Лавров назвал ошибкой возможное признание санкций ООН против Ирана

Лавров: Генсек ООН совершит ошибку, если признает возвращение санкций против Ирана

Tекст: Мария Иванова

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш совершит огромную ошибку, если признает возвращение санкций против Ирана, передает ТАСС.

Он отметил, что такие действия нанесут серьезный урон авторитету Гутерриша и его ближайшего окружения.

Министр сообщил, что в субботу направил письмо генсеку ООН, где изложил российскую позицию относительно юридической ничтожности и незаконности решения Совета Безопасности о возвращении санкций.

Лавров подчеркнул, что если генсек ООН, следуя своим полномочиям и Уставу организации, поддержит признание этих санкций и создаст для этого специальные секретариатские структуры, это станет серьезной ошибкой.

Выступая в ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сохраняющемся обсуждении опасности новых ударов по Ирану на международном уровне.

Лавров также назвал деление мира на «цветущий сад» и «джунгли» корнем всех проблем.

Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что переговоры по ядерной программе между Ираном и Британией, Германией и Францией едва не завершились договоренностью, но вмешались США.