Решетников спрогнозировал инфляцию в России на уровне 6,8%
Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о предполагаемом уровне инфляции в России к концу года, отметив текущие тенденции замедления роста цен.
Инфляция в России по итогам 2025 года может составить около 6,8%, заявил Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС.
Решетников отметил, что по данным за сентябрь инфляция составляет чуть менее 8%, согласно итоговой оценке Росстата. Министр объяснил, что в прошлом году в конце года наблюдалось ускорение инфляции, однако сейчас ситуация иная, и ведомство ожидает снижение этого показателя.
«Мы рассчитываем, что на 6,8% спокойно выходим», – сказал Решетников, указывая на разницу динамики инфляции между прошлым и нынешним годом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что перед регулятором стоит задача взять инфляцию под контроль. Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны добились снижения инфляции.