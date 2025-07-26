Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, жители Перу, Кубы, Венесуэлы, Эквадора и Боливии поддерживают проведение Россией специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости». «Я хочу сказать, что Перу, Куба, Венесуэла, Эквадор, Боливия – все они за военную операцию, и они поддерживают... Никто не хочет, чтобы фашизм еще раз появился», – отметил Абу Захр.

Абу Захр подчеркнул, что мнение простых граждан отличается от официальной позиции властей этих стран, которые стремятся сохранять нейтралитет относительно ситуации на Украине. Он напомнил, что поддержка спецоперации среди южноамериканцев связана с памятью о борьбе с фашизмом и желанием не допустить его повторения.

Консул посетил Донецкую Народную Республику в рамках гуманитарной миссии «Мост солидарности Ливан-Донбасс». В ходе визита были доставлены 13 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР. Волонтеры осмотрели восстановленные школы, завод «Азовсталь», Иверский монастырь и медицинский центр, а также предложили привлечь ливанских медиков и студентов к обмену опытом с донецкими коллегами.

В завершение поездки участники миссии высадили ливанские кедры в Ясиноватой и Мариуполе, подчеркнув тем самым дружбу между народами Ливана и России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы задержали семь иностранных наемников по подозрению в подготовке терактов. Трое из задержанных прибыли с Украины. Российские СМИ показали видео с нательной камеры латиноамериканского наемника ВСУ, уничтоженного в районе Часового Яра на Донбассе.