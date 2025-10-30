В ПФО стартовал проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны»

Tекст: Вера Басилая

В Приволжском федеральном округе стартовал культурный проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья», реализуемый при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, президентского фонда культурных инициатив и проекта «ДНК России», сообщает ТАСС.

Команда проекта посетила 14 регионов округа, включив в музыкальное путешествие самые живописные уголки, музеи и театры Поволжья.

Главная идея проекта – показать уникальность и богатство региональной культуры через музыку, объединить поколения в исполнении народных песен. Первая композиция проекта – «Течет река Волга» – прозвучала в исполнении начинающих и известных артистов, среди которых Ольга Кормухина, Александр Бардин, Алексей Белов, Михаил Мосунов, а также ведущие творческие коллективы ПФО.

«Эти композиции – яркий образ нашей великой культуры. В них представлены богатство природы, исторические памятники и живописные уголки, отражающие душу России. Музыкальное путешествие по регионам Приволжского федерального округа вдохновляет и объединяет зрителя и наполняет сердце гордостью за Родину. Это такое напоминание о силе единства, дружбе и богатстве культуры, которые делают нашу страну особенной и неповторимой», – отметил полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.

Проект объединил более 400 солистов и коллективов, их поддержали главы регионов и крупные артисты. Губернатор Кировской области Александр Соколов считает, что Волга соединяет регионы, а песня объединяет поколения, а Ольга Кормухина подчеркнула особую значимость проекта для объединения страны.

Видеоролики будут опубликованы в соцсетях проекта и в официальной группе во «ВКонтакте», кроме того, трансляцию покажут региональные телеканалы. Организаторы надеются на продолжение музыкального марафона и рост его популярности среди жителей страны.