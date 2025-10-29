  • Новость часаСилы ПВО уничтожили над Белгородской областью и Крымом пять БПЛА
    Россия научилась создавать военные цунами
    Комбриг ВСУ Дзерин пил шампанское во Львове во время гибели своих солдат в «мясных штурмах»
    Toyota провела тайные переговоры с дилерами России
    Пригожин: Пугачева лично попросила не допускать Валерию на ТВ
    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить запрет на СПГ из России
    Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
    Сирия признала независимость и суверенитет Косова
    Прокурор запросил пожизненное заключение обвиняемым в теракте на Крымском мосту
    В Ростовской области объяснили появление табличек «Малоимущие» и «СВО» в школе
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    29 октября 2025, 21:28 • Новости дня

    Украина объявила о закрытии посольства на Кубе

    МИД Украины объявил о закрытии посольства на Кубе в этом году

    Украина объявила о закрытии посольства на Кубе
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатическое представительство Украины на Кубе прекратит работу до конца текущего года, а уровень отношений между странами будет снижен, заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига.

    О решении закрыть посольство Украины в Гаване и понизить уровень дипломатических отношений с Кубой сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига, передает ТАСС.

    «В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений», – заявил Сибига в телеграм-канале ведомства.

    Министр напомнил, что Украина голосовала против резолюции Генассамблеи ООН о необходимости прекращения американской блокады Кубы. В украинском МИД пояснили, что этот шаг не является неожиданным, учитывая укрепление связей между Кубой и Россией в последнее время.

    По словам представителя министерства, дальнейшие контакты между странами будут проходить на уровне поверенных в делах. Киев отметил, что продолжит следить за позицией Гаваны по ряду международных вопросов, в том числе по вопросам, которые касаются интересов Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой, что открывает возможность размещения на острове современных наступательных ракетных комплексов. Почетный консул Ливана в Перу Хамед Мухьедин Абу Захр отметил, что жители Перу, Кубы, Венесуэлы, Эквадора и Боливии поддерживают проведение Россией специальной военной операции на Украине.

    28 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона

    Хинштейн призвал Балицкого извиниться за слова о жителях Курской области

    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона
    @ Александр Кряжев, Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что глава Запорожской области Евгений Балицкий должен извиниться за слова о том, что «куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ».

    «С удивлением и недоумением увидел выступление своего коллеги, губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Он обвинил курян в том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ», – заявил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн подчеркнул, что подобные публичные выступления среди официальных лиц недопустимы даже в мирное время, не говоря уже о нынешних условиях спецоперации на Украине, когда слова могут использоваться врагами для дестабилизации ситуации. Хинштейн назвал заявления Балицкого абсолютно неприемлемыми.

    «Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – заявил он.

    Как пишет «Московский комсомолец», поводом для резкого ответа Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказал об успехах в обороне Запорожской области. При этом Балицкий ошибочно назвал жителей Курской «курчанами»: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».

    Это уже не первый скандал с действиями или заявлениями Балицкого в последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России  Элла Памфилова заявила, что Балицкий превысил должностные полномочия, осовбодив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко. Памфилова также  направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах.

    Комментируя эту ситуацию, политолог Евгений Минченко заявил, что если Балицкий продолжит использовать методы украинского «политикума», то его могут ждать неприятные последствия.

    29 октября 2025, 04:09 • Новости дня
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп ранее уже признавал, что «нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня», но «опять ушел на позиции», которые «давно уже отработаны», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Москва рассчитывает на преобладание у Вашингтона логики долгосрочного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    «Президент Трамп после Аляски неоднократно – и до Аляски, кстати, – говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», – сказал Лавров.

    Министр выразил удивление по поводу того, что Трамп вновь занял уже «отработанные» позиции по этой теме. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициативы по прекращению огня отражают лишь стремление Евросоюза и киевской власти получить временную передышку для пополнения запасов оружия.

    По словам главы МИД, в ситуации вокруг Палестины администрацией Трампа не ставилось на первое место мгновенное прекращение огня, велись переговоры о приемлемых условиях перемирия.

    Лавров напомнил, что Россия прекращала огонь на Украине без предварительных условий еще весной 2022 года и даже отвела войска от Киева, однако эти шаги не привели к разрешению конфликта.

    Министр указал, что Россия надеется на достижение именно устойчивого мира, а не новых поводов для длительных военных и финансовых вливаний в киевский режим. По мнению Лаврова, такие западные действия направлены против России и только затягивают процесс урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и Трампа в Анкоридже Россия поддержала предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф доставил в Москву за неделю до саммита. Москва также отметила, что ей нужны гарантии конкретных результатов предстоящей встречи президентов России и США. Лавров подчеркнул, что перспективы саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны, которая была инициатором встречи.

    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    29 октября 2025, 13:16 • Новости дня
    Компания Зеленского купила ранчо в США в четыре раза больше Нью-Йорка

    СМИ: Компания Зеленского купила ранчо в Вайоминге за 79 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Кипрская компания, связанная с Владимиром Зеленским, приобрела ранчо в американском штате Вайоминг площадью 3700 кв. км, что почти в четыре раза больше Нью-Йорка.

    Площадь ранчо Pathfinder в Вайоминге составляет 916 тыс. акров, или 3700 кв. километров, передает 360 со ссылкой на Telegram-канал «Голос Мордора».

    Земельный участок в четыре раза превышает площадь Нью-Йорка, отмечено в публикации.

    В качестве покупателя на официальном сайте Swan Land Company указана кипрская компания Davegra Ltd, ассоциированная с Владимиром Зеленским с 2021 года. Сумма сделки составила 79 млн долларов.

    Сообщается, что если эта покупка и была, то она позволяет Зеленскому войти в десятку крупнейших частных землевладельцев в США.

    Ранее турецкие СМИ писали, что окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит значительные суммы в ОАЭ.

    Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский ежемесячно отправляет около 50 млн долларов в банк в Саудовской Аравии.

    До этого Вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не смогла найти покупателя после выставления на продажу, несмотря на предложения за 2,5–3 млн евро.

    В марте СМИ писали, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании за более чем 1 млрд евро.

    29 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские формирования оказались окружены и полностью заблокированы в городах Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР, заявил президент России Владимир Путин.

    «В двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокирован, в окружении», – сказал глава государства во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске. Сообщалось, что около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Напомним, на стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    29 октября 2025, 00:34 • Новости дня
    Балицкий принес извинения жителям Курской области
    Балицкий принес извинения жителям Курской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий, объясняя свои высказывания о вторжения ВСУ в Курскую область, принес извинения жителям региона и заявил, что критика в адрес «курчан» была направлена против бывшего руководства области, которое обвиняют в хищении при строительстве фортификационных сооружений.

    Балицкий заявил в Telegram, что хочет «разъяснить свою позицию». Он уточнил, что, говоря о «курчанах», имел в виду не всех жителей региона, а представителей бывшего руководства области, которых обвиняют в хищении 1 млрд рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. Эти люди, по его словам, «непосредственно виновны» в ситуации в Курской области.

    «Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной. Мы с первого дня специальной военной операции чувствуем поддержку всей страны и жителей Курской области и продолжаем поддерживать друг друга», – заявил он.

    Он выразил надежду, что жители области поймут его позицию, отметив, что «самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и её жителей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал извинений от главы Запорожской области за слова о том, что куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ. Поводом для слов Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказывал об успехах в обороне Запорожской области: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».

    Напомним, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Смирнов пошел на сделку со следствием и признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам о строительстве фортификаций. Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев также признал свою вину в растрате.

    Что касается самого Балицкого, это не первый скандал с ним за последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что губернатор Запорожской области превысил должностные полномочия, освободив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко.

    29 октября 2025, 12:54 • Новости дня
    Мэр Ивано-Франковска похвастался службой деда в дивизии СС «Галичина»
    Мэр Ивано-Франковска похвастался службой деда в дивизии СС «Галичина»
    @ mvk.if.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично признал, что его дед во время Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина», сообщило агентство «Украинские новости».

    Марцинкив признался в интервью агентству «Украинские новости» в приверженности бандеровской идеологии, сообщает ТАСС.

    Также Марцинкив рассказал, что его родной дядя по материнской линии в послевоенные годы состоял в Службе безопасности ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в России), но погиб, подорвавшись на гранате в 1946 году. По его словам, дед был военкомом дивизии СС «Галичина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила подробные признания участника Волынской резни. ФСБ раскрыла данные о подрывной деятельности ОУН в армии. ФСБ представила архив о предотвращении мятежа бандеровцев в Красной армии.

    29 октября 2025, 07:29 • Новости дня
    В ЕС обеспокоились ростом числа молодых мужчин-беженцев с Украины
    В ЕС обеспокоились ростом числа молодых мужчин-беженцев с Украины
    @ Igor Golovniov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С момента смягчения Киевом ограничений на выезд, в Польшу и ФРГ за два месяца приехали почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины, пишет газета Politico со ссылкой на местных политиков.

    Власти Германии и Польши выразили обеспокоенность резким увеличением притока молодых мужчин-беженцев с Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico и мнения местных политиков. Основанием для роста количества прибывших стало решение украинского правительства, которое в конце августа разрешило выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Это вызвало массовый поток молодых людей, стремящихся уехать из страны, что подтверждают видеозаписи в украинских соцсетях.

    До этого с начала спецоперации на Украине для мужчин от 18 до 60 лет действовал запрет на выезд из страны, за нарушение которого предусматривалась уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. После ослабления правил только в Польшу за два месяца приехало 98,5 тыс. украинских мужчин этой возрастной группы, хотя ранее с января по август их число составляло 45,3 тыс.

    Немецкие и польские политики выражают недовольство этим наплывом. Спикер по внешней политике фракции ХДС/ХСС бундестага Юрген Хардт заявил, что Берлин не заинтересован в том, чтобы «молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну». В Politico отмечают, что теперь в обеих странах обсуждают ужесточение отношения к новоприбывшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова предложила направить беженцев с Украины охранять Гренландию. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние на миллионы фунтов благодаря долгосрочному государственному контракту по расселению и поддержке беженцев.

    29 октября 2025, 10:53 • Новости дня
    MWM: На Украине осталось 30% пригодных к бою танков
    MWM: На Украине осталось 30% пригодных к бою танков
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые возможности украинских танковых подразделений сильно сократились, поскольку пригодными к эксплуатации остаются лишь 20-30% всей техники, несмотря на усилия по ремонту, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

    По оценкам журнала MWM, у вооруженных сил Украины осталось всего 20-30% танков, которые можно использовать в бою. Украинские танковые батальоны столкнулись с острой нехваткой техники и вооружений в результате больших потерь и сложностей с восстановлением машин, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что командование ВСУ вынуждено применять оставшиеся танки для поддержки пехоты, что приводит к дальнейшим потерям.

    «Поскольку украинская техника находится в поле зрения, выполняя такие маневры, ее с легкостью атакуют беспилотники», – отмечает журнал.

    Попытки компенсировать потерю танков за счет увеличения оборонных расходов и поставок из стран Запада не приносят результата. Поддержка союзников и запчасти для ремонта не изменяют ситуацию в украинских танковых подразделениях, сообщает Military Watch Magazine.

    Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы осуществит дополнительные продажи оружия странам Европы для поддержки Киева на сумму 2 млрд долларов.

    Страны НАТО усилили давление на союзников по вопросу поставок американского вооружения для Украины.

    Минобороны России отметило, что с начала спецоперации уничтожили 25 710 танков и других бронемашин Украины.

    29 октября 2025, 14:02 • Новости дня
    Медведчук: Зеленский может спасти жизнь военным в котлах Красноармейска и Купянска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский упустил шанс уйти из Донбасса с достоинством, а теперь украинские военные оказываются в окружении.

    Ситуация с новыми котлами в Донбассе стала для украинского руководства крайне болезненной. Виктор Медведчук отметил в своей статье, что недавний визит Владимира Зеленского в Вашингтон и его попытки получить поддержку Запада успехом не увенчались. По мнению политика, Зеленский оказался «профаном» в военном деле, неспособным разумно реагировать на происходящее.

    Медведчук подчеркнул, что у украинского президента была возможность уйти из Донбасса с достоинством и начать переговоры о мире, однако он отказался от этого шага. Теперь, считает лидер движения, Зеленский вынужден отдавать оставшиеся территории Донбасса с позором и неоправданными жертвами среди военных.

    «Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие. Это даст огромный импульс переговорному процессу, а попавшие в плен вернутся домой к своим семьям и родным», – заявил Медведчук в ходе выступления.

    Кроме того, политик раскритиковал украинское командование за коррупцию и некомпетентность, а Зеленского обвинил в опасных личных амбициях, сравнив его с Гитлером.

    «Он, как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость. Но именно эти качества делают его необычайно опасным для украинских граждан, человек с такими качествами может принести украинскому народу только новые жертвы и страдания», – написал политик.

    Медведчук призвал военнослужащих ВСУ задуматься о своих жизнях и воспользоваться предложением президента России Владимира Путина сложить оружие.

    Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сталкиваются с трудностями в Красноармейске и ближайших районах на фоне ожесточенных боев и проблем с логистикой.

    Военный эксперт Андрей Кошкин сказал, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, им следует сдаваться в плен, чтобы спасти себе жизни.

    29 октября 2025, 03:32 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении четвертого беспилотника на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении четвертого беспилотника на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С начала суток силы ПВО сбили четвертый беспилотник, летевший на Москву, следует из сообщения мэра Сергея Собянина.

    «Уничтожен ещеодин вражеский БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны сбиты три беспилотника, летевших в сторону столицы.

    29 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Вишневое в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Великомихайловки, Новоалександровки в Днепропетровской области, Нового, Успеновки и Яблоково в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину, американскую 155-мм гаубицу М777 и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Садков и Хотени в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Волчанском, Волчанскими Хуторами и Покаляным в Харьковской области.

    ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, бронетранспортер и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также три склада матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска-Узлового, Куриловки и Кучеровки в Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска Харьковской области.

    Пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка в Харьковской области для деблокирования окруженных формирований ВСУ восточнее Купянска.

    Проводятся мероприятия по убеждению окруженных украинских военнослужащих отказаться от сопротивления и сдаться в плен. Группа боевиков из 12 человек уже сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. Прорабатываются варианты их безопасного вывода.

    За минувшие сутки в районе Купянска уничтожено до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц военной техники, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV.

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Васюковки, Дроновки, Закотного, Петровского, Плещеевки, Свято-Покровского и Северска в ДНР.

    При этом противник потерял до 355 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак» и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция, два склада с боеприпасами и три склада матсредств, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, аэромобильной, трех штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Белицкого, Доброполья, Новониколаевки, Розы Люксембург, Торецкого в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала и в микрорайоне «Железнодорожный», закрепляются на территории городской промзоны.

    На юге города, после освобождения микрорайона «Троянда», подразделения 2-й армии продвинулись в Гнатовке (ДНР), проводится ее зачистка.

    Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части Димитрова (ДНР), проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6.

    Пресечена попытка противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино. Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

    При этом были уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, пикап и артиллерийское орудие.

    Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 480 военнослужащих, машина пехоты, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.

    В конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    Президент России Владимир Путин поздравил с успехами военных объединенной группировки войск.

    28 октября 2025, 23:59 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ в Брянской области погибла женщина и пострадал ребенок
    В результате атаки ВСУ в Брянской области погибла женщина и пострадал ребенок
    @ Департамент здравоохранения Брянской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского беспилотника и возникшего пожара в Выгоничском районе погибла женщина, девочка была госпитализирована, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Очередные зверские и бесчеловечные преступления ВСУ против мирных жителей! В результате террористической атаки уконацистов с помощью БпЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома», – сообщил Богомаз в Telegram.

    В результате инцидента погибла мирная жительница. 14-летняя девочка получила ранения, ее экстренно доставили в детскую областную больницу, где была оказана вся необходимая медицинская помощь.

    Богомаз выразил глубокие соболезнования родным погибшей женщины и пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления. Семье предоставят всю необходимую поддержку и материальную помощь, подчеркнул губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль, в результате чего три женщины были госпитализированы с осколочными ранениями.

    29 октября 2025, 11:27 • Новости дня
    Нацполиция Украины: Экс-мэру Одессы Труханову грозит до восьми лет тюрьмы

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову грозит до восьми лет тюрьмы по обвинению в служебной халатности после трагического потопа в сентябре, сообщила Нацполиция Украины.

    Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале информировала о предъявлении обвинений девяти фигурантам дела о служебной халатности. В числе обвиняемых – бывший мэр Одессы и двое его заместителей. Им всем грозит до восьми лет заключения, передает ТАСС.

    Имена официально не называются, однако обстоятельства дела совпадают с ситуацией вокруг Геннадия Труханова, который ранее был отстранен от должности и лишен гражданства Украины.

    В офисе генерального прокурора заявили, что Труханов, по имеющимся данным, ненадлежащим образом выполнял служебные обязанности и не обеспечил нормальную работу инженерных сетей города. По их версии, именно это стало причиной того, что 30 сентября во время сильных дождей система водоотведения не справилась. В результате подтопления погибли девять человек. Нацполиция фактически подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о выдвижении Труханову обвинений.

    Ранее Труханов получил официальное подозрение в служебной халатности.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова.

    В Одессе городскую военную администрацию возглавил Сергей Лысак.

    Эксперт Сергей Миркин предположил, что одесситам отправили гауляйтера из-за опасений Зеленского перед новым майданом

    29 октября 2025, 14:14 • Новости дня
    Вэнс заявил о смене оценки перспектив урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что еще полгода назад не видел возможности завершения конфликта между Россией и Украиной.

    В интервью New York Post Вэнс сообщил, что еще полгода назад считал, что боевые действия могут продолжаться даже через 15 лет, передает РИА «Новости».

    «Если бы спросили меня шесть месяцев назад или около того, я бы сказал, что боевые действия между ними никогда не закончатся... через 15 лет они все бы еще вели боевые действия... если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – отметил Вэнс.

    Он уточнил, что за последний месяц его мнение изменилось, так как в вопросе урегулирования «достигнут невероятный прогресс».

    Ранее президент США Дональд Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы.

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что урегулирование украинского конфликта включает всего несколько элементов: гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины.

    28 октября 2025, 23:22 • Новости дня
    ПВО сбила 57 украинских беспилотников за три часа над регионами России
    ПВО сбила 57 украинских беспилотников за три часа над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотников самолетного типа, атаковавших различные регионы страны, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 20.00 до 23.00 мск наибольшее число дронов – 35 – было сбито над Брянской областью. Кроме того, девять аппаратов были уничтожены над Ростовской областью, четыре – над Калужской областью и четыре – над Тульской областью. В Московском регионе зафиксировано уничтожение четырех беспилотников, причем три из них направлялись на Москву. Также силами ПВО был ликвидирован один беспилотник над территорией Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные расчеты ПВО сбили 15 украинских беспилотников разных типов в период с 15.00 до 20.00 над несколькими областями страны.

    Главное
    Шор обвинил власти Молдавии в работе на разрушение государства
    США сняли санкции с Милорада Додика и его семьи
    ФРС США снизила ставку до 3,75–4% годовых
    Дело актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков передали в суд
    В России владельцы iPhone оказались главной мишенью мошенников
    Петербуржец попросился в тюрьму из-за холодов на улице
    Психолог объяснил переход Радведы Поклонской от православия к неоязычеству

    Индия нервирует США партнерством с Россией в небе

    Индия, которая смогла отказать США и продолжить закупать российскую нефть, пошла дальше. Теперь она рассчитывает на тесное сотрудничество в гражданской авиации с Россией, которая совершила настоящую революцию в отрасли. Вместо закрытия производств, Россия поднялась на новый уникальный авиационный уровень, которому завидуют в США и ЕС. Какие дела у Индии с Россией в авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Перейти в раздел

    Какая литература поможет разобраться в причинах СВО

    МИД России посоветовал певице Алле Пугачевой и другим релокантам прочесть книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, подобная литература открывает глаза и рассказывает правду об «украинстве». Какие еще книги помогут разобраться в корнях и причинах конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Выживание Украины зимой повисло на волоске

    «Эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих», заявляют на Украине. От жителей Киева требуют «иметь запас воды, продуктов питания длительного хранения и теплые вещи». В каком состоянии Украина входит в зимний сезон с точки зрения запасов угля и газа – и почему перед киевским режимом стоит тяжелый выбор между заботой о населении или промышленности? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации