Захарова назвала шаги Запада по санкциям против Ирана юридически ничтожными

Захарова назвала шаги евротройки по санкциям против Ирана юридически ничтожными
Действия западных стран в Совете Безопасности ООН по вопросу восстановления санкций против Ирана были сделаны ради манипуляции и не имеют юридической силы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захарова, действия некоторых стран в Совете Безопасности ООН, связанные с попыткой восстановления санкций против Ирана, являются юридически ничтожными, передает ТАСС.
Захарова заявила, что Британия, Германия и Франция предпринимали шаги в рамках резолюции 2231, однако не имели на это законных оснований из-за собственных нарушений этой же резолюции, включая отказ выполнять обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий с 2023 года.
Захарова отметила, что европейские страны сознательно обошли согласованные требования Совета Безопасности ООН при запуске механизма «снэпбэк». Дипломат подчеркнула, что обращения Британии, Германии и Франции к генсекретарю ООН и главе Совбеза, а также инициированная Южной Кореей резолюция по дальнейшей судьбе санкций изначально носили манипулятивный характер и не соответствовали сути резолюции 2231.
По мнению Захаровой, итоги обсуждения подобных инициатив юридически ничтожны и не могут возлагать никаких правовых обязательств на другие страны. Она добавила, что действия европейской «тройки» представляют собой «абсолютно наглую, ложную систему действий и манипуляцию».
Ранее совет Европейского союза объявил о возвращении ряда санкций против Ирана, связанных с распространением ядерного оружия, после решения стран «евротройки».
Министерство иностранных дел России заявило, что действия Британии, Франции и Германии по возвращению санкций Совбеза ООН против Ирана являются «мухлежом» и их юридические ходы «шиты белыми нитками».
Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что признание возвращения санкций против Ирана может подорвать авторитет генсека ООН и навредить репутации организации.