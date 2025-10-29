Родовое село мексиканского наркобарона Коротышки атаковали беспилотники

Tекст: Денис Тельманов

Муниципалитет Бадирагуато, исторически связанный с Хоакином Гусманом Лоэрой, известным как «Коротышка», подвергся серии атак с применением заминированных беспилотников, передает Universal. Такие данные озвучил губернатор штата Синалоа Рубен Роча Мойя.

Согласно сообщению губернатора, вооруженные столкновения между преступными группировками вынудили федеральные силы провести операции в этом регионе. В ходе рейдов было изъято значительное количество дронов и самодельных взрывных устройств.

Военные подтверждают уничтожение по меньшей мере семи беспилотников во время патрулирования горных районов Бадирагуато. Еще пять заминированных дронов были конфискованы при обысках в лагерях наркокартеля.

По словам Рочи Мойи, «в результате насилия многие жители покинули свои дома и временно переселились в другие районы». Власти муниципалитета оказывают перемещенным лицам поддержку и ведут их учет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе мексиканские власти обнаружили 48 мешков с фрагментами человеческих тел в районе Арройо-Ондо.

В ходе операции по задержанию Овидио Гусмана Лопеса боевики наркокартеля подбили два вертолета и турбовинтовой самолет вооруженных сил Мексики в штате Синалоа.

Ранее в штате Нижняя Калифорния, на границе с США, боевики наркокартеля «Новое поколение Халиско» устроили беспорядки.