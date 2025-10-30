  • Новость часаСилы ПВО уничтожили более 20 украинских беспилотников над Россией
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    30 октября 2025, 22:44 • Новости дня

    The Spectator: «Золотой купол» не сможет перехватить «Буревестник»

    The Spectator: ПРО «Золотой купол» не защитит США от «Буревестника»

    Tекст: Вера Басилая

    Американская система ПРО, известная как «Золотой купол», не способна перехватить российскую ракету «Буревестник», оснащенную ядерным реактором и способную маневрировать на высоте около 50 метров.

    Система противоракетной обороны «Золотой купол», предложенная Дональдом Трампом, не сможет отразить атаку российской высокотехнологичной ракеты «Буревестник», передает ТАСС. Такое мнение выразил колумнист The Spectator Марк Галеотти, ссылаясь на технические возможности ракеты.

    В статье автор отметил, что благодаря ядерному реактору «Буревестник» может преодолевать расстояния, недоступные другим типам крылатых ракет. Кроме того, ракета способна маневрировать на минимальной высоте до 50 метров, что существенно затрудняет ее перехват существующими средствами противоракетной обороны, подчеркнул Галеотти.

    В материале также указано, что тактико-технические характеристики российского вооружения ставят под угрозу эффективность проекта ПРО «Золотой купол», который был неоднократно раскритикован в экспертном сообществе.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    The Wall Street Journal отметила, что «Буревестник» представляет угрозу для американского проекта ПРО «Золотой купол» и может усилить позиции России на переговорах с США.

    Путин заявил, что создание «Буревестника» является прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и для науки и народного хозяйства.


    30 октября 2025, 10:10 • Новости дня
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    @ Apec2025korea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США лидирует по числу ядерного оружия в мире, но официальные данные ICAN (Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия) говорят о том, что наибольшее число ядерных вооружений находится у России, сообщает NBC.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о поручении Пентагону незамедлительно провести испытания ядерных вооружений наравне с Россией и Китаем, передает NBC News.

    Трамп в публикации заявил, что Соединенные Штаты обладают самым большим ядерным потенциалом в мире, а Россия занимает второе место, Китай – третье, но «потенциал Пекина сравняется с США и Россией через пять лет». NBC отмечает, что по данным ICAN, Россия является страной, имеющей наибольшее количество подтвержденных единиц ядерного оружия – 5449 единиц против 5277 у США.

    Также сообщается, что последняя подтвержденная серия ядерных испытаний в США состоялась в 1992 году, после чего Соединенные Штаты объявили мораторий.

    В ответ на заявление Трампа NBC запросила разъяснения в Белом доме, однако президент США не стал отвечать журналистам на вопросы о корректировке планов по испытаниям.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов самый крупный арсенал ядерного оружия. Трамп также объяснил решение возобновить ядерные испытания как ответную меру.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Соединенных Штатов больше подводных лодок, но по числу ядерных боеголовок между Россией и США сохраняется паритет.

    30 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155- и 105-мм снаряды

    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155л и 105-мм снаряды

    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155- и 105-мм снаряды
    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Украины приступили к выпуску серийных чешских боеприпасов для артиллерии и танков, включая калибры 155 и 105 миллиметров.

    Промышленное предприятие «Украинская бронетехника» совместно с чешской оборонной группой Czechoslovak Group (CSG) начали серийное производство артиллерийских и танковых снарядов на Украине, передает РИА «Новости».

    В сообщении предприятия говорится: «Украинская бронетехника» совместно с оборонной группой Czechoslovak Group запустили производство снарядов крупного калибра по новой модели сотрудничества«.

    Производство предусматривает выпуск чешских снарядов для танков и артиллерии калибра 155 миллиметров и 50 тысяч снарядов калибра 105 миллиметров по соглашению, заключенному в конце 2024 года. Боеприпасы будут изготавливаться непосредственно на территории Украины.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений киевскому режиму мешают дипломатическому урегулированию и провоцируют дальнейшее втягивание стран НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобные действия Запада имеют негативные последствия и не способствуют началу переговоров по урегулированию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши заявили о намерении в течение четырех лет увеличить производство ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год.

    В юго-восточной части Польши открылся тренировочный лагерь Camp Jomsborg, где одновременно смогут проходить обучение примерно 1,2 тыс. военнослужащих с Украины.

    Немецкий концерн Rheinmetall и латвийская оборонная корпорация планируют инвестировать 275 млн евро в создание завода по производству 155-миллиметровых снарядов.

    30 октября 2025, 15:50 • Видео
    США увидели на Украине «огромный прогресс»

    «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    30 октября 2025, 02:49 • Новости дня
    В МИД дали оценку намерению Бельгии стереть Москву с лица земли

    Грушко заявил о наслаждении Европой «атмосферой военного психоза»

    В МИД дали оценку намерению Бельгии стереть Москву с лица земли
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Западной Европе «наслаждаются атмосферой военного психоза», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя угрозы бельгийского министра обороны Тео Франкена в адрес Москвы.

    Грушко считает, что слова Франкена «можно расценивать как только риторику».

    «Там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать», – приводит слова Грушко РБК.

    Отвечая на вопрос о реакции европейских дипломатов на испытания российских систем «Буревестник» и «Посейдон», замминистра отметил, что официальной озабоченности высказано не было, но «сигнал профессионалы поняли».

    По его словам, этот сигнал заключается в том, что Россия располагает достаточными средствами, возможностями и политической волей для надежного обеспечения собственных интересов в сфере обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франкен ранее заявил, что Москву сотрут с лица земли в случае применения Россией ядерного оружия. Комментируя высказанное в соцсетях предложение использовать Бельгию как полигон для испытания подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении Бельгии в таком случае.

    30 октября 2025, 07:08 • Новости дня
    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ

    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями Кимбалл: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ

    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Юридически Соединенные Штаты должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

    Этот Договор 1996 года поддерживает почти каждое государство в мире, сказал Кимбалл РИА «Новости».

    «Соединенные Штаты, подписав его, юридически обязаны соблюдать. Ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила испытательных ядерных взрывных испытаний в этом столетии», – указал он.

    Кимбалл также выразил озабоченность по поводу идеи президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. По его словам, подобное решение безрассудно, оно может вызвать серьезное сопротивление как внутри страны, так и среди союзников.

    Он добавил, что для США отсутствуют технические, военные или политические причины для возобновления испытательных ядерных взрывов, которые не проводились с 1992 года.

    Ранее Трамп поручил американским военным провести «испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    До этого МИД России указывал, что основная причина, по которой ДВЗЯИ не вступил в силу, заключается в обструкционистской позиции Вашингтона.

    30 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг якобы похищенных украинских детей

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова сотрудничать с США по вопросу воссоединения детей с Украины и России с семьями, но вместо этого наблюдает кампанию лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей, заявило посольство России в США.

    Москва выразила готовность к сотрудничеству с США по вопросам воссоединения детей и семей из России и с Украины, передает ТАСС.

    Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором подчеркнуло стремление к добросовестному взаимодействию с целью объединения родственников по обе стороны конфликта при условии подтверждения каждого случая.

    Российские дипломаты обратили внимание на то, что вместо реального диалога наблюдается «кампания лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей». В посольстве уточнили, что представленный Украиной список не превышает 339 детей. В посольстве подчеркнули, что Москва готова рассматривать каждый конкретный случай, если предоставлены соответствующие доказательства.

    Российская сторона также прокомментировала инициативу американских сенаторов Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Брайана Шаца (демократ от штата Гавайи) о проведении слушаний по заявлениям о похищении Россией украинских детей. Дипломаты назвали эту инициативу очередной провокацией, призванной скрыть, по их мнению, преступления неонацистского режима в Киеве в отношении мирных жителей Донбасса.

    «Любое участие России в подобных предвзятых слушаниях исключено», – заявили в диппредставительстве.

    Как пишет газета The Hill, сенаторы Грэм и Шац рассматривают возможность пригласить российского посла Александра Дарчиева выступить на слушаниях по этой теме в американском Конгрессе. Окончательная дата мероприятия пока не объявлена.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине якобы «похищенных» детей.

    Между тем, свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на территории Германии.

    На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.

    30 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность

    Эксперт Анпилогов: Ядерные испытания Трампа подорвут международную безопасность

    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение США о возобновлении ядерных испытаний – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп распорядился начать испытания ЯО в ответ «на действия других стран».

    «Заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаниях – проявление нездорового соревновательного духа. Американец на каждое сообщение российской стороны о совершенствовании ракетно-ядерного потенциала стратегического сдерживания пытается дать свой ответ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что реакцией главы Белого дома на испытание крылатой ракеты «Буревестник» стали слова о дежурстве «лучшей в мире американской атомной подводной лодки» у берегов России, а на испытание боевого подводного аппарата «Посейдон» – «тирада о ядерных тестах». При этом позиция Вашингтона выглядит комично, добавил собеседник.

    Более того, обоснование Трампом своего последнего решения содержит ложную информацию. Во-первых, Штаты, вопреки словам главы государства, не занимают первое место по размеру ядерных арсеналов и уступают России. «Этот вопрос регулируется целым рядом международных соглашений, одним из которых является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ)», – уточнил Анпилогов.

    В рамках этого документа число стратегических боеголовок было ограничено для стран, продолжил спикер, упомянув в этой связи заявление Владимира Путина, сделанное им в сентябре, о готовности Москвы придерживаться ДСНВ еще год после истечения срока действия. Сейчас между российской и американской сторонами нет обмена информацией в рамках соглашения, но, если опираться на последние данные, то перевес – в пользу России: примерно 5600 против 5200 у США.

    Более того, стоит учитывать и тактическое ядерное оружие, добавил аналитик. «Москва также обладает существенным превосходством: по экспертным оценкам, у американцев может быть до полутора тысяч тактических боезарядов, у нас – до десяти тысяч, – подчеркнул специалист. – Таким образом, по количеству ядерных боеприпасов Россия занимает первое место, США – второе и Китай – третье».

    Во-вторых, никто в мире не проводит классические ядерные испытания. «Существует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписан многими странами, правда, не всеми из них ратифицирован. Тем не менее, де-факто ядерные державы – даже те, которые не входят в официальный клуб – соблюдают мораторий», – отметил Анпилогов.

    По его словам, основной «инструмент» в последние десятилетия – компьютерное моделирование и субкритические испытания. «В последнем случае с помощью специальных технологий инициируется управляемая ядерная реакция. Странами за ХХ век накоплен огромный опыт натурных ядерных испытаний. Поэтому в целом основная задача небольших лабораторных испытаний с управляемыми субкритическими или подкритическими реакциями – это проверка деградации изменений изотопного состава», – пояснил собеседник.

    Он напомнил, что у Штатов есть законсервированный полигон в штате Невада. Известно, что на нем ведутся предварительные работы по расконсервации: полигон начал фигурировать в военных бюджетах страны еще в первый срок президентства Трампа, но пока американской стороной не предпринималось радикальных шагов по возвращению к полномасштабным ядерным испытаниям. «Поэтому «незамедлительно» приступить к реализации поручения главы Белого дома не выйдет», – считает эксперт.

    «Многие компетенции, связанные с натурными ядерными испытаниями, крайне быстро утрачиваются. США в последний раз проводили эксперименты в начале 1990-х годов. Их возобновление потребует значительных усилий по ресурсам, в том числе материальным, а также времени. То есть, если говорить о сроках, то это месяцы и годы, нежели недели», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, решение США по возобновлению испытаний приведет в движение титанические силы и может разрушить систему международной стратегической безопасности, предупредил Анпилогов. «Многие страны сейчас приводят в порядок свои ядерные полигоны, в том числе и Россия. На одной из коллегий Министерства обороны сообщалось, что страна начала работы по расконсервации полигона на Новой Земле», – указал специалист.

    «Вместе с тем, Москва никогда не декларировала ни желания начать эти испытания, ни тем более графики по их началу. В политических заявлениях российское руководство всегда подчеркивало щепетильное отношение к вопросу возобновления ядерных испытаний и отмечало, что не считает этот шаг обоснованным в нынешней обстановке. Поскольку последствиями станут – разрушение системы взаимного доверия, сдерживания, контроля и ограничения ядерного оружия», – заметил собеседник.

    «Повторю, решение США – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной ядерной безопасности и, я думаю, вызовет хотя бы формальную, показательную ответную реакцию других стран», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. «Этот процесс начнется немедленно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Трамп уточнил, что о месте и времени тестов будет объявлено позже. У Штатов «есть испытательные полигоны», напомнил он. «У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали», – сказал американский лидер.

    Политик заявил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. В то же время он признался, что хотел бы «увидеть ядерное разоружение». «Мы уже обсуждаем это с Россией, и, если мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай», – добавил президент США.

    Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, комментируя заявление Трампа, отметил, что Штаты не имеют технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. «Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который США, как подписавшая сторона, по закону обязаны соблюдать», – сказал он ТАСС.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Владимир Путин в октябре на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, Он предупредил, что если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое. Газета ВЗГЛЯД писала о преимуществах и недостатках возвращения ядерных испытаний в России.

    30 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    WSJ: Возобновление ядерных испытаний США было бы подарком России и Китаю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возобновление Соединенными Штатами Америки испытаний ядерного оружия может обернуться выгодой для России и Китая, пишет Wall Street Journal.

    «Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний», – заявил WSJ эксперт по вопросам оружия массового уничтожения в Совете национальной безопасности при президенте Билле Клинтоне Гэри Сеймор, передает РИА «Новости».

    По словам Сеймора, США не нуждаются в испытаниях для поддержания надежности собственного ядерного арсенала.

    Напомним, Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами. Он объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность.

    30 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Китай призвал США соблюдать договоренности об отказе от ядерных испытаний
    Китай призвал США соблюдать договоренности об отказе от ядерных испытаний
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти рассчитывают, что Соединенные Штаты сохранят мораторий на ядерные испытания, и будут соблюдать международные договоренности, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Ранее президент США Дональд Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Юридически Соединенные Штаты должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Эксперты отмечают, что возобновление ядерных испытаний расшатает принципы взаимного сдерживания.

    30 октября 2025, 13:43 • Новости дня
    Кремль не увидел признаков новой гонки вооружений между Россией и США

    Песков: Россия и США не вступили в новую гонку вооружений

    Кремль не увидел признаков новой гонки вооружений между Россией и США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не считает, что между Россией и США началась новая гонка вооружений, несмотря на недавние испытания ракеты «Буревестник», подводного аппарата «Посейдон» заявления Вашингтона о подлодке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит признаков старта новой гонки вооружений между Россией и США, передает ТАСС.

    На вопрос, можно ли говорить о начале гонки вооружений, Песков ответил: «Все-таки нет».

    Его комментарий прозвучал после недавнего выступления президента России Владимира Путина, где тот сообщил об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Эти заявления были сделаны на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что американские подлодки превосходят всех на 25 лет.

    Ранее Песков заявил, что Москва не видит тупика в обсуждениях с Вашингтоном и считает контакты продолжительными.

    Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    30 октября 2025, 08:43 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал провокацией Киева приглашение его в сенат США

    Посол Дарчиев назвал попытку вызвать его в сенат США провокацией Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в США Александр Дарчиев назвал предложение пригласить его в американский сенат провокацией, связав эту инициативу с действиями киевских властей.

    По словам Дарчиева, инициатива по приглашению его в американский сенат является провокацией, предпринятой по заказу киевского режима, передает РИА «Новости».

    Посол России в США заявил, что за данной инициативой стоит сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России) , известный русофоб и автор законопроекта о признании России «государством-спонсором терроризма» под предлогом «похищения» украинских детей. Такие действия, как отметил посол, нацелены на прикрытие преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины против мирного населения.

    Посол подчеркнул, что Россия неоднократно разъясняла ситуацию с детьми, оказавшимися в зоне боевых действий, способствовала воссоединению семей и предлагала Украине передать конкретные списки. Он отметил, что вместо этого распространяются фейковые данные о 20 тыс. «украденных» малолетних граждан, якобы подвергающихся насильственной русификации.

    Дарчиев уточнил, что в июне с Украины был передан перечень из 339 имен, но около трети из них не подтвердились, так как многие дети никогда не были на территории России, часть уже совершеннолетние и вернулись к своим семьям. По остальным обращениям продолжается работа, сообщил дипломат.

    По мнению посла, информация о десятках и сотнях тысяч «похищенных» детей, которая распространяется в западных СМИ, заведомо ложная и используется в пропагандистской войне против России. Он добавил, что к ответственности прежде всего нужно привлекать самого сенатора Грэма, в отношении которого в России возбуждены уголовные дела за публичные призывы к покушению на президента России и высказывания про «убийства русских».

    Ранее The Hill сообщило, что сенаторы Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) и Брайан Шатц предложили пригласить Дарчиева выступить на слушаниях в сенате.

    Посольство России в США заявило о кампании лжи вокруг информации о якобы похищенных украинских детях.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине этих детей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    29 октября 2025, 23:59 • Новости дня
    Конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы
    Конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы
    @ Палата представителей США/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Член палаты представителей США Анна Паулина Луна подтвердила, что возглавит делегацию Конгресса для встречи с депутатами Госдумы.

    «Я возглавлю делегацию членов Конгресса для встречи с российской Думой», – сообщила Луна, добавив, что по дипломатическим каналам сейчас согласовывается место встречи.

    Кроме того, она сообщила, что ее переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым прошли успешно – стороны нашли общие точки соприкосновения, «основанные на общих ценностях и интересах наших стран: мире, торговле и взаимном уважении», передает РИА «Новости».

    Луна подчеркнула, что встреча состоялась для поддержки усилий по прекращению конфликта на Украине и призвала к диалогу, несмотря на противодействие оппонентов в Конгрессе и Евросоюзе.

    Также Луна сообщила о планах провести в Вашингтоне конференцию по Украине, на которую пригласит консерваторов и пронационалистических европейских лидеров, ставящих интересы своих стран и мир на первое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев посетил США. Он провел встречи с представителями администрации США.

    30 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года

    The Economist: Украине потребуется 389 млрд долларов за четыре года

    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинским властям потребуется почти в два раза больше средств, чем ранее полученных от Запада, чтобы поддерживать экономику и армию до 2029 года.

    Оценку необходимого объема финансирования и поставок вооружений в размере 389 млрд долларов на четыре ближайших года приводит журнал The Economist, передает ТАСС.

    Эта сумма почти в два раза превышает 206 млрд долларов, которые Киев получил с начала спецоперации на Украине, причем доля Соединенных Штатов среди доноров составила около 133 млрд долларов.

    The Economist отмечает, что в условиях нарастающего скептицизма нынешней администрации США по поводу дальнейшей финансовой поддержки Украины большая часть новой нагрузки ляжет на европейские страны-члены НАТО. По расчетам издания, расходы союзников по блоку на военную и экономическую поддержку Киева должны вырасти с 0,2% до 0,4% их совокупного ВВП.

    В статье подчеркивается: «Сможет ли Европа справиться с этим вызовом, станет испытанием ее стремления к стратегической автономии, под которой подразумевается способность действовать в собственных интересах во внешней политике, не полагаясь на Америку (или Китай)».

    Российская сторона также высказывала мнение, что усиление поставок вооружений Киеву лишь затягивает военный конфликт и не способствует его разрешению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Греции Кириакос Мицотакис предложил учредить фондовый инструмент для поддержки оборонных программ Евросоюза. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Реем Алабали-Радован прибыла на Украину с необъявленным визитом. Венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Евросоюз рассматривает меры по масштабной поддержке Киева на сумму 200 млрд евро.

    30 октября 2025, 13:53 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин объявил о «Посейдоне» на встрече с ранеными

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поделился подробностями испытаний «Посейдона» с ранеными бойцами СВО, потому что событие случилось накануне встречи в госпитале.

    Президент России Владимир Путин сообщил раненым бойцам об испытаниях аппарата «Посейдон», потому что они состоялись незадолго до их встречи, передает ТАСС. Такое объяснение дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, глава государства лично пояснил, почему поделился этой информацией с бойцами. Путин считает, что военнослужащим спецоперации важно знать о значимых событиях, вносящих вклад в безопасность страны, и им интересно быть в курсе того, что происходит в более широком контексте.

    Президент России Владимир Путин заявил о проведении испытаний беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Путин также заявил, что межконтинентальная ракета «Сармат» вскоре поступит на боевое дежурство.

    30 октября 2025, 21:55 • Новости дня
    Жителям Чернигова запретили подходить к телебашне

    В Чернигове на севере Украины повреждена телебашня

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил городской совет Чернигова, российские войска в результате удара 29 октября повредили телевизионную башню в городе.

    «В Чернигове атакована телебашня, сообщают власти города», – сообщило украинское издание «Страна», не приводя иных подробностей.

    Местных жителей призывают не подходить к телебашне ближе чем на 200 м, а власти уверяют, что вскоре начнутся работы по «стабилизации конструкции», пишет «Российская газета» со ссылкой на украинское издание «Общественное».

    По данным «Военного обозрения», украинские источники сообщают о прилете ФАБ с УМПК в районе телевизионной вышке, расположенной в центре Чернигова, конструкция получила серьезные повреждения. Черниговский телерадиоцентр продолжает гореть до сих пор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 29 октября в украинском Чернигове произошел взрыв, в городе был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили украинские СМИ.


    30 октября 2025, 14:22 • Новости дня
    Дети с Украины воссоединились с родными после обращения Мелании Трамп к Путину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посольство России в Вашингтоне сообщило, что после обращения первой леди США Мелании Трамп к президенту России Владимиру Путину семь детей вернулись к семьям на Украине, а одна девочка – в Россию.

    Как сообщает ТАСС, посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил роль обращения первой леди США Мелании Трамп к Владимиру Путину в вопросе возвращения детей семьям.

    В своем заявлении представитель дипмиссии подчеркнул, что такое взаимодействие позволило оперативно вернуть семь детей их родственникам на Украине, а одна девочка смогла вернуться в Россию.

    Дарчиев уточнил, что Мелания Трамп выразила признательность за готовность российской стороны объективно и подробно информировать о судьбе несовершеннолетних в зоне конфликта.

    Он добавил, что российская сторона неоднократно предоставляла разъяснения по этим вопросам, способствуя возвращению детей и призывая украинские власти предоставить конкретные списки. Дарчиев подчеркнул, что Москва предлагает открытую коммуникацию, а не тиражирование фейков о якобы двадцати тысячах украденных малолетних граждан Украины, которых «насильственно русифицируют».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США обеспечили возвращение к родителям восьми детей с Украины, которые были разлучены со своими семьями из-за боевых действий.

    Владимир Путин поддержал инициативу Мелании Трамп принять участие в судьбе детей, пострадавших в ходе военных действий на Украине.

    Первая леди США присоединилась к регулярной работе российского омбудсмена по воссоединению детей со своими близкими.

    Почему россияне недоедают рыбы

    Россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом, хотя это влияет на продолжительность жизни, заявил Владимир Путин. И потребовал принять меры. В мясной отрасли России удалось справиться с недоеданием: теперь россияне потребляют даже больше нормы. Как совершить такой же рывок в рыбной отрасли? Подробности

    Латинская Америка поворачивается лицом к США

    В Вашингтоне торжествуют: Латинская Америка переживает правый поворот. В октябре власть сменилась в Перу и в выраженно пророссийской Боливии, а в Аргентине выборы выиграла партия эксцентричного президента Хавьера Милея. Все это происходит не без участия США, напуганных потерей позиций на собственном «заднем дворе». Что это означает для России? Подробности

    Россия научилась создавать военные цунами

    Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство? Подробности

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
