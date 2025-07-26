  • Новость часаРоссийские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
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    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины
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    Патрушев предупредил о сокрушительном ответе на агрессию против Калининграда
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    26 июля 2025, 13:28 • Новости дня

    Консул Ливана заявил о поддержке СВО странами Южной Америки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почетный консул Ливана в Перу Хамед Мухьедин Абу Захр сообщил о поддержке спецоперации жителями пяти южноамериканских стран, подчеркнув отличие их мнений от позиций властей.

    По его словам, жители Перу, Кубы, Венесуэлы, Эквадора и Боливии поддерживают проведение Россией специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости». «Я хочу сказать, что Перу, Куба, Венесуэла, Эквадор, Боливия – все они за военную операцию, и они поддерживают... Никто не хочет, чтобы фашизм еще раз появился», – отметил Абу Захр.

    Абу Захр подчеркнул, что мнение простых граждан отличается от официальной позиции властей этих стран, которые стремятся сохранять нейтралитет относительно ситуации на Украине. Он напомнил, что поддержка спецоперации среди южноамериканцев связана с памятью о борьбе с фашизмом и желанием не допустить его повторения.

    Консул посетил Донецкую Народную Республику в рамках гуманитарной миссии «Мост солидарности Ливан-Донбасс». В ходе визита были доставлены 13 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР. Волонтеры осмотрели восстановленные школы, завод «Азовсталь», Иверский монастырь и медицинский центр, а также предложили привлечь ливанских медиков и студентов к обмену опытом с донецкими коллегами.

    В завершение поездки участники миссии высадили ливанские кедры в Ясиноватой и Мариуполе, подчеркнув тем самым дружбу между народами Ливана и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы задержали семь иностранных наемников по подозрению в подготовке терактов. Трое из задержанных прибыли с Украины. Российские СМИ показали видео с нательной камеры латиноамериканского наемника ВСУ, уничтоженного в районе Часового Яра на Донбассе.

    25 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    @ Gregorio Borgia/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим пытается «спасти шкуру» своего лидера Владимира Зеленского и ради этого готов пожертвовать Украиной, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру (Владимира) Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос». – приводит слова Полянского РИА «Новости».

    Он заявил, что данный вопрос планируется обсудить на заседании Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу попыток срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле. В миссии Пакистана при ООН, которая председательствует в Совбезе в июле, подтвердили назначение заседания на 31 июля, оно начнется в 17.00 мск (10.00 по времени Нью-Йорка).

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

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    25 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    Белоусов сообщил о продвижении ВС России на Октябрьском направлении

    Белоусов заявил о продвижении 5-й мотострелковой бригады ВС РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают наступательные действия на Октябрьском направлении, добившись улучшения позиций, как отметил глава Минобороны РФ.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, передает ТАСС.

    Белоусов подчеркнул, что «воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач».

    Выступая перед бойцами, министр особо отметил их вклад в освобождение населенного пункта Новоэкономическое в ДНР и поблагодарил военных за проявленное мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили Варачино в Сумской области. Беспилотники «Герань-2» нанесли удар по складам 117-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотой Колодезь на Октябрьском направлении. Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    25 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Военкор Гавриш рассказал о начале боев в Красноармейске

    Военкор Гавриш сообщил о боях в городской застройке Красноармейска

    Военкор Гавриш рассказал о начале боев в Красноармейске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вошли в Красноармейск (Покровск), где уже начались ожесточенные бои в городской застройке, сообщил военкор Алексей Гавриш в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Российские войска продолжают активное наступление на Красноармейск (Покровск) в ДНР, сообщил военкор Алексей Гавриш в эфире программы «60 минут», передает «Россия 1». По его словам, бойцы ВС России уже ведут бои в городской застройке, штурм города не прекращается ни на минуту.

    Гавриш сообщил, что российские военные закрепились в центре села Зверево и, продвигаясь через поселок Леонтовичи, смогли пройти узкой полосой до застроек самого Красноармейска.

    Военкор отметил, что у ВСУ наблюдается катастрофическая нехватка пехоты, украинские силы в основном сдерживают наступление российской армии с помощью беспилотников. Гавриш предположил, что Красноармейск будет освобождаться по секторам: город «будет нарезаться на «пирог» и секторами будет освобождаться».

    Также он сообщил, что бои идут не только в самом городе, но и в его окрестностях – в районах населенных пунктов Чунишино, Удачное и Мирноград.

    Ранее сообщалось, что на окраинах Красноармейска в ДНР начались ожесточенные бои. Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске.

    Подполье сообщило о массовом отказе бойцов ВСУ отправляться под Красноармейск.

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    25 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Герасимов (внесен в список террористов в России) из Чебоксар, который сбежал на Украину, чтобы вступить в ВСУ и участвовать в боях против российских войск, был выдан Киевом российской стороне в рамках обмена пленными, сообщают информационные агентства.

    21-летний студент добровольно пересек границу, чтобы вступить в ВСУ. При этом он отказался участвовать в боевых действиях до заключения контракта с ВСУ. В результате он девять месяцев находился в миграционном лагере, а затем украинский суд постановил выдворить его из страны, передает ИА «Регнум».

    В мае 2025 года Киев включил его в список из 120 гражданских, возвращенных России в рамках обмена пленными. Сейчас он находится в следственном изоляторе, его внесли в перечень террористов.

    Мужчина, долгое время общавшийся с россиянином, рассказал, что тот верил в общение с «духом дерева». А отец россиянина в разговоре с журналистами пригрозил «черной магией»: «Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия и Украина провели первую передачу пленных в рамках обмена «1000 на 1000». В результате обмена в Россию были возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Российская сторона также передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

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    26 июля 2025, 03:54 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове прозвучала серия из десяти взрывов, также взрывы произошли в Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Несколько взрывов произошли в Киевском районе Харькова, передает ТАСС.

    Новые взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске). Кроме того, взрывы произошли в городе Шостка Сумской области.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что в Днепре и Каменском (Днепропетровске и Днепродзержинске) зафиксированы «мощные взрывы и пожары». В частности, горит здание ТЦ, которое использовалось для изготовления беспилотников.

    Напомним, украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровске.

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    26 июля 2025, 07:34 • Новости дня
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Голубовки и Бойковки
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Голубовки и Бойковки
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные заняли Голубовку под Купянском в Харьковской области Украины, а также Бойковку в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, армия России улучшила тактическое положение в северной части Радьковки, «действовала в районе Московки». «Также нашими войсками была занята Голубовка. На данный момент идет зачистка местности», – приводит его слова ТАСС.

    Марочко уточнил, что зачистка местности необходима для дальнейшего выравнивания линии фронта у Голубовки, после чего возможно продвижение российских подразделений к Купянску. Он отметил, что в окрестностях Купянска Киев сосредоточил до трех бригад ВСУ.

    Также российские военные после освобождения Новоторецкого быстро вошли в соседнюю Бойковку в ДНР, где сейчас продолжается зачистка. Эксперт отметил, что основные силы ВСУ покинули населенный пункт, однако отдельные отряды еще присутствуют в окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Вооруженные силы Украины вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления.

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    26 июля 2025, 05:43 • Новости дня
    Сырский назвал пять «самых горячих направлений» на фронте для ВСУ
    Сырский назвал пять «самых горячих направлений» на фронте для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал пять направлений на фронте, где сложилась наиболее напряженная обстановка для ВСУ.

    Сырский отметил, что он подробно рассказал о ситуации на фронте во время заседания ставки верховного главнокомандующего Украины. Он назвал « самые горячие направления» для ВСУ. По его словам, наиболее напряженная ситуация сейчас на Покровском (под Красноармейском ДНР), Новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области Украины), Северослобожанском (север Сумской области Украины), Добропольском (северо-запад ДНР) и Лиманском (север ДНР) направлениях, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский накануне заявил, что ситуация для вооруженных сил Украины на участке фронта возле Красноармейска остается наиболее напряженной.


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    26 июля 2025, 01:21 • Новости дня
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты считают маловероятным, что президент США Дональд Трамп реализует угрозы введения новых пошлин против покупателей российской нефти, сообщает Reuters.

    Эксперты, опрошенные Reuters, заявили о маловероятности введения Соединенными Штатами пошлин, несмотря на недавние угрозы Трампа, передает ТАСС.

    По словам главы отдела оценки геополитических рисков Rapidan Energy Group Фернандо Феррейры, вторичные пошлины представляют собой слишком грубый инструмент для американской администрации.

    Феррейра предупредил, что это так называемый «ядерный вариант», который фактически означает удаление с рынка 4,5 млн баррелей нефти в день и разрыв торговых связей США с различными странами, закупающими топливо у России. Эксперт подчеркнул, что подобный сценарий грозит резким ростом цен на нефть и обвалом мировой экономики.

    Старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Клэй Сигл выразил аналогичное мнение, отметив, что подобные пошлины могут вызвать перебои с поставками топлива и повышение его стоимости.

    Он также подчеркнул, что Трамп крайне чувствителен к высоким ценам на нефть и, вероятно, будет избегать шагов, способных привести к их росту. Сигл добавил, что как торговые партнеры США, так и трейдеры в основном воспринимают заявления Трампа о пошлинах как «работу на публику».

    В материале отмечается, что аналогичные угрозы Трамп ранее уже озвучивал в адрес Венесуэлы, однако они так и не были реализованы и не повлияли на закупки венесуэльской нефти Китаем, оставшись лишь на бумаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. L'Express пишет, что Трамп не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума.

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    26 июля 2025, 09:57 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлете к Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два беспилотных летательных аппарата были нейтрализованы при попытке подлета к столице, обломки обнаружили и исследуют сотрудники экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли к местам падения обломков беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отработали по 15 дронам ВСУ, летевшим на Москву. Сергей Собянин сообщил о падении обломков беспилотника в Зеленограде.

    Система ПВО ранее сбила вражеский БПЛА при подлете к столице.

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    26 июля 2025, 07:43 • Новости дня
    Жертвами атаки БПЛА на Ростовскую область стали два человека

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника в Зимовниковском районе два человека погибли, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека. Их личность сейчас устанавливается», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Трагедия произошла рядом с трассой Зимовники – Ремонтное – Элиста. На место происшествия прибыли специалисты, сообщил глава региона.

    Ночью атаки БПЛА были отражены в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах.

    В хуторе Чукаринский Шолоховского района падение беспилотника нарушило энергоснабжение домов. Повреждены фасад и кровля одного из жилых домов, выбиты стекла, пострадали постройки во дворе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне движение пассажирских поездов на территории Ростовской области и Краснодарского края оказалось нарушено из-за повреждения контактных сетей, вызванного падением обломков беспилотников.

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    25 июля 2025, 22:33 • Новости дня
    Турция выразила надежду на скорое промежуточное решение конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе переговоров в Стамбуле делегации России и Украины проявляют стремление к консенсусу, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, добавив, что возможно будет достичь промежуточного решения конфликта в скором времени.

    Фидан отметил, что стороны уже пришли к принципиальному согласию относительно необходимости организации встречи на высшем уровне. При этом министр подчеркнул: Москва и Киев пока подходят к проведению такой встречи с разных позиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.

    По его словам, несмотря на медленный ход дискуссий, сохраняется вероятность скорого достижения промежуточного соглашения по урегулированию конфликта: «Я верю, что возможно будет достичь промежуточного решения, если (переговоры) продолжатся так же».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. На встрече обсуждались проекты меморандумов по урегулированию конфликта. Российская сторона констатировала, что позиции Москвы и Киева все еще остаются далекими.

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    25 июля 2025, 22:17 • Новости дня
    Украинские БПЛА дважды атаковали АЗС в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    После первой атаки украинского БПЛА на автозаправочную станцию на хуторе Фонов, в результате которой пострадал один человек, ВСУ повторно атаковали станцию, пострадали еще три человека, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что БПЛА атаковал автозаправочную станцию на хуторе Фонов Рыльского района. 53-летний мужчина получил легкое рассечение кожи, были повреждены три машины.

    Позднее украинский дрон нанес повторный удар по АЗС, который привел к возгоранию топливораздаточных колонок. В результате 37-летняя женщина получила «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму», 51-летняя женщина – закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а 49-летний мужчина – «ранение головы, груди, рук и ног». Пожар потушили сотрудники АЗС.

    Кроме того, в деревне Гирьи Беловского района дрон атаковал движущийся мотоцикл, 51-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. В селе Борщень Большесолдатского района комбайн подорвался на мине, 36-летний водитель получил осколочное ранение головы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в результате вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году погибли более 330 мирных жителей.

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    26 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, изготавливающим комплектующие для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества.

    Цель удара была достигнута, в итоге все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Напомним, ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Кроме того ВС России нанесли поражение цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ. В четверг ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине.

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    26 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    Большинство командиров ВСУ покинули Красноармейск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование эвакуировало офицеров из Красноармейска на фоне боев у города, а рядовые военные ищут пути для отступления, сообщил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

    По его словам, большая часть командиров Вооружённых сил Украины покинула Красноармейск (Покровск) Донецкой Народной Республики, где идут бои с подразделениями Вооружённых сил России, передает ТАСС. По словам Гагина, украинские солдаты деморализованы и сейчас ищут пути для бегства из города.

    Гагин заявил: «В Покровске идет наступательная операция. Они готовились к этому штурму, когда мы начнем штурмовать, эвакуировали все, что можно. Командиров там практически не осталось, гражданские сигнализируют, что оставшиеся силы ВСУ думают, как отступать». Он отметил, что украинские военные понимают неизбежность взятия города и обсуждают способы спастись, а также предположил, что вскоре они начнут массово покидать позиции.

    Эксперт отметил, что на этом направлении ВСУ испытывают кадровый дефицит. Он выразил уверенность, что гарнизон украинской армии в Красноармейске падет в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женское штурмовое подразделение ВСУ действует на красноармейском направлении и насчитывает примерно сто человек. Дронщики российского спецназа вынудили подразделения ВСУ отступить из-под Красноармейска. Украинские военные готовятся к уличным боям в Красноармейске.

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    25 июля 2025, 19:50 • Новости дня
    Российские военные уничтожили пункты ВСУ на Времевском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные провели серию высокоточных ударов по временным пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на Времевском направлении, сообщило Минобороны.

    Сообщается, что удары были нанесены средствами бомбардировочной авиации Воздушно-космических сил России в момент наибольшего скопления украинских военных, передает РИА «Новости».

    «Средствами авиационного поражения бомбардировочной авиации ВКС России была нанесена серия высокоточных ударов по выявленным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ на Времевском направлении в момент наибольшего скоплениям в них личного состава», – подчеркнули в министерстве.

    Ранее российские военные уничтожили пункт ВСУ у Родинского с помощью ФАБ-1500.

    Накануне «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском.

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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