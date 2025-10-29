Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ в Купянске и Красноармейске

Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине

Tекст: Антон Антонов

Лавров на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Москва рассчитывает на преобладание у Вашингтона логики долгосрочного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

«Президент Трамп после Аляски неоднократно – и до Аляски, кстати, – говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», – сказал Лавров.

Министр выразил удивление по поводу того, что Трамп вновь занял уже «отработанные» позиции по этой теме. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициативы по прекращению огня отражают лишь стремление Евросоюза и киевской власти получить временную передышку для пополнения запасов оружия.

По словам главы МИД, в ситуации вокруг Палестины администрацией Трампа не ставилось на первое место мгновенное прекращение огня, велись переговоры о приемлемых условиях перемирия.

Лавров напомнил, что Россия прекращала огонь на Украине без предварительных условий еще весной 2022 года и даже отвела войска от Киева, однако эти шаги не привели к разрешению конфликта.

Министр указал, что Россия надеется на достижение именно устойчивого мира, а не новых поводов для длительных военных и финансовых вливаний в киевский режим. По мнению Лаврова, такие западные действия направлены против России и только затягивают процесс урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и Трампа в Анкоридже Россия поддержала предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф доставил в Москву за неделю до саммита. Москва также отметила, что ей нужны гарантии конкретных результатов предстоящей встречи президентов России и США. Лавров подчеркнул, что перспективы саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны, которая была инициатором встречи.