уровне 57,5%. Региональная квота бюджетных мест вырастет до 73,4%.
«По ряду направлений заложено увеличение бюджетных мест. По инженерным направлениям – на 1169 мест, по сельскохозяйственным – на 594 места, по медицинским – на 166 мест, а также по математическим и естественным наукам», – отметил он.
Фальков призвал региональные власти внимательно оценить распределение бюджетных мест по направлениям вузов и их соответствие потребностям местного рынка труда.
Также он отметил необходимость анализа доли платного приема и обратил внимание, что в непрофильных вузах значительное число студентов обучаются по экономике и юриспруденции.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила поправки, позволяющие переводить все бесплатные места для ординаторов в целевые и дифференцировать наставничество по специальностям.