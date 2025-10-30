Набиуллина: Россияне воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог

Tекст: Ольга Иванова

Российские граждане справедливо считают высокую инфляцию несправедливым налогом, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, передает РИА «Новости».

По ее словам, именно беззащитная часть населения с низкими доходами испытывает наибольшие трудности из-за подорожания товаров и услуг. «Люди в большинстве своем воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, и они, конечно, совершенно правы», – подчеркнула она.

Глава Центробанка добавила, что проблема роста цен на товары остается одной из ключевых для населения уже несколько лет подряд. «Уже который год инфляция занимает первые места в списке тех проблем, которые наиболее беспокоят людей», – добавила Набиуллина.

Выступая на пленарном заседании Госдумы, Набиуллина также раскрыла важность низкой инфляции для малообеспеченных россиян, пишет ТАСС.

По ее словам, для людей без сбережений крайне важно, чтобы цены в магазинах не росли. «Для людей, у которых нет доходов от сбережения, от депозитов банка, принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах. Поэтому низкая инфляция, которой мы добиваемся, принципиально важна для людей с небольшими доходами», – сказала глава ЦБ. Она подчеркнула, что во всем мире инфляция считается «налогом на бедных».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что стимулирование спроса монетарными мерами может привести страну к стагфляции или гиперинфляции и перечеркнуть успехи в снижении бедности.

Набиуллина отметила, что основной задачей для регулятора является контроль над инфляцией.

Министр экономического развития Максим Решетников назвал прогноз инфляции в стране на уровне 6,8%.