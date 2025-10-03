Глава МИД Германии Вадефуль заявил о невозможности создания Ираном атомного оружия

Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил о невозможности создания иранской ядерной бомбы в ближайшее время

Tекст: Денис Тельманов

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль считает, что Иран не сможет создать атомное оружие в краткосрочной перспективе, сообщает ТАСС. По мнению министра, после военных действий Израиля и США у Тегерана нет возможностей для быстрого создания ядерного потенциала. Вадефуль подчеркнул: «Иран никогда не должен обладать атомным оружием».

Министр обратил внимание, что в долгосрочной перспективе опасность появления у Ирана ядерного оружия сохраняется. Он подчеркнул важность достижения соглашения с Ираном путем переговоров, чтобы исключить такую угрозу на будущее. Вадефуль также отметил, что возвращение санкционного режима против Тегерана было единственным возможным шагом.

26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции России и Китая о продлении действия существующей резолюции по иранской ядерной программе на шесть месяцев.

28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу. В 2015 году был подписан СВПД, но в 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции. В 2020 году Тегеран ограничил свои обязательства и доступ инспекторов МАГАТЭ, однако инспекции продолжались до июня 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия западных стран в Совете Безопасности ООН по восстановлению санкций против Ирана являются манипуляцией и не имеют юридической силы.

Совет Европейского союза объявил о возвращении ряда санкций против Ирана, связанных с распространением ядерного оружия, после решения стран «евротройки». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен согласиться на прямые переговоры по ядерной сделке, если хочет избежать санкций.