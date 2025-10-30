Росавиация ввела ограничения на рейсы в пяти аэропортах

России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».10 комментариев
России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».10 комментариев
Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.2 комментария
Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.26 комментариев
Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»
Президент США Дональд Трамп заявил, что пригрозил Индии и Пакистану ввести 250-процентные тарифы, чтобы подтолкнуть их к прекращению конфликта и урегулированию отношений, сообщает Bloomberg.
Во время встречи с бизнес-лидерами на саммите АТЭС в Кенджу он рассказал, что назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «очень приятным на вид человеком», но добавил, что тот «убийца», готовый к борьбе.
По словам Трампа, он лично позвонил Моди и заявил: «Мы не сможем заключить торговую сделку, если вы начинаете войну с Пакистаном». Аналогичный звонок состоялся и пакистанским властям, которым, по его словам, было сказано, что обе стороны должны прекратить боевые действия, иначе США введут тарифы, которые «означают конец бизнеса».
Bloomberg отмечает, что Трамп уже не в первый раз приписывает себе роль медиатора конфликта. Индийские власти подобные заявления отвергают, а сам Моди проигнорировал недавний саммит в Малайзии, опасаясь, что Трамп повторит свои заявления о посредничестве.
В мае в разрешение конфликта пытались вмешаться и другие политики: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио вели переговоры с обеими сторонами, а после телефонных разговоров между военными Индии и Пакистана было объявлено о прекращении огня. Эту новость Трамп опубликовал в соцсети Truth Social еще до официальных заявлений обеих стран, вызвав раздражение в Нью-Дели.
Высказывания Трампа прозвучали на фоне избирательной кампании Моди: соперники уже используют их в политической борьбе. Несмотря на прежние теплые отношения между Моди и Трампом, индийская сторона так и не смогла добиться от США снижения 50-процентных тарифов на экспорт, в том числе из-за перехода Индии на российскую нефть.
Ранее МИД Индии оценил влияние введенных ограничений в торговле энергоносителями на мировой рынок.
Издание The Economic Times писало, что Вашингтон и Нью-Дели сократили разногласия по тарифам, но импорт российской нефти продолжает вызывать напряженность.
Агентство Bloomberg сообщило, что поток российской нефти в Индию ранее обеспечивал значительную часть импорта, однако из-за новых антироссийских санкций США этот поток практически прекратится.
Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не станет заключать торговое соглашение с Соединенными Штатами под давлением.
Поклонская сменила имя на Радведа, чтобы защититься от угроз с Украины
Поклонская в своем Telegram-канале отметила, что в 2014 году украинская организация «Правый сектор» (признан террористическим, запрещен в РФ) вынесла ей «смертный приговор» – по этому факту Следственный комитет России расследует уголовное дело.
Бывший прокурор Крыма напомнила, что против нее было совершено несколько покушений, и подчеркнула необходимость специальных мер для защиты себя и своей семьи.
«Как любой нормальный человек, который хочет защитить свою жизнь и близких, я предпринимаю специальные меры. Кроме того, я нахожусь под государственной защитой моей страны – России. Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье. И это не паранойя, а осознание того, что враг не дремлет и использует любую информацию», – написала она.
Террористические организации и «украинский преступный режим», как заметила Поклонская, используют подобную информацию для планирования новых атак.
Она подвергла критике блогера Сергея Мардана, который допустил разглашение ее паспортных данных в эфире. «Это не просто неосторожность или глупость, а предательство тех идеалов, которые он якобы защищает», – подчеркнула Поклонская.
«Мардан, по всей видимости, недооценивает той угрозы, с которой борются наши солдаты и гибнут, пока он разгоняет ненависть в своих передачах. Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто «заигрался» в микрофонного патриота», – заметила она.
Ранее Мардан, против которого Поклонская подала иск о защите чести и достоинства, опубликовал в Telegram копию страницы из материалов дела, рассматриваемого в Гагаринском суде Москвы. В документе рядом с фамилией Поклонской указано имя Радведа.
Открытие форума состоялось в Москве, передает ТАСС.
Генеральный директор АНО «Диалог регионы» Владимир Табак заявил, что на мероприятии присутствуют представители свыше 80 стран. По его словам, «наша глобальная задача – это, по сути, защитить миллионы и миллиарды людей от той дезинформации, которую они получают и которая влияет на их жизнь».
Форум 2025 года впервые проводится под эгидой ЮНЕСКО и включен в официальный календарь Глобальной недели медиа- и информационной грамотности. «Диалог о фейках 3.0» стал единственным российским мероприятием такого уровня, отмеченным международной организацией.
В программе форума – панельные дискуссии, круглые столы и образовательные сессии, посвященные ключевым вызовам, среди которых генеративный ИИ, дипфейки, а также недостоверная информация в научной и образовательной сферах. Мероприятие объединяет экспертов по фактчекингу, представителей ведомств и международных структур, СМИ, ученых и студентов профильных специальностей.
Партнерами форума в этом году выступили Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденная АНО «Диалог регионы», агентство ТАСС и «Мастерская новых медиа».
Отвечая на вопрос о нотификации США об испытаниях перспективных вооружений вроде «Буревестника» или «Посейдона» Песков подтвердил, что все обязательные процедуры выполняются, передает ТАСС.
«Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, с соблюдением всех правил нотификации», – сообщил представитель Кремля.
Он также уточнил, что президент России Владимир Путин лично не наблюдал за испытаниями аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, но был оперативно проинформирован о результатах, внимательно отслеживал ход событий и получал доклады.
По словам Пескова, «Посейдон» является абсолютно новым шагом в области обеспечения безопасности страны.
В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».
В среду российский лидер заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон», отметив, что мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат».
Путин подчеркнул, что испытания являются «огромным успехом», передает ТАСС.
«Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат проше определенное количество времени», – заявил Путин.
Президент охарактеризовал это событие как «огромный успех», отметив компактность ядерной установки аппарата. «Если там [в "Буревестнике"] в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке», – пояснил он.
При этом Путин подчеркнул колоссальную мощь «Посейдона». По его словам, «мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат"». Глава государства напомнил, что «такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он ещё на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве», но уточнил, что «"Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности».
Президент заявил об уникальности комплекса, которая, по его мнению, делает его неуязвимым. «И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует», – констатировал Владимир Путин.
Ранее журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.
В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».
Autonews: Toyota провела конфиденциальные переговоры с дилерами России
Тайная встреча, организованная Toyota с ведущими дилерскими сетями России, состоялась вскоре после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, передает Autonews.ru. Как рассказал представитель одной из дилерских сетей, всех участников мероприятия обязали подписать соглашение о неразглашении обсуждаемых вопросов.
Бывший президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев подтвердил заинтересованность Toyota в возобновлении работы на российском рынке, он отметил проведение нескольких дилерских конференций, а также подчеркнул усилия бренда по лоббированию поставок автомобилей через Китай.
Российское представительство Toyota официально подтвердило проведение встреч и конференций с дилерами, подчеркнув, что компания регулярно взаимодействует с партнерами «с целью обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus». По словам спикеров компании, эти мероприятия посвящены именно поддержке текущих клиентов.
Вместе с тем, представители японского концерна заявили, что пока не планируют возобновлять импорт новых автомобилей в Россию. «На данный момент у компании нет планов импортировать новые автомобили в Россию», – пояснили в Toyota.
Как писала газета ВЗГЛЯД, объем реализации легковых автомобилей с пробегом в сентябре составил 553,3 тыс. штук. В сентябре продажи подержанных автомобилей снизились на 2,1% по сравнению с августом.
Политолог Скачко: Упрек Балицкого курянам вызван карьеризмом и недальновидностью
«Активность губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и его упрек курянам, судя по всему, вызваны желанием показать, что он «самый русский» чиновник. Речь идет о карьеризме и в то же время элементарной несдержанности и недальновидности человека, который волею судеб оказался на таком высоком посту», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».
Аналитик отметил, что «кто-то должен приводить новые регионы к общероссийским стандартам». «В Москве было принято решение искать кадры на местах», – указал собеседник, приведя в качестве удачного примера главу ДНР Дениса Пушилина.
У Балицкого же возникли проблемы в должности губернатора. Как полагает Скачко, связано это с тем, что чиновник – в прошлом представитель «Партии регионов», которая в определенной степени несет ответственность за то, что вместе с Виктором Януковичем «профукала» Украину.
«Кремль вынужден применять в новых регионах выверенность и политическую деликатность. Губернатор Запорожской области, по всей видимости, рассчитывает на то, что его не отправят в отставку. Если же такое решение будет принято, то чиновник может начать «корчить» из себя оппозицию – это обыкновенная украинская традиция», – рассуждает он. «Впрочем, шансы, что Балицкий все-таки адаптируется к российской политической системе, есть. Ему придется либо умнеть и продолжать работать, либо подметать улицы», – заключил Скачко.
Балицкий во время прямой линии 28 октября резко высказался в адрес курян. «Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам», – сказал Балицкий.
На эти слова резко отреагировал курский губернатор Александр Хинштйен, назвав их «абсолютно неприемлемыми». «Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы … Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – написал Хинштейн.
Позже Балицкий пояснил, что обращался не ко всем жителям региона, а к бывшему руководству, которое сейчас проходит по ряду уголовных дел, связанных со строительством фортификаций. «Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника», – написал он, выразив надежду, что куряне «поймут его позицию».
Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более одного млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Смирнов пошел на сделку со следствием и признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам о строительстве фортификаций.
Что касается самого Балицкого, это не первый скандал с ним за последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что губернатор Запорожской области превысил должностные полномочия, освободив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко.
Политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что если чиновник не откажется в своей работе от правил украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы
Титов заявил о запуске Китаем альтернативы SWIFT для расчетов
Сопредседатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил ТАСС, что Китай фактически незаметно запустил собственную альтернативу платежной системе SWIFT – систему Renminbi Digital. По его словам, речь идет о расчетах в цифровом юане, новая система рассчитана на международные платежи между Китаем и внешними партнерами.
Титов пояснил, что цифровой юань находится в обращении в государственном блокчейне КНР. Эмиссию цифровых юаней и контроль за их оборотом осуществляет Народный банк Китая, при этом доступ клиентам предоставляют коммерческие банки и лицензированные операторы, а инфраструктура сочетается посредством международных шлюзов.
В настоящий момент, подчеркнул Титов, воспользоваться системой Renminbi Digital можно в ряде стран – среди них группы АСЕАН, государства Ближнего Востока, Россия и другие страны СНГ.
В 2025 году объем расчетов через Renminbi Digital превысил эквивалент девяносто млрд долларов в цифровых юанях. Титов отметил, что переход к международным расчетам в цифровых валютах центральных банков уже находится в процессе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отключил более 20 российских банков от системы SWIFT и запретил проведение транзакций. Объем расчетов в долларах через SWIFT снизился до минимального уровня с начала прошлого года, уступив место евро и другим валютам.
Евросоюз пригрозил санкциями против криптовалюты А7А5, привязанной к рублю один к одному. Новая валюта дает возможность обходить традиционные финансовые ограничения, включая SWIFT и санкции. США уже предпринимали попытки ввести санкции против этого способа торговли, но потерпели неудачу.
Авиакомпания завершила аудит Росавиации и получила сертификат ФАП-145, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Аэрофлота».
Документ расширяет технические возможности группы «Аэрофлот» по ремонту авиационных двигателей CFM56-5B и CFM56-7B, а также их компонентов.
Компания подчеркнула, что теперь сможет оперативно и своими силами осуществлять ремонт двигателей, сохраняя высокие стандарты безопасности полетов.
Двигатели CFM56-7B эксплуатируются на самолетах Boeing 737NG, а CFM56-5B – на лайнерах Airbus A320ceo. В парке авиакомпаний группы насчитывается 93 самолета Boeing 737NG и 110 воздушных судов семейства Airbus A320ceo.
В июне 2022 года сообщалось, что пять компаний получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие предприятиям работать с зарубежными воздушными судами.
СМИ: Компания Зеленского купила ранчо в Вайоминге за 79 млн долларов
Площадь ранчо Pathfinder в Вайоминге составляет 916 тыс. акров, или 3700 кв. километров, передает 360 со ссылкой на Telegram-канал «Голос Мордора».
Земельный участок в четыре раза превышает площадь Нью-Йорка, отмечено в публикации.
В качестве покупателя на официальном сайте Swan Land Company указана кипрская компания Davegra Ltd, ассоциированная с Владимиром Зеленским с 2021 года. Сумма сделки составила 79 млн долларов.
Сообщается, что если эта покупка и была, то она позволяет Зеленскому войти в десятку крупнейших частных землевладельцев в США.
Ранее турецкие СМИ писали, что окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит значительные суммы в ОАЭ.
Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский ежемесячно отправляет около 50 млн долларов в банк в Саудовской Аравии.
До этого Вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не смогла найти покупателя после выставления на продажу, несмотря на предложения за 2,5–3 млн евро.
В марте СМИ писали, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании за более чем 1 млрд евро.
Религиовед Лункин объяснил тягу Поклонской к неоязычеству
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская изменила свое имя на «Радведа». Об этом сообщил журналист Сергей Мардан, против которого девушка подала иск о защите чести и достоинства.
«Поклонская проявила себя как человек, тонко чувствующий атмосферу вокруг себя, настроения общества. Скорее всего, Поклонская ищет максимальной самореализации, понимает, с какими идеями она может ворваться в информационное пространство и вызвать удивление и сочувствие. Однако она не похожа на циничного гуру, который делает все ради наживы или исключительно ради эпатажа», – говорит Лункин.
Он полагает, что Поклонская сознательно выстраивает уютный и красивый мир, альтернативную реальность. Это было хорошо видно на ее прежнем «мимишном образе» в сочетании с гламурным монархизмом и почитанием Николая Второго с семьей.
Увлечение царской тематикой у нее органично перешло в обращение к «историческим и духовным корням» в виде неоязычества, продолжает религиовед. Причем в случае с Поклонской – это микс славянского и скандинавского неоязычества с общей идеей почвенничества. Ее основная черта, как ее воспринимают последователи этой веры, – обращение к чистой духовности, которая дает силу, в том числе физическую.
«Это свидетельство кризиса традиционных институтов, ведь Поклонская легко обходится без православия, и в целом это не вызывает возмущения в обществе. Общество и медиа, скорее, удивлены ее новыми духовными идеями, «сектантством», но с интересом воспринимают эту альтернативную реальность в отсутствие иных свежих идей», – рассуждает собеседник.
По его словам, в целом неоязычество долгое время интересовало молодежь как субкультура, но с началом СВО неоязыческое мировоззрение стало одной из сфер, где воплощаются патриотические чувства, делится специалист. «Поклонская этот интерес уловила. Но не стоит переоценивать влияние неоязычества – оно по-прежнему маргинально, но многим нравится образ наяды или нимфы, разбавляющий главенствующую жесткую патриотическую риторику», – заключил Лункин.
Ранее Поклонская в своем Телеграм-канале резко осудила обнародование о смене ее нового имени. Она заявила о реальной угрозе для своей жизни после того, как журналист Сергей Мардан публично раскрыл ее персональные данные во время эфира.
«В двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокирован, в окружении», – сказал глава государства во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске. Сообщалось, что около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.
Напомним, на стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.
По словам Пригожина, за несколько часов до выхода крупной шоу-программы на центральном канале Пугачева попросила не допускать Валерию к участию, передает «Московский комсомолец». Так продюсер прокомментировал многочисленные заявления Пугачевой, что она якобы никогда «не перекрывала артистам «кислород».
Он отметил, что Валерия с командой уже приехали к телецентру «Останкино», однако им пришлось покинуть площадку, так как в приемной сообщили о запрете. Пригожин подчеркнул, что это решение стало для них полной неожиданностью.
Ранее продюсер Леонид Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой.
Депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.
Вооруженные силы России готовы пропустить представителей средств массовой информации, включая иностранных и украинских журналистов, в район, где окружены войска Украины, передает ТАСС. Такое заявление сделал Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации в госпитале имени П.В. Мандрыка.
Путин отметил: «Я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок, они не против, не против того, чтобы запустить в зону окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов, с тем чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины».
Президент подчеркнул, что решение о допуске журналистов было согласовано с военным командованием. Он выразил уверенность в том, что журналисты смогут убедиться в реальной ситуации на месте событий.
Путин отметил, что важным остается недопущение провокаций против журналистов, находящихся в зонах окружения на Украине.
Захарова: Россия гарантирует обеспечение Калининграда на фоне угроз Литвы
Россия при любых обстоятельствах и условиях сможет обеспечить потребности Калининградской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Это заявление последовало после угрозы главы МИД Литвы Кестутиса Будриса заблокировать калининградский транзит в интересах национальной безопасности Литвы.
Захарова подчеркнула: «Если оно соответствует действительности, то, во-первых, хотели бы напомнить господину Будрису об обязательствах Литвы обеспечивать беспрепятственный транзит в и из Калининградской области, в том числе вытекающих из совместных заявлений России – ЕС от 2002 и 2004 годов».
Она добавила, что никто не должен сомневаться в способности Российской Федерации при любых обстоятельствах обслужить потребности наиболее западного региона страны. Дипломат также выразила надежду, что литовские власти не пойдут на провокационные шаги относительно транзита. В ее комментарии говорится: «Рассчитываем, что литовская сторона все же не пойдет на подобный провокационный шаг».
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.
Финский политик Арманд Мема заявил, что такие ограничения могут быть расценены как объявление войны России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что связь между Калининградом и остальными регионами России будет поддерживаться при любых новых ограничениях.