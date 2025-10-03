Глава МИД Германии Вадефуль заявил о невозможности создания Ираном атомного оружия

  • Новость часаПротестующие в Марокко ранили сотни полицейских
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин обозначил принципы полицентричного мира
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    Суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» о правах на крокодила Гену
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой без транспондеров
    Путин назвал Евросоюз затухающим центром
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    30 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    16 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    8 комментариев
    3 октября 2025, 02:43 • Новости дня

    Глава МИД Германии Вадефуль заявил о невозможности создания Ираном атомного оружия

    Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил о невозможности создания иранской ядерной бомбы в ближайшее время

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии выразил мнение, что Иран не сможет создать атомную бомбу в обозримом будущем, отметив важность переговоров по ядерной программе.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль считает, что Иран не сможет создать атомное оружие в краткосрочной перспективе, сообщает ТАСС. По мнению министра, после военных действий Израиля и США у Тегерана нет возможностей для быстрого создания ядерного потенциала. Вадефуль подчеркнул: «Иран никогда не должен обладать атомным оружием».

    Министр обратил внимание, что в долгосрочной перспективе опасность появления у Ирана ядерного оружия сохраняется. Он подчеркнул важность достижения соглашения с Ираном путем переговоров, чтобы исключить такую угрозу на будущее. Вадефуль также отметил, что возвращение санкционного режима против Тегерана было единственным возможным шагом.

    26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции России и Китая о продлении действия существующей резолюции по иранской ядерной программе на шесть месяцев.

    28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу. В 2015 году был подписан СВПД, но в 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции. В 2020 году Тегеран ограничил свои обязательства и доступ инспекторов МАГАТЭ, однако инспекции продолжались до июня 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия западных стран в Совете Безопасности ООН по восстановлению санкций против Ирана являются манипуляцией и не имеют юридической силы.

    Совет Европейского союза объявил о возвращении ряда санкций против Ирана, связанных с распространением ядерного оружия, после решения стран «евротройки». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен согласиться на прямые переговоры по ядерной сделке, если хочет избежать санкций.

    30 сентября 2025, 20:15 • Новости дня
    Военно-транспортный самолет обстрелян в Германии

    Spiegel сообщил об обстреле военного самолета в Германии

    Военно-транспортный самолет обстрелян в Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный самолет C130 был атакован пиротехническим средством после взлета на севере Германии.

    Неизвестные лица обстреляли военно-транспортный самолет C-130 пиротехническим средством в районе города Целле, сообщает Spiegel со ссылкой на полицию и источники в бундесвере. Инцидент произошел 26 сентября вскоре после взлета самолета с военной авиабазы. По словам издания, пилоты заметили вспышку и услышали хлопок, после чего немедленно сообщили о случившемся диспетчерской башне, пишет РИА «Новости».

    В бундесвере указали, что самолет был обстрелян, предположительно, новогодней ракетой, однако никаких повреждений воздушное судно не получило. Военные патрули и полиция оперативно обследовали территорию вокруг авиабазы, в том числе с помощью собаки, но ни взрывчатых веществ, ни подозреваемых обнаружить не удалось.

    Журнал подчеркивает, что ракета была запущена на расстоянии более 500 метров от самолета, угрозы летательному аппарату фактически не было. Тем не менее полиция начала расследование по статье об опасном вмешательстве в воздушное движение и рассматривает случившееся как возможное целенаправленное действие, поскольку атака произошла днем.

    Отмечается, что самолеты C-130 используются в том числе для доставки гуманитарной помощи из Германии в сектор Газа. Ранее в стране обсуждался вопрос о запрете частного использования пиротехники на фоне многочисленных происшествий в новогодние праздники – соответствующую петицию поддержали более 1,1 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии в новогоднюю ночь погибли пять человек из-за взрывов петард.

    Комментарии (12)
    1 октября 2025, 15:44 • Новости дня
    Открытие «Октоберфеста» отложено по решению полиции Мюнхена

    Полиция Мюнхена задержала открытие «Октоберфеста» после убийства и поджога

    Открытие «Октоберфеста» отложено по решению полиции Мюнхена
    @ Michael Faulhaber/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открытие крупнейшего в мире фестиваля пива «Октоберфест» в Мюнхене было отложено на фоне расследования убийства и пожара, вызванных семейным конфликтом.

    Мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что меры безопасности связаны с письмом «того же преступника», которое поступило в полицию через соседей и должно быть воспринято всерьез, пишет портал BR24, передает РИА «Новости». Открытие мероприятия задерживается как минимум до 18.00 среды.

    Напомним, в результате семейного конфликта на почве наследства в одном из районов Мюнхена мужчина застрелил собственного отца и ранил мать.

    Ранее в среду сообщалось что в Мюнхене прогремели несколько взрывов. При взрывах и последовавшей стрельбе погиб один человек.

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 18:04 • Новости дня
    В Германии резко подскочили платежи за газ и свет

    Tекст: Ольга Иванова

    Семьи в Германии за четыре года стали платить за газ и свет на несколько тысяч евро больше, несмотря на правительственные меры.

    Платежи за газ и электроэнергию в Германии выросли на несколько тысяч евро за последние годы, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild и исследование портала Verivox. Эксперты сравнили расходы немецких домохозяйств до 2021 года и после, принимая во внимание правительственные меры по ограничению роста цен, действовавшие в 2023 году.

    По данным Verivox, семья из четырех человек теперь платит за газ и свет примерно на 6 тыс. евро больше за год, чем до начала конфликта на Украине: 4 815 евро приходится на газ и 1 149 евро – на свет. Домохозяйства из трех человек переплачивают за газ 4 376 евро, за свет – 1 016 евро. Для семей из двух человек расходы на коммунальные услуги выросли на 2 947 и 821 евро соответственно, а для одиноких немцев – на 1 264 евро за газ и 500 евро за электричество.

    Эксперт по энергетике Verivox Торстен Шторк подчеркнул: «Кризис на Украине привел к беспрецедентному росту цен на энергоносители». Осенью 2022 года газ в Германии подорожал на 213%, а электричество – на 74%. Сейчас по сравнению с тарифами, действовавшими до 2022 года, переплата достигает 74% на газ и 14% на электричество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии закупают газ по завышенной цене из-за политики Евросоюза в сфере энергетики.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 22:42 • Новости дня
    Немецкие консерваторы заблокировали новый закон о военной службе
    Немецкие консерваторы заблокировали новый закон о военной службе
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бундестаге не состоялось обсуждение реформы армии из-за несогласия оппозиции, требующей обязательной воинской службы, а не добровольной системы.

    Фракция ХДС/ХСС заблокировала обсуждение инициированного минобороны ФРГ законопроекта об изменениях в системе военной службы, передает Bild. Первая дискуссия по документу должна была пройти 9 октября, однако консерваторы настояли на его исключении из повестки текущей сессии.

    Представители ХДС/ХСС заявили изданию: «Мы отложили его, так как законопроект недостаточным образом учитывает текущую ситуацию с безопасностью. В вопросе воинской повинности сейчас не может быть половинчатых решений».

    Социал-демократы выразили недовольство позицией коллег по коалиции. Вопрос будущего формата военной службы в стране остается одним из главных источников разногласий между партиями с начала работы нынешнего кабинета. СДПГ настаивает на добровольности службы, а ХДС/ХСС требует возобновления обязательного призыва, считая это единственным способом укомплектовать армию.

    Законопроект министра обороны Писториуса предусматривает добровольную службу по шведской модели: обязательное медицинское освидетельствование для всех выпускников школ и подача заявления мужчинами от 18 до 25 лет о готовности служить. Документ допускает возможность возвращения всеобщего призыва при необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии подготовили новый законопроект для увеличения численности бундесвера до 460 тыс. человек, предусматривающий анкетирование молодых мужчин и возможность возвращения призыва.

    Ранее Польша заявила о планах создать самую сильную армию в Европе, однако в реализации этих планов у нее есть серьезный конкурент – Германия, чей канцлер Фридрих Мерц намерен сделать страну военным лидером Евросоюза, что, по мнению экспертов, способно подорвать хрупкий баланс в Европе.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 08:25 • Новости дня
    В Мюнхене прогремели взрывы

    Полиция и пожарные оцепили район взрыва в Мюнхене

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Мюнхена прогремело несколько взрывов, из-за чего правоохранители ограничили доступ к опасному району и усилили меры безопасности, сообщила газета Bild.

    В немецком городе Мюнхене произошли взрывы. На месте происшествия работают полиция и пожарные, проводится масштабная операция по обеспечению безопасности и выяснению обстоятельств случившегося, передает ТАСС.

    Правоохранительные органы призвали жителей города избегать район, где прогремели взрывы, чтобы не подвергать опасности жизни и не мешать работе экстренных служб. Причины случившегося пока неизвестны.

    Ранее полиция Британии эвакуировала жителей города Суиндона после взрыва в промышленной зоне. Взрыв произошел на складе в промышленном районе города.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 14:21 • Новости дня
    МИД осудил выдвижение Бербок на пост главы Генассамблеи ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение Германии выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН вызвало резкую критику со стороны МИД.

    В опубликованном докладе российского внешнеполитического ведомства о действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники, подчеркивается, что этот шаг воспринимается как неуважение к истории и ценностям ООН, передает ТАСС.

    «В год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созданной после Второй мировой войны и категорически и бесповоротно осудившей фашизм, выдвинута экс-глава МИД ФРГ Бербок, которая пришла к власти с идеями оголтелого, дремучего реваншизма и делает свою карьеру на поддержке и реабилитации нацизма», – сказано в докладе.

    В документе отмечается, что решение властей Германии номинировать Бербок расценивается российской стороной как «плевок» в адрес ООН.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала назначение Бербок председателем Генассамблеи ООН и сравнила ее с «дьявольской усмешкой» в год 80-летия Победы.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 10:43 • Новости дня
    Семейная ссора названа причиной поджога дома и стрельбы в Мюнхене

    Tекст: Мария Иванова

    Семейная ссора привела к умышленному поджогу и стрельбе в жилом доме в Мюнхене, где также были обнаружены мины-ловушки, сообщила местная полиция.

    Причиной поджога жилого дома и стрельбы в Мюнхене стала семейная ссора, передает ТАСС.

    В заявлении мюнхенской полиции говорится: «По имеющимся данным, жилой дом был умышленно подожжен во время семейной ссоры. Найденный пострадавший скончался. Еще один человек пропал, он не представляет опасности».

    Ранее издание Bild сообщило, что в результате выстрелов и взрывов погиб по меньшей мере один человек. По информации газеты, было обнаружено тело с огнестрельными ранениями.

    Полиция также обнаружила в доме мины-ловушки, для обезвреживания которых были привлечены специальные силы.

    Правоохранители сообщили: «В затронутом здании также были обнаружены мины-ловушки. Для обезвреживания были привлечены специальные силы. Мы находимся на месте с многочисленным оперативным персоналом».

    В настоящее время полиция ведет расследование по всем направлениям и изучает возможные связи с другими объектами в Мюнхене, включая район Терезиенвизе, где проходит фестиваль пива «Октоберфест». Из-за расследования открытие площадки фестиваля задерживается.

    Ранее сообщалось, что в Мюнхене прогремели взрывы. В результате взрывов и стрельбы в городе погиб один человек.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 13:31 • Новости дня
    В Кремле заявили о вовлеченности Германии в конфликт на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вмешательство Германии в конфликт на Украине не стало для России неожиданностью и не содержит новых элементов.

    По его словам, ФРГ давно вовлечена в конфликт на Украине косвенным образом, передает ТАСС. Такое заявление он сделал, комментируя слова германского канцлера Фридриха Мерца о том, что Германия находится в промежуточном состоянии между войной и миром.

    Песков подчеркнул: «Мы обратили внимание. Но для нас является очевидным тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт. Здесь никаких новаций мы не усматриваем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Норвегия и Германия решили профинансировать закупку двух зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

    Германия ранее решила засекретить поставки оружия на Украину.

    Кромеп того сообщалось что Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 02:15 • Новости дня
    МИД Германии предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с БПЛА

    Глава МИД Германии Вадефуль: Не стоит перегибать палку из-за инцидентов с БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Страны НАТО должны сохранять спокойствие при возникновении инцидентов с беспилотниками, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    Вадефуль призвал страны НАТО «сохранять спокойствие». «Перегибать палку сейчас было бы ошибкой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Funke.

    Вадефуль также ответил на вопрос о возможной встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам министра, в данный момент он не видит смысла в такой встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии увеличилось число сбоев в аэропортах из-за появления дронов. Власти Германии рассматривают возможность разрешить бундесверу сбивать беспилотники, которые представляют угрозу людям или критической инфраструктуре. Министр внутренних дел страны Александр Добриндт заявил о высоком уровне угрозы из-за появления дронов на севере Германии.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 14:37 • Новости дня
    Bild: В Мюнхене мужчина застрелил отца и ранил мать после поджога дома

    Bild: Поджегший дом родителей в Мюнхене мужчина застрелил отца и ранил мать

    Tекст: Мария Иванова

    В результате семейного конфликта на почве наследства в одном из районов Мюнхена мужчина застрелил собственного отца и ранил мать, пишет газета Bild.

    Мужчина поджег дом своих родителей на севере Мюнхена, после чего застрелил отца и ранил мать, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    По данным издания, трагедия произошла на фоне семейного конфликта.

    Соседи семьи сообщили в полицию, что ссора могла быть связана с вопросом о наследстве, отмечает Bild. Пока полиция продолжает расследование всех обстоятельств произошедшего и опрашивает свидетелей.

    Состояние пострадавшей женщины пока не уточняется. Правоохранители также выясняют, были ли у мужчины сообщники и какое оружие использовалось при нападении.

    Ранее в среду сообщалось что в Мюнхене прогремели несколько взрывов. При взрывах и последовавшей стрельбе погиб один человек.

    Причиной происшествия назвали семейную ссору, которая привела к поджогу дома и стрельбе.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 10:24 • Новости дня
    Вступил в силу договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном

    Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана начал действовать 2 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный в Москве в январе 2025 года, вступил в силу 2 октября, заявило Министерство иностранных дел России.

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном официально вступил в силу 2 октября, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Москве 17 января 2025 года.

    МИД России подчеркивает, что вступление в силу договора означает новую веху в истории двусторонних отношений, которые теперь вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

    В ведомстве добавили, что этот документ отражает стратегический выбор руководства двух стран и направлен на дальнейшее укрепление дружественных, добрососедских отношений, отвечающих интересам народов России и Ирана.

    Ранее президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя странами.

    В документе указаны положения о всеобъемлющем сотрудничестве в различных сферах. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что отношения между Москвой и Тегераном основаны на прочном фундаменте дружбы и добрососедства, и никакие внешние силы не смогут их разрушить.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 05:58 • Новости дня
    Дефицит бюджета общин Германии достиг рекордно высоких показателей

    Tекст: Антон Антонов

    В первом полугодии 2025 года дефицит бюджетов для финансирования общин в Германии достиг рекордных значений, увеличившись почти втрое по сравнению с 2023 годом, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны.

    Дефицит составил 19,7 млрд евро. Федеральное статистическое бюро страны отметило, что такой результат зафиксирован для основных и дополнительных бюджетов общин и объединений общин, за исключением городов-земель, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что в 2024 году дефицит составлял 17,5 млрд евро, а в 2023 году – 7,3 млрд евро. Пресс-служба бюро объяснила рост дефицита тем, что темпы увеличения доходов не успевали за увеличением расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ больше не может позволить себе финансировать существующую систему социального обеспечения.


    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 12:17 • Новости дня
    Bild сообщила о неспособности Германии сбивать дроны над страной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Берлин столкнулся с нехваткой эффективных средств противодействия беспилотникам из-за расформирования армейской ПВО и незавершенной системы защиты, пишет газета Bild.

    Вооруженные силы Германии на данный момент не обладают возможностью сбивать беспилотники над своей территорией, сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Газета отмечает, что страна фактически лишена полноценной системы защиты от дронов, поскольку армейские войска противовоздушной обороны были расформированы еще в 2010 году.

    Сейчас разработка новой системы противодействия беспилотникам только ведется. Bild подчеркивает, что сбивать дроны над населенными пунктами и в условиях активного гражданского авиасообщения практически невозможно без угрозы для людей: «Обломки и снаряды могут ранить людей», – приводит газета первую цитату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Германии предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с БПЛА. Немецкие пилоты отметили резкий рост GPS-сбоев на рейсах. Власти Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за дронов.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 22:28 • Новости дня
    Меркель назвала АдГ партией, презирающей человеческое достоинство

    Меркель осудила «Альтернативу для Германии» за нарушение Основного закона

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала партию АдГ, подчеркнув опасность деления граждан страны на «элиты» и «народ».

    В интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС, Ангела Меркель высказала мнение, что «Альтернатива для Германии» нарушает принципы Основного закона, противопоставляя одних граждан другим.

    Она заявила: «Если есть, что критиковать, нет причины выбирать партию, презирающую человеческое достоинство».

    Экс-канцлер подчеркнула, что АдГ делит жителей Германии на «элиты» и «народ», определяя, кто считается частью народа, что противоречит немецкой конституции.

    По словам Меркель, такое разделение подрывает базовые ценности страны и не отвечает интересам общества. Она отметила, что многие жители сельских районов испытывают недовольство и ощущение стагнации, но это не должно становиться поводом для поддержки подобных политических сил.

    АдГ была основана в 2013 году и долгое время занималась экономической повесткой, но после миграционного кризиса ее популярность существенно выросла. В Германии партию относят к правопопулистским и другие политические силы отказываются от коалиций с ней как на федеральном, так и на региональном уровнях.

    На досрочных выборах в Бундестаг в феврале АдГ впервые заняла второе место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, берлинский суд принял решение о досрочном выселении партии «Альтернатива для Германии» из штаб-квартиры из-за нарушений условий аренды.

    Депутат Бундестага от этой партии Штеффен Котре заявил, что правительство Германии не заинтересовано в публичном раскрытии обстоятельств теракта на «Северных потоках».

    Сопредседатель партии Тино Хрупалла выступил против планов правительства взять новые кредиты для финансирования бюджета на 2026 год.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 14:02 • Новости дня
    Захарова назвала шаги Запада по санкциям против Ирана юридически ничтожными

    Захарова назвала шаги евротройки по санкциям против Ирана юридически ничтожными

    Tекст: Вера Басилая

    Действия западных стран в Совете Безопасности ООН по вопросу восстановления санкций против Ирана были сделаны ради манипуляции и не имеют юридической силы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захарова, действия некоторых стран в Совете Безопасности ООН, связанные с попыткой восстановления санкций против Ирана, являются юридически ничтожными, передает ТАСС.

    Захарова заявила, что Британия, Германия и Франция предпринимали шаги в рамках резолюции 2231, однако не имели на это законных оснований из-за собственных нарушений этой же резолюции, включая отказ выполнять обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий с 2023 года.

    Захарова отметила, что европейские страны сознательно обошли согласованные требования Совета Безопасности ООН при запуске механизма «снэпбэк». Дипломат подчеркнула, что обращения Британии, Германии и Франции к генсекретарю ООН и главе Совбеза, а также инициированная Южной Кореей резолюция по дальнейшей судьбе санкций изначально носили манипулятивный характер и не соответствовали сути резолюции 2231.

    По мнению Захаровой, итоги обсуждения подобных инициатив юридически ничтожны и не могут возлагать никаких правовых обязательств на другие страны. Она добавила, что действия европейской «тройки» представляют собой «абсолютно наглую, ложную систему действий и манипуляцию».

    Ранее совет Европейского союза объявил о возвращении ряда санкций против Ирана, связанных с распространением ядерного оружия, после решения стран «евротройки».

    Министерство иностранных дел России заявило, что действия Британии, Франции и Германии по возвращению санкций Совбеза ООН против Ирана являются «мухлежом» и их юридические ходы «шиты белыми нитками».

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что признание возвращения санкций против Ирана может подорвать авторитет генсека ООН и навредить репутации организации.

    Комментарии (0)
    Главное
    Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»
    Суд признал 117 человек умершими в период вторжения ВСУ в Суджанский район
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    Немецкие консерваторы заблокировали новый закон о военной службе
    В Китае роботизированных собак начали готовить для исследования Луны
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Американских либералов будет искоренять армия

    Похоже, в политическом противостоянии внутри Соединенных Штатов – расколе между демократами и республиканцами, либералами и консерваторами – наступает принципиально новый этап. Президент США Дональд Трамп втягивает в этот конфликт Вооруженные силы – и хочет, чтобы армия боролась с его внутренними врагами. О чем идет речь и какими будут последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации