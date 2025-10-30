Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Росавиация объявила о временных ограничениях в аэропорту Калуги
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги, передает Telegram-канал пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении.
Как отмечается, подобная мера необходима для обеспечения безопасности полетов. О сроках действия ограничений и конкретных причинах нововведений не сообщается.
Пассажиров и авиаперевозчиков просят учитывать изменения при планировании маршрутов и следить за официальными сообщениями аэропорта.
Ранее в четверг в Ижевске вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.
Утром в четверг Росавиация ввела ограничения на рейсы в пяти аэропортах.
Аэропорт Домодедово объявлял о введении ограничений на обслуживание рейсов. Аэропорт Внуково также вводил временные ограничения на вылет и прилет.