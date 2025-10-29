  • Новость часаПутин: Россияне едят рыбу и морепродукты меньше нормы
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    29 октября 2025, 14:21 • Новости дня

    Родовое село мексиканского наркобарона Коротышки атаковали беспилотники

    Tекст: Денис Тельманов

    В мексиканском муниципалитете Бадирагуато, где родился наркобарон Гусман по прозвищу «Коротышка», местные жители были вынуждены эвакуироваться из-за атак дронов.

    Муниципалитет Бадирагуато, исторически связанный с Хоакином Гусманом Лоэрой, известным как «Коротышка», подвергся серии атак с применением заминированных беспилотников, передает Universal. Такие данные озвучил губернатор штата Синалоа Рубен Роча Мойя.

    Согласно сообщению губернатора, вооруженные столкновения между преступными группировками вынудили федеральные силы провести операции в этом регионе. В ходе рейдов было изъято значительное количество дронов и самодельных взрывных устройств.

    Военные подтверждают уничтожение по меньшей мере семи беспилотников во время патрулирования горных районов Бадирагуато. Еще пять заминированных дронов были конфискованы при обысках в лагерях наркокартеля.

    По словам Рочи Мойи, «в результате насилия многие жители покинули свои дома и временно переселились в другие районы». Власти муниципалитета оказывают перемещенным лицам поддержку и ведут их учет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе мексиканские власти обнаружили 48 мешков с фрагментами человеческих тел в районе Арройо-Ондо.

    В ходе операции по задержанию Овидио Гусмана Лопеса боевики наркокартеля подбили два вертолета и турбовинтовой самолет вооруженных сил Мексики в штате Синалоа.

    Ранее в штате Нижняя Калифорния, на границе с США, боевики наркокартеля «Новое поколение Халиско» устроили беспорядки.

    29 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Поклонская сменила имя с Натальи на Радведа
    Поклонская сменила имя с Натальи на Радведа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имя, теперь ее зовут Радведа, сообщил журналист Сергей Мардан.

    Мардан, против которого Поклонская подала иск о защите чести и достоинства, опубликовал в Telegram копию страницы из материалов дела, рассматриваемого в Гагаринском суде Москвы. В документе рядом с фамилией Поклонской указано имя «Радведа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Поклонская ранее увлеклась неоязычеством. Она опубликовала пост, приуроченный к кельтскому языческому празднику Ламмас, поздравила россиян с праздником Мабон, а также опубликовала пост в необычном образе в преддверии древнего языческого праздника Самайн. Кроме того, она провела открытый урок для учащихся одной из школ Херсонской области, она рассказала детям о рунах.

    28 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона

    Хинштейн призвал Балицкого извиниться за слова о жителях Курской области

    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона
    @ Александр Кряжев, Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что глава Запорожской области Евгений Балицкий должен извиниться за слова о том, что «куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ».

    «С удивлением и недоумением увидел выступление своего коллеги, губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Он обвинил курян в том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ», – заявил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн подчеркнул, что подобные публичные выступления среди официальных лиц недопустимы даже в мирное время, не говоря уже о нынешних условиях спецоперации на Украине, когда слова могут использоваться врагами для дестабилизации ситуации. Хинштейн назвал заявления Балицкого абсолютно неприемлемыми.

    «Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – заявил он.

    Как пишет «Московский комсомолец», поводом для резкого ответа Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказал об успехах в обороне Запорожской области. При этом Балицкий ошибочно назвал жителей Курской «курчанами»: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».

    Это уже не первый скандал с действиями или заявлениями Балицкого в последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России  Элла Памфилова заявила, что Балицкий превысил должностные полномочия, осовбодив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко. Памфилова также  направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах.

    Комментируя эту ситуацию, политолог Евгений Минченко заявил, что если Балицкий продолжит использовать методы украинского «политикума», то его могут ждать неприятные последствия.

    29 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

    Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    28 октября 2025, 21:46 • Новости дня
    Посольство РФ назвало угрозы Франкена стереть Москву с карты мира «маразмом»
    Посольство РФ назвало угрозы Франкена стереть Москву с карты мира «маразмом»
    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство резко осудило заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в Бельгии, диппредставительство назвало угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена «стереть Москву с карты мира» ненормальными и опасными, передает ТАСС.

    В посольстве подчеркнули, что подобные слова представляют угрозу для будущего Европы и способны привести континент к новой войне.

    «Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских «ястребов» с прогнозами российских ракетных ударов по Брюсселю и угрозами стереть Москву с карты мира вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал», – отметили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия надеется заручиться поддержкой Бельгии по вопросу конфискации российских замороженных активов для предоставления кредитов Украине до декабря.

    Брюссель планирует направлять ежегодно 1,2 млрд евро из налогов на доходы с российских активов в военный бюджет страны до 2029 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что попытки европейских стран использовать замороженные российские активы приведут к выплате не только самих средств, но и процентов.

    29 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    Трамп назвал Моди «убийцей»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    Трамп назвал Моди «убийцей»
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал индийского премьера Нарендру Моди «самым приятным на вид человеком» и одновременно «убийцей, который жаждет драки», сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пригрозил Индии и Пакистану ввести 250-процентные тарифы, чтобы подтолкнуть их к прекращению конфликта и урегулированию отношений, сообщает Bloomberg.

    Во время встречи с бизнес-лидерами на саммите АТЭС в Кенджу он рассказал, что назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «очень приятным на вид человеком», но добавил, что тот «убийца», готовый к борьбе.

    По словам Трампа, он лично позвонил Моди и заявил: «Мы не сможем заключить торговую сделку, если вы начинаете войну с Пакистаном». Аналогичный звонок состоялся и пакистанским властям, которым, по его словам, было сказано, что обе стороны должны прекратить боевые действия, иначе США введут тарифы, которые «означают конец бизнеса».

    Bloomberg отмечает, что Трамп уже не в первый раз приписывает себе роль медиатора конфликта. Индийские власти подобные заявления отвергают, а сам Моди проигнорировал недавний саммит в Малайзии, опасаясь, что Трамп повторит свои заявления о посредничестве.

    В мае в разрешение конфликта пытались вмешаться и другие политики: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио вели переговоры с обеими сторонами, а после телефонных разговоров между военными Индии и Пакистана было объявлено о прекращении огня. Эту новость Трамп опубликовал в соцсети Truth Social еще до официальных заявлений обеих стран, вызвав раздражение в Нью-Дели.

    Высказывания Трампа прозвучали на фоне избирательной кампании Моди: соперники уже используют их в политической борьбе. Несмотря на прежние теплые отношения между Моди и Трампом, индийская сторона так и не смогла добиться от США снижения 50-процентных тарифов на экспорт, в том числе из-за перехода Индии на российскую нефть.

    Ранее МИД Индии оценил влияние введенных ограничений в торговле энергоносителями на мировой рынок.

    Издание The Economic Times писало, что Вашингтон и Нью-Дели сократили разногласия по тарифам, но импорт российской нефти продолжает вызывать напряженность.

    Агентство Bloomberg сообщило, что поток российской нефти в Индию ранее обеспечивал значительную часть импорта, однако из-за новых антироссийских санкций США этот поток практически прекратится.

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не станет заключать торговое соглашение с Соединенными Штатами под давлением.

    29 октября 2025, 10:36 • Новости дня
    Радведа Поклонская резко осудила публикацию ее нового имени

    Поклонская сменила имя на Радведа, чтобы защититься от угроз с Украины

    Радведа Поклонская резко осудила публикацию ее нового имени
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о реальной угрозе для своей жизни после того, как журналист Сергей Мардан публично раскрыл ее персональные данные во время эфира.

    Поклонская в своем Telegram-канале отметила, что в 2014 году украинская организация «Правый сектор» (признан террористическим, запрещен в РФ) вынесла ей «смертный приговор» – по этому факту Следственный комитет России расследует уголовное дело.

    Бывший прокурор Крыма напомнила, что против нее было совершено несколько покушений, и подчеркнула необходимость специальных мер для защиты себя и своей семьи.

    «Как любой нормальный человек, который хочет защитить свою жизнь и близких, я предпринимаю специальные меры. Кроме того, я нахожусь под государственной защитой моей страны – России. Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье. И это не паранойя, а осознание того, что враг не дремлет и использует любую информацию», – написала она.

    Террористические организации и «украинский преступный режим», как заметила Поклонская, используют подобную информацию для планирования новых атак.

    Она подвергла критике блогера Сергея Мардана, который допустил разглашение ее паспортных данных в эфире. «Это не просто неосторожность или глупость, а предательство тех идеалов, которые он якобы защищает», – подчеркнула Поклонская.

    «Мардан, по всей видимости, недооценивает той угрозы, с которой борются наши солдаты и гибнут, пока он разгоняет ненависть в своих передачах. Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто «заигрался» в микрофонного патриота», – заметила она.

    Ранее Мардан, против которого Поклонская подала иск о защите чести и достоинства, опубликовал в Telegram копию страницы из материалов дела, рассматриваемого в Гагаринском суде Москвы. В документе рядом с фамилией Поклонской указано имя Радведа.

    28 октября 2025, 18:53 • Новости дня
    Конгресс признал недействительными указы Байдена о помилованиях

    Конгресс США признал недействительными указы Байдена о помилованиях

    Конгресс признал недействительными указы Байдена о помилованиях
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Комитет по надзору Палаты представителей США поставил под сомнение правомерность помилований, объявленных экс-президентом США Джо Байденом с помощью автоподписи.

    Комитет по надзору Палаты представителей США признал недействительными указы о помиловании, подписанные президентом Джо Байденом с помощью автопера, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN и письмо комитета генпрокурору Пэм Бонди.

    В документе говорится: «Комитет считает недействительными исполнительные указы президента Байдена, которые были подписаны автопером, и установил наличие оснований для того, чтобы Министерство юстиции предприняло действия с целью определить юридические последствия этого заключения».

    Члены республиканского комитета заявляют, что состояние Байдена настолько ухудшилось, что возникает серьезное сомнение в его понимании сути подписанных распоряжений о помилованиях и смягчении приговоров. Они подчеркивают, что нет убедительных доказательств личного участия Байдена в принятии данных решений.

    Письмо комитета было опубликовано вместе с 93-страничным отчетом, посвященным итогам расследования использования автопера при подписании указов. Конгрессмены также заявили, что информация о ментальном состоянии президента умышленно скрывалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Конгресса США по надзору Джеймс Комер заявил, что Палата представителей установила четырех сотрудников, которые использовали автоподпись для оформления документов от имени Байдена. В их числе были Нира Танден, Анна Томазини, Энтони Бернал и Эшли Уильямс.

    В США вышла книга «Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова», где рассказывается о быстром ухудшении состояния Байдена в 2023–2024 годах. Байдена могут вызвать на слушания в Конгресс для дачи показаний о его дееспособности, сообщил Комер.

    29 октября 2025, 01:59 • Новости дня
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о намерении подать в суд против американской газеты Washington Post.

    По словам Дмитриева, издание повторно использовало высказывания, ложно приписанные ему, несмотря на предыдущие обращения с требованием их исправить, передает ТАСС.

    «Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления – так и не исправили», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, материал Washington Post от 18 октября включал цитату, которую газета приписала Дмитриеву. Глава РФПИ подчеркнул, что подобных заявлений не делал, и потребовал извиниться, исправить публикацию и провести внутреннее расследование. Позднее Washington Post изменила указанные цитаты, однако, по словам Дмитриева, 28 октября сотрудница газеты вновь использовала некорректные формулировки.

    28 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Эксперт: Окруженные в Красноармейске части ВСУ должны сдаться без приказа Зеленского

    Эксперт Кошкин: Окруженным в Красноармейске батальонам ВСУ надо сдаваться и спасать себя

    Эксперт: Окруженные в Красноармейске части ВСУ должны сдаться без приказа Зеленского
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, поэтому им надо сдаваться в плен и спасать себя, не дожидаясь распоряжений из Киева, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. Во вторник Владимир Зеленский признал отправку в Красноармейск на подконтрольной Киеву части ДНР подразделений спецназа ГУР.

    «Заявление Зеленского об отправке спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в район Красноармейска я рассматриваю как политический пиар. Эти слова адресованы Вашингтону, Лондону, Брюсселю и тем странам, которые оказывают Зеленскому помощь», – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

    «Я бы охарактеризовал ситуацию для ВСУ в Красноармейске и Димитрове как безнадежную, не вижу там для них никаких перспектив. Единственная дорога, по которой могли бы подходить подкрепления, находится под полным контролем российских FPV-дронов. Практически ВС РФ уже сожгли всю украинскую технику, которая могла идти по этой дороге. Группировка ВСУ закольцована очень серьезно», – добавил спикер.

    По мнению собеседника, у находящихся в окружении украинских батальонов только два пути – сдаться в плен или умереть. В мае 2022 года после распоряжения Зеленского, на которого тогда сильно давили националисты, сдались 2439 боевиков, заблокированных на территории «Азовстали» в Мариуполе.

    «Им надо сдаваться и спасать себя. Президент России ранее во время совещания с командующими группировками, задействованными в СВО, поручил военным соблюдать международные гуманитарные нормы в обращении с пленными и принять меры по безопасности мирного населения», – добавил Кошкин.

    Напомним, во время недавнего доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце оказался 31 батальон ВСУ.

    «В настоящее время перед группировкой «Центр» стоит не менее важная задача по уничтожению окруженной группировки вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации», – сказал Герасимов.

    Он добавил, что также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии контролируют переправы ВСУ через реку Оскол южнее города. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

    В окружении находятся подразделения 14-й, 43-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й бригады национальной гвардии Украины – всего 18 боевых батальонов. По данным пресс-службы Кремля, на Купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч украинских военных, а на Красноармейском направлении – пять с половиной тысяч.

    В ходе совещания президент отметил, что «без всяких сомнений, противник будет пытаться деблокировать свои группировки и извне, и изнутри – и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах, создать условия для этого деблокирования».

    Владимир Зеленский, который ранее говорил о тяжелом положении ВСУ в районе Красноармейска, во вторник официально признал отправку в этот город на подконтрольной Киеву части ДНР подразделений спецназа ГУР. О том, что таким образом Киев пытается спасти ситуацию, ранее сообщал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

    28 октября 2025, 20:11 • Новости дня
    Психолог рассказала, как вылечить «мужской грипп»

    Психолог Семенова-Брюллова объяснила ипохондрию у мужчин при легком недомогании

    Психолог рассказала, как вылечить «мужской грипп»
    @ Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Мужчины тяжелее переносят легкую простуду, чем женщины. Это феномен назван «мужским гриппом» – и он имеет научное объяснение, рассказала газете ВЗГЛЯД психолог Надежда Семенова-Брюллова. По ее словам, бороться с этим явлением бесполезно, но есть эффективная стратегия, позволяющая сократить период недомогания.

    «Не все мужчины в большей степени, чем женщины, проявляют ипохондрическое поведение при температуре 37 градусов. Тем не менее существуют научные данные, подтверждающие, что мужчины в среднем субъективно тяжелее переносят легкие недомогания, например, невысокую температуру, нежели женщины. В англоязычной культуре для этого даже есть шутливый термин «man flu» («мужской грипп»)», – говорит Семенова-Брюллова.

    Объяснение этому явлению кроется в природе человека и эволюции, поясняет эксперт. По ее словам, в древнем мире главной задачей мужчины являлась охота. А болезнь для него была сигналом остановиться, чтобы не стать легкой добычей для хищника и не подвести соплеменников. Женщине же, чьей основной задачей являлся уход за детьми, эволюционно было выгоднее просто снизить активность. Таким образом у людей и возникли разные реакции на недомогание.

    «Это не манипуляция и не выдумка, а объективная тенденция, имеющая биологические корни. Бороться с этим бесполезно, как и, например, с восходом солнца со стороны востока», – подчеркивает психолог.

    Специалист дала несколько общих рекомендаций, которые стоит учитывать при реагировании в подобных ситуациях. «Прежде всего важно помнить: поддержка и доверие дают гораздо больше, чем недоверие и насмешка. Это хорошо видно на примере детско-родительских отношений – даже если вы чувствуете, что ребенок слегка лукавит, не стоит сразу его разоблачать. Лучше встать на его сторону, чтобы понять причину такого поведения», – объясняет собеседница.

    Мужчины, отмечает психолог, действительно непросто переживают недомогание. Поэтому фразы вроде «возьми себя в руки» не работают. Гораздо эффективнее помогает стратегия взаимоподдержки. «Мужской организм получает сигнал тревоги и в этом случае иногда кратковременная остановка и отдых приносят большую эффективность для общего семейного или рабочего процесса, чем попытка перенести болезнь на ногах. Поэтому лучше предложить человеку, испытывающему недомогание, прислушаться к себе и отдохнуть», – советует Семенова-Брюллова.

    «Например, можно сказать: «Кажется, тебе сейчас плохо. Давай я принесу тебе чаю, дам таблетку от головы. Ты пару часов полежишь, а потом сможешь сделать большой объем дел за оставшееся время. Это лучше, чем восемь часов страдать и все делать плохо. Если к вечеру температура не пройдет, вызовем врача», – рекомендует психолог. – «Такой подход дает опору, ощущение контроля и заботы. Он показывает, что вы готовы видеть и слышать другого человека в его текущем состоянии. Это позволяет и не пропустить важную болезнь, и быстрее справиться с легким недомоганием».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии. По его словам, представители мужского пола более подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, а также ведут менее здоровый образ жизни.

    28 октября 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины

    Эксперт Кнутов: Франция спешит «застолбить» свою зону влияния на Украине

    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины
    @ REUTERS/Louisa Gouliamaki

    Tекст: Анастасия Куликова

    Франция имеет свои виды на Одессу и Ильичевск. Париж хочет получить контроль над логистикой, а в перспективе иметь возможность размещать там базы – как авиационные, так и морские, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения СВР о планах Франции подготовить более двух тысяч солдат и офицеров для помощи Украине.

    «Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.

    По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.

    Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.

    «Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.

    Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.

    Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.

    В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.

    При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.

    Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.

    28 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Шойгу назвал долю преодолевающих ПВО беспилотников ВСУ

    Шойгу сообщил, что менее процента украинских беспилотников достигли целей в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу отметил, что почти все украинские дроны, атакующие объекты на российской территории, не достигают поставленных целей.

    Украинские беспилотники, нанимаемые для атак по территории России, достигают своих целей в менее чем одном проценте случаев, передает ТАСС.

    Сергей Шойгу сообщил: «Если говорить в процентном отношении, то меньше 1% беспилотников долетает, но меньше 1% – это тоже достижение [целей]». Такое заявление он сделал журналистам по итогам совещания по вопросам защиты критически важных объектов от террористических угроз в условиях специальной военной операции.

    Секретарь Совбеза России отметил, что все российские компании, в том числе нефтяные и газовые, принимают максимальные меры для защиты своих объектов. К ним относятся инженерные меры и создание мобильных огневых групп, которые занимаются нейтрализацией летательных аппаратов.

    В том же выступлении Сергей Шойгу заявил об увеличении количества случаев вербовки Украиной людей для совершения диверсий на территории России. Он подчеркнул: «Угрозы действительно возрастают. Если два года назад мы говорили о единицах, а потом это были десятки, то сейчас мы говорим о сотнях беспилотных летательных аппаратов [Украины против РФ]». Также секретарь Совбеза России подчеркнул, что усиливается привлечение граждан для диверсионных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны перехватило и уничтожило 17 украинских беспилотников самолетного типа в ночь с 27 на 28 октября.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом дроне ВСУ, который пытался подлететь к городу.

    29 октября 2025, 04:09 • Новости дня
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп ранее уже признавал, что «нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня», но «опять ушел на позиции», которые «давно уже отработаны», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Москва рассчитывает на преобладание у Вашингтона логики долгосрочного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    «Президент Трамп после Аляски неоднократно – и до Аляски, кстати, – говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», – сказал Лавров.

    Министр выразил удивление по поводу того, что Трамп вновь занял уже «отработанные» позиции по этой теме. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициативы по прекращению огня отражают лишь стремление Евросоюза и киевской власти получить временную передышку для пополнения запасов оружия.

    По словам главы МИД, в ситуации вокруг Палестины администрацией Трампа не ставилось на первое место мгновенное прекращение огня, велись переговоры о приемлемых условиях перемирия.

    Лавров напомнил, что Россия прекращала огонь на Украине без предварительных условий еще весной 2022 года и даже отвела войска от Киева, однако эти шаги не привели к разрешению конфликта.

    Министр указал, что Россия надеется на достижение именно устойчивого мира, а не новых поводов для длительных военных и финансовых вливаний в киевский режим. По мнению Лаврова, такие западные действия направлены против России и только затягивают процесс урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и Трампа в Анкоридже Россия поддержала предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф доставил в Москву за неделю до саммита. Москва также отметила, что ей нужны гарантии конкретных результатов предстоящей встречи президентов России и США. Лавров подчеркнул, что перспективы саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны, которая была инициатором встречи.

    28 октября 2025, 14:43 • Новости дня
    Умер звезда «Полицейского с Рублевки» актер Роман Попов
    Умер звезда «Полицейского с Рублевки» актер Роман Попов
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер Роман Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет, сообщил концертный директор Илья Новиков.

    Дата и время прощания с актером будут объявлены дополнительно, передает ТАСС.

    Попов известен ролями в сериале «Полицейский с Рублевки», фильмах «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Папу маме заверни» и других.

    В августе Попов рассказал об осложнениях после возвращения тяжелого заболевания и о частичной потере зрения.

    28 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Директор школы получил выговор за разделение детей на «малоимущих» и «СВО»

    Глава Ростовской области назвал дискриминацией таблички «Малоимущие» в школе Азова

    Директор школы получил выговор за разделение детей на «малоимущих» и «СВО»
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В одной из школ Азова столы в столовой были помечены табличками «Малоимущие» и «СВО», что вызвало шквал критики. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал инцидент грубейшей дискриминацией, унижающей достоинство детей, и объявил выговор директору учебного заведения.

    Слюсарь резко осудил ситуацию в одной из школ города Азова, где в столовой разместили таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО», свое мнение он опубликовал в Telegram-канале.

    Он заявил: «Подобные действия – очевидная и грубейшая дискриминация. Сложно даже представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. Такая маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя».

    Губернатор подчеркнул, что никаких разделений школьников по социальному или имущественному признаку не должно быть, все дети заслуживают равного отношения.

    По итогам проверки директору школы был объявлен выговор, также поручено разобраться с подрядчиком, который отвечает за организацию школьного питания, с точки зрения его профессиональной пригодности и возможности продолжения сотрудничества.

    Заместителю губернатора Андрею Фатееву поручено взять под особый контроль всю систему организации школьного питания в регионе с участием родительского сообщества.

    Ранее в СМИ появились фотографии из школы Азова с табличками «Малоимущие» и «СВО» на столах в столовой. 

    28 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    Верховный суд изменил термин для женщин-военнослужащих
    Верховный суд изменил термин для женщин-военнослужащих
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В проекте постановления пленума Верховного суда России предлагается заменить термин «женщины-военнослужащие» на «военнослужащие женского пола».

    Этот пункт проекта поясняет порядок прохождения службы беременными женщинами, а также женщинами, имеющими малолетних детей, передает РИА «Новости».

    «Слова «женщины-военнослужащие» заменить словами «военнослужащие женского пола», – говорится в проекте.

    Это первый пленум Верховного суда России, который проходит под председательством Игоря Краснова.

    Напомним, в сентябре Высшая квалификационная коллегия судей поддержала назначение действующего генерального прокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда России.

