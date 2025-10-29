  • Новость часаСирия признала независимость и суверенитет Косова
    Балицкий повторил ошибку гусей из басни Крылова
    Религиовед: Поклонская уловила патриотический интерес к неоязычеству
    Toyota провела тайные переговоры с дилерами России
    Дуров анонсировал запуск майнинга криптовалюты в Telegram
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин заявил о готовности пустить СМИ Украины и Запада к окруженным войскам ВСУ
    Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    26 комментариев
    29 октября 2025, 19:19

    Эксперт: Судьба военных ВСУ в Красноармейске и Купянске зависит от решений Зеленского

    Военный эксперт Козюлин: Зеленскому предстоит решить судьбу своих бойцов в Красноармейске и Купянске

    Эксперт: Судьба военных ВСУ в Красноармейске и Купянске зависит от решений Зеленского
    @ Anatolii Stepanov/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда придерживалась принципов гуманизма в рамках СВО. Москва часто предлагает Киеву вывести собственных военных из окружения, но чрезмерная гордость украинского руководства приводит к гибели многих солдат, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин высказался за допуск журналистов к окруженным в Купянске и Красноармейске частям ВСУ.

    «Предложение Владимира Путина допустить журналистов в Купянск и Красноармейск еще раз подтверждает приверженность Москвы принципам гуманизма. В наших силах завершить освобождение городов штурмом, но мы пытаемся сделать это с минимальными потерями обеих сторон», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Фактически, украинское руководство поставлено перед выбором: либо организуйте капитуляцию своих военных, либо готовьтесь к большому числу смертей. Пойти на первое офису Владимира Зеленского мешает банальная гордость и неспособность трезво оценивать положение дел на фронте», – говорит он.

    «Этому потворствуют и западные СМИ, которые наперебой пишут о том, что Россия якобы «привирает» о своих успехах. Мы же предлагаем всем желающим самим убедиться, что реально происходит в Купянске и Красноармейске. Пусть сомневающиеся присылают своих корреспондентов к этим городам – мы к этому готовы», – добавил собеседник.

    «Может быть, этот шаг и приблизит капитуляцию боевиков из ВСУ. В конечном счете, Россия уже выступала с подобными инициативами, например, в «Азовстали» и Курском приграничье. В первом случае Киев пошел на уступки, но во втором решил пойти на отказ. Посмотрим, хватит ли Украине духу не повторять собственных ошибок», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия в районе Купянска и Красноармейска на время, пока там будут представители мировых СМИ. Он уточнил, что данный вопрос уже обсуждался с командующими соответствующих группировок войск. По его мнению, это необходимо, чтобы журналисты «зашли и своими глазами увидели», что там происходит.

    Президент также подчеркнул, что в ходе посещения населенных пунктов корреспондентами принципиально важно не допустить «провокаций» со стороны Украины. «Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», – добавил Путин.

    Напомним, во время недавнего доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце оказался 31 батальон ВСУ.

    Он добавил, что также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии контролируют переправы ВСУ через реку Оскол южнее города. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

    28 октября 2025, 22:45
    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона

    Хинштейн призвал Балицкого извиниться за слова о жителях Курской области

    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона
    @ Александр Кряжев, Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что глава Запорожской области Евгений Балицкий должен извиниться за слова о том, что «куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ».

    «С удивлением и недоумением увидел выступление своего коллеги, губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Он обвинил курян в том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ», – заявил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн подчеркнул, что подобные публичные выступления среди официальных лиц недопустимы даже в мирное время, не говоря уже о нынешних условиях спецоперации на Украине, когда слова могут использоваться врагами для дестабилизации ситуации. Хинштейн назвал заявления Балицкого абсолютно неприемлемыми.

    «Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – заявил он.

    Как пишет «Московский комсомолец», поводом для резкого ответа Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказал об успехах в обороне Запорожской области. При этом Балицкий ошибочно назвал жителей Курской «курчанами»: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».

    Это уже не первый скандал с действиями или заявлениями Балицкого в последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России  Элла Памфилова заявила, что Балицкий превысил должностные полномочия, осовбодив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко. Памфилова также  направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах.

    Комментируя эту ситуацию, политолог Евгений Минченко заявил, что если Балицкий продолжит использовать методы украинского «политикума», то его могут ждать неприятные последствия.

    Комментарии (17)
    29 октября 2025, 14:55
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    @ Kremlin/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Путин подчеркнул, что испытания являются «огромным успехом», передает ТАСС.

    «Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат проше определенное количество времени», – заявил Путин.

    Президент охарактеризовал это событие как «огромный успех», отметив компактность ядерной установки аппарата. «Если там [в "Буревестнике"] в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке», – пояснил он.

    При этом Путин подчеркнул колоссальную мощь «Посейдона». По его словам, «мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат"». Глава государства напомнил, что «такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он ещё на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве», но уточнил, что «"Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности».

    Президент заявил об уникальности комплекса, которая, по его мнению, делает его неуязвимым. «И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует», – констатировал Владимир Путин.

    Ранее журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Комментарии (24)
    29 октября 2025, 20:15
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 12:20
    Скачко объяснил новый скандал с участием губернатора Балицкого

    Политолог Скачко: Упрек Балицкого курянам вызван карьеризмом и недальновидностью

    Скачко объяснил новый скандал с участием губернатора Балицкого
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Евгению Балицкому придется адаптироваться к реалиям российской политической системы. В противном случае он потеряет свою должность и пойдет «мести улицы». Пока же он проявляет себя недальновидно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Балицкий заявил, что «курчане» якобы не защитили Курскую область.

    «Активность губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и его упрек курянам, судя по всему, вызваны желанием показать, что он «самый русский» чиновник. Речь идет о карьеризме и в то же время элементарной несдержанности и недальновидности человека, который волею судеб оказался на таком высоком посту», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Аналитик отметил, что «кто-то должен приводить новые регионы к общероссийским стандартам». «В Москве было принято решение искать кадры на местах», – указал собеседник, приведя в качестве удачного примера главу ДНР Дениса Пушилина.

    У Балицкого же возникли проблемы в должности губернатора. Как полагает Скачко, связано это с тем, что чиновник – в прошлом представитель «Партии регионов», которая в определенной степени несет ответственность за то, что вместе с Виктором Януковичем «профукала» Украину.

    «Кремль вынужден применять в новых регионах выверенность и политическую деликатность. Губернатор Запорожской области, по всей видимости, рассчитывает на то, что его не отправят в отставку. Если же такое решение будет принято, то чиновник может начать «корчить» из себя оппозицию – это обыкновенная украинская традиция», – рассуждает он. «Впрочем, шансы, что Балицкий все-таки адаптируется к российской политической системе, есть. Ему придется либо умнеть и продолжать работать, либо подметать улицы», – заключил Скачко.

    Балицкий во время прямой линии 28 октября резко высказался в адрес курян. «Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам», – сказал Балицкий.

    На эти слова резко отреагировал курский губернатор Александр Хинштйен, назвав их «абсолютно неприемлемыми». «Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы … Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – написал Хинштейн.

    Позже Балицкий пояснил, что обращался не ко всем жителям региона, а к бывшему руководству, которое сейчас проходит по ряду уголовных дел, связанных со строительством фортификаций. «Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника», – написал он, выразив надежду, что куряне «поймут его позицию».

    Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более одного млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Смирнов пошел на сделку со следствием и признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам о строительстве фортификаций.

    Что касается самого Балицкого, это не первый скандал с ним за последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что губернатор Запорожской области превысил должностные полномочия, освободив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко.

    Политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что если чиновник не откажется в своей работе от правил украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы

    Комментарии (5)
    29 октября 2025, 04:09
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп ранее уже признавал, что «нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня», но «опять ушел на позиции», которые «давно уже отработаны», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Москва рассчитывает на преобладание у Вашингтона логики долгосрочного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    «Президент Трамп после Аляски неоднократно – и до Аляски, кстати, – говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», – сказал Лавров.

    Министр выразил удивление по поводу того, что Трамп вновь занял уже «отработанные» позиции по этой теме. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициативы по прекращению огня отражают лишь стремление Евросоюза и киевской власти получить временную передышку для пополнения запасов оружия.

    По словам главы МИД, в ситуации вокруг Палестины администрацией Трампа не ставилось на первое место мгновенное прекращение огня, велись переговоры о приемлемых условиях перемирия.

    Лавров напомнил, что Россия прекращала огонь на Украине без предварительных условий еще весной 2022 года и даже отвела войска от Киева, однако эти шаги не привели к разрешению конфликта.

    Министр указал, что Россия надеется на достижение именно устойчивого мира, а не новых поводов для длительных военных и финансовых вливаний в киевский режим. По мнению Лаврова, такие западные действия направлены против России и только затягивают процесс урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и Трампа в Анкоридже Россия поддержала предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф доставил в Москву за неделю до саммита. Москва также отметила, что ей нужны гарантии конкретных результатов предстоящей встречи президентов России и США. Лавров подчеркнул, что перспективы саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны, которая была инициатором встречи.

    Комментарии (11)
    29 октября 2025, 17:56
    Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
    Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ход испытаний новейшего подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, находился на личном контроле Владимира Путина. Несмотря на то, что президент не присутствовал на испытаниях лично, он получал оперативные сводки об их ходе и был детально ознакомлен с достигнутыми результатами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о нотификации США об испытаниях перспективных вооружений вроде «Буревестника» или «Посейдона» Песков подтвердил, что все обязательные процедуры выполняются, передает ТАСС.

    «Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, с соблюдением всех правил нотификации», – сообщил представитель Кремля.

    Он также уточнил, что президент России Владимир Путин лично не наблюдал за испытаниями аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, но был оперативно проинформирован о результатах, внимательно отслеживал ход событий и получал доклады.

    По словам Пескова, «Посейдон» является абсолютно новым шагом в области обеспечения безопасности страны.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    В среду российский лидер заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон», отметив, что мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат».

    Комментарии (7)
    29 октября 2025, 13:16
    Компания Зеленского купила ранчо в США в четыре раза больше Нью-Йорка

    СМИ: Компания Зеленского купила ранчо в Вайоминге за 79 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Кипрская компания, связанная с Владимиром Зеленским, приобрела ранчо в американском штате Вайоминг площадью 3700 кв. км, что почти в четыре раза больше Нью-Йорка.

    Площадь ранчо Pathfinder в Вайоминге составляет 916 тыс. акров, или 3700 кв. километров, передает 360 со ссылкой на Telegram-канал «Голос Мордора».

    Земельный участок в четыре раза превышает площадь Нью-Йорка, отмечено в публикации.

    В качестве покупателя на официальном сайте Swan Land Company указана кипрская компания Davegra Ltd, ассоциированная с Владимиром Зеленским с 2021 года. Сумма сделки составила 79 млн долларов.

    Сообщается, что если эта покупка и была, то она позволяет Зеленскому войти в десятку крупнейших частных землевладельцев в США.

    Ранее турецкие СМИ писали, что окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит значительные суммы в ОАЭ.

    Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский ежемесячно отправляет около 50 млн долларов в банк в Саудовской Аравии.

    До этого Вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не смогла найти покупателя после выставления на продажу, несмотря на предложения за 2,5–3 млн евро.

    В марте СМИ писали, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании за более чем 1 млрд евро.

    Комментарии (11)
    29 октября 2025, 00:34
    Балицкий принес извинения жителям Курской области
    Балицкий принес извинения жителям Курской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий, объясняя свои высказывания о вторжения ВСУ в Курскую область, принес извинения жителям региона и заявил, что критика в адрес «курчан» была направлена против бывшего руководства области, которое обвиняют в хищении при строительстве фортификационных сооружений.

    Балицкий заявил в Telegram, что хочет «разъяснить свою позицию». Он уточнил, что, говоря о «курчанах», имел в виду не всех жителей региона, а представителей бывшего руководства области, которых обвиняют в хищении 1 млрд рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. Эти люди, по его словам, «непосредственно виновны» в ситуации в Курской области.

    «Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной. Мы с первого дня специальной военной операции чувствуем поддержку всей страны и жителей Курской области и продолжаем поддерживать друг друга», – заявил он.

    Он выразил надежду, что жители области поймут его позицию, отметив, что «самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и её жителей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал извинений от главы Запорожской области за слова о том, что куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ. Поводом для слов Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказывал об успехах в обороне Запорожской области: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».

    Напомним, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Смирнов пошел на сделку со следствием и признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам о строительстве фортификаций. Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев также признал свою вину в растрате.

    Что касается самого Балицкого, это не первый скандал с ним за последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что губернатор Запорожской области превысил должностные полномочия, освободив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко.

    Комментарии (5)
    29 октября 2025, 15:19
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские формирования оказались окружены и полностью заблокированы в городах Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР, заявил президент России Владимир Путин.

    «В двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокирован, в окружении», – сказал глава государства во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске. Сообщалось, что около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Напомним, на стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    Комментарии (7)
    29 октября 2025, 12:54
    Мэр Ивано-Франковска похвастался службой деда в дивизии СС «Галичина»
    Мэр Ивано-Франковска похвастался службой деда в дивизии СС «Галичина»
    @ mvk.if.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично признал, что его дед во время Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина», сообщило агентство «Украинские новости».

    Марцинкив признался в интервью агентству «Украинские новости» в приверженности бандеровской идеологии, сообщает ТАСС.

    Также Марцинкив рассказал, что его родной дядя по материнской линии в послевоенные годы состоял в Службе безопасности ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в России), но погиб, подорвавшись на гранате в 1946 году. По его словам, дед был военкомом дивизии СС «Галичина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила подробные признания участника Волынской резни. ФСБ раскрыла данные о подрывной деятельности ОУН в армии. ФСБ представила архив о предотвращении мятежа бандеровцев в Красной армии.

    Комментарии (8)
    29 октября 2025, 15:25
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве сообщил о перспективах применения ядерных технологий, разработанных в рамках проекта «Буревестник».

    Глава государства отметил, что эти технологии в будущем можно использовать не только в оборонной сфере, но и в народном хозяйстве, а также в энергетическом обеспечении Арктики и лунной программе, передает РИА «Новости».

    «Совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой», – отметил Путин, говоря о комплексе «Буревестник». Глава государства подчеркнул, что разработка «имеет безусловные преимущества», и выразил уверенность, что «мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делали».

    Ключевым преимуществом новой технологии Путин назвал революционные характеристики ядерной двигательной установки. «Преимущества заключаются в том, что эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке, – в тысячу раз!» – заявил президент.

    Однако, по его словам, главный прорыв заключается в скорости запуска. «Но самое-то главное даже не в этом – самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд. Вот это огромное достижение», – констатировал Путин.

    Президент обозначил и конкретные области применения этих технологий в мирных целях. «И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применить в будущем при решении проблемы энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать», – сообщил он. При этом некоторые компоненты уже нашли свое применение: «И даже сейчас радиационно-защищенная электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах».

    Таким образом, отметил Владимир Путин, создание «Буревестника» является «прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве будущего».

    Ранее президент России заявил об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

    В среду Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Комментарии (11)
    29 октября 2025, 07:29
    В ЕС обеспокоились ростом числа молодых мужчин-беженцев с Украины
    В ЕС обеспокоились ростом числа молодых мужчин-беженцев с Украины
    @ Igor Golovniov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С момента смягчения Киевом ограничений на выезд, в Польшу и ФРГ за два месяца приехали почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины, пишет газета Politico со ссылкой на местных политиков.

    Власти Германии и Польши выразили обеспокоенность резким увеличением притока молодых мужчин-беженцев с Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico и мнения местных политиков. Основанием для роста количества прибывших стало решение украинского правительства, которое в конце августа разрешило выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Это вызвало массовый поток молодых людей, стремящихся уехать из страны, что подтверждают видеозаписи в украинских соцсетях.

    До этого с начала спецоперации на Украине для мужчин от 18 до 60 лет действовал запрет на выезд из страны, за нарушение которого предусматривалась уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. После ослабления правил только в Польшу за два месяца приехало 98,5 тыс. украинских мужчин этой возрастной группы, хотя ранее с января по август их число составляло 45,3 тыс.

    Немецкие и польские политики выражают недовольство этим наплывом. Спикер по внешней политике фракции ХДС/ХСС бундестага Юрген Хардт заявил, что Берлин не заинтересован в том, чтобы «молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну». В Politico отмечают, что теперь в обеих странах обсуждают ужесточение отношения к новоприбывшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова предложила направить беженцев с Украины охранять Гренландию. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние на миллионы фунтов благодаря долгосрочному государственному контракту по расселению и поддержке беженцев.

    Комментарии (2)
    29 октября 2025, 10:53
    MWM: На Украине осталось 30% пригодных к бою танков
    MWM: На Украине осталось 30% пригодных к бою танков
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые возможности украинских танковых подразделений сильно сократились, поскольку пригодными к эксплуатации остаются лишь 20-30% всей техники, несмотря на усилия по ремонту, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

    По оценкам журнала MWM, у вооруженных сил Украины осталось всего 20-30% танков, которые можно использовать в бою. Украинские танковые батальоны столкнулись с острой нехваткой техники и вооружений в результате больших потерь и сложностей с восстановлением машин, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что командование ВСУ вынуждено применять оставшиеся танки для поддержки пехоты, что приводит к дальнейшим потерям.

    «Поскольку украинская техника находится в поле зрения, выполняя такие маневры, ее с легкостью атакуют беспилотники», – отмечает журнал.

    Попытки компенсировать потерю танков за счет увеличения оборонных расходов и поставок из стран Запада не приносят результата. Поддержка союзников и запчасти для ремонта не изменяют ситуацию в украинских танковых подразделениях, сообщает Military Watch Magazine.

    Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы осуществит дополнительные продажи оружия странам Европы для поддержки Киева на сумму 2 млрд долларов.

    Страны НАТО усилили давление на союзников по вопросу поставок американского вооружения для Украины.

    Минобороны России отметило, что с начала спецоперации уничтожили 25 710 танков и других бронемашин Украины.

    Комментарии (3)
    29 октября 2025, 15:46
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    @ Roscosmos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о скором поступлении межконтинентальной ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    «(Ракета межконтинентальной дальности «Сармат») скоро появится на дежурстве», – заявил Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве для встречи с проходящими лечение бойцами СВО, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что у России самые современные ядерные силы. Он сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.

    Комментарии (4)
    29 октября 2025, 17:15
    В Копейске нашли тела 16 погибших после взрыва на заводе

    Tекст: Денис Тельманов

    На месте взрыва в Копейске завершили аварийно-спасательные работы, число погибших по итоговому списку достигло шестнадцати человек.

    Число жертв после взрыва на одном из заводов Копейска Челябинской области увеличилось до шестнадцати, передает ТАСС. Представители пресс-службы правительства региона уточнили, что тела всех погибших обнаружены, а аварийно-спасательные работы завершены.

    В официальном сообщении отмечается: «Аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации завершены. В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших».

    Взрыв произошел 22 октября, и уже несколько дней на месте происшествия велись поисково-спасательные работы. На данный момент местные власти продолжают устанавливать причины ЧП и оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Челябинской области подтвердили гибель тринадцати сотрудников после взрыва на промышленном объекте в Копейске. Губернатор Алексей Текслер назначил компенсации в размере 10 млн руб. для семей погибших от предприятия.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 14:02
    Медведчук: Зеленский может спасти жизнь военным в котлах Красноармейска и Купянска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский упустил шанс уйти из Донбасса с достоинством, а теперь украинские военные оказываются в окружении.

    Ситуация с новыми котлами в Донбассе стала для украинского руководства крайне болезненной. Виктор Медведчук отметил в своей статье, что недавний визит Владимира Зеленского в Вашингтон и его попытки получить поддержку Запада успехом не увенчались. По мнению политика, Зеленский оказался «профаном» в военном деле, неспособным разумно реагировать на происходящее.

    Медведчук подчеркнул, что у украинского президента была возможность уйти из Донбасса с достоинством и начать переговоры о мире, однако он отказался от этого шага. Теперь, считает лидер движения, Зеленский вынужден отдавать оставшиеся территории Донбасса с позором и неоправданными жертвами среди военных.

    «Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие. Это даст огромный импульс переговорному процессу, а попавшие в плен вернутся домой к своим семьям и родным», – заявил Медведчук в ходе выступления.

    Кроме того, политик раскритиковал украинское командование за коррупцию и некомпетентность, а Зеленского обвинил в опасных личных амбициях, сравнив его с Гитлером.

    «Он, как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость. Но именно эти качества делают его необычайно опасным для украинских граждан, человек с такими качествами может принести украинскому народу только новые жертвы и страдания», – написал политик.

    Медведчук призвал военнослужащих ВСУ задуматься о своих жизнях и воспользоваться предложением президента России Владимира Путина сложить оружие.

    Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сталкиваются с трудностями в Красноармейске и ближайших районах на фоне ожесточенных боев и проблем с логистикой.

    Военный эксперт Андрей Кошкин сказал, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, им следует сдаваться в плен, чтобы спасти себе жизни.

    Комментарии (0)
    США сняли санкции с Милорада Додика и его семьи
    В Копейске нашли тела 16 погибших после взрыва на заводе
    Минфин США разрешил сделки с дочками «Роснефти» в Германии
    Китай запустил альтернативу SWIFT
    Суд Парижа одобрил экстрадицию баскетболиста Касаткина в США
    Nvidia стала первой компанией с капитализацией свыше 5 трлн долларов
    Врач назвал лучшую защиту от всех «ужасов» московской лужи

    Индия нервирует США партнерством с Россией в небе

    Индия, которая смогла отказать США и продолжить закупать российскую нефть, пошла дальше. Теперь она рассчитывает на тесное сотрудничество в гражданской авиации с Россией, которая совершила настоящую революцию в отрасли. Вместо закрытия производств, Россия поднялась на новый уникальный авиационный уровень, которому завидуют в США и ЕС. Какие дела у Индии с Россией в авиации? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Какая литература поможет разобраться в причинах СВО

    МИД России посоветовал певице Алле Пугачевой и другим релокантам прочесть книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, подобная литература открывает глаза и рассказывает правду об «украинстве». Какие еще книги помогут разобраться в корнях и причинах конфликта на Украине? Подробности

    Выживание Украины зимой повисло на волоске

    «Эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих», заявляют на Украине. От жителей Киева требуют «иметь запас воды, продуктов питания длительного хранения и теплые вещи». В каком состоянии Украина входит в зимний сезон с точки зрения запасов угля и газа – и почему перед киевским режимом стоит тяжелый выбор между заботой о населении или промышленности? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

  • О газете
